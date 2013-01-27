Samsung, 300 milyonuncu OLED panelinin üretim bandından çıktığını duyurdu

OLED panel pazarının %98'lik bölümüne hükmeden Samsung, kısa bir süre önce 300 milyonuncu OLED panelinin üretim bandından çıktığını duyurdu.



Güney Koreli firma, OLED panellerin seri üretimine 2007 yılının ocak ayında başlamıştı. 100 milyonluk üretim barajının aşılması 4.5 yıl, 200 milyonluk üretim barajının aşılması 11 ay, 300 milyonluk üretim barajının aşılması ise yalnızca 7 ay sürmüş. 2007 yılından bu yana ortalamaya bakacak olursak, günde 470.000 adetten fazla OLED panel üretilmiş durumda. Eğer bugüne kadar üretilen 300 milyon adet OLED paneli üst üste dizmeye çalışırsak karşılaşacağımız yükseklik, Everest Dağı'ndan 68 kat daha yüksek oluyor.



Geniş renk paleti, canlı - gerçeğe yakın renkler ve yüksek kontrast oranı vadeden OLED paneller genelde akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dijital kameralarda kullanılmış. Samsung Display'in CEO'su Kinam Kim, Güney Kore'nin Asan şehrinde düzenledikleri kutlamada, 6 yıllık seri üretimin sonunda 300 milyonluk üretim barajını aşmayı başardıklarını belirtmiş ve OLED televizyonların, esnek OLED ekranların yaygınlaşmasıyla Samsung'un liderliğini pekiştireceğini vurgulamış.

