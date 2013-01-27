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Samsung, 300 milyonuncu OLED panelinin üretim bandından çıktığını duyurdu

6 yıl
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23
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung, 300 milyonuncu OLED panelinin üretim bandından çıktığını duyurdu
OLED panel pazarının %98'lik bölümüne hükmeden Samsung, kısa bir süre önce 300 milyonuncu OLED panelinin üretim bandından çıktığını duyurdu.
Güney Koreli firma, OLED panellerin seri üretimine 2007 yılının ocak ayında başlamıştı. 100 milyonluk üretim barajının aşılması 4.5 yıl, 200 milyonluk üretim barajının aşılması 11 ay, 300 milyonluk üretim barajının aşılması ise yalnızca 7 ay sürmüş. 2007 yılından bu yana ortalamaya bakacak olursak, günde 470.000 adetten fazla OLED panel üretilmiş durumda. Eğer bugüne kadar üretilen 300 milyon adet OLED paneli üst üste dizmeye çalışırsak karşılaşacağımız yükseklik, Everest Dağı'ndan 68 kat daha yüksek oluyor.
Geniş renk paleti, canlı - gerçeğe yakın renkler ve yüksek kontrast oranı vadeden OLED paneller genelde akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dijital kameralarda kullanılmış. Samsung Display'in CEO'su Kinam Kim, Güney Kore'nin Asan şehrinde düzenledikleri kutlamada, 6 yıllık seri üretimin sonunda 300 milyonluk üretim barajını aşmayı başardıklarını belirtmiş ve OLED televizyonların, esnek OLED ekranların yaygınlaşmasıyla Samsung'un liderliğini pekiştireceğini vurgulamış.

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YaKuBuX 6 yıl
abi bunu türkiyede yapsan 40 sene iktidarsın
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Statistik 6 yıl
DH Misafiri
Az kalsın vayy be diyordum ki sonra şirketin Samsung olduğunu gördüm. Çöp!

Az kalsin bu yorumun DH Misafiri tarafindan yazilmadigini dusunecektim
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mucahid01 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alirezzak 6 yıl
fotoğraftaki Windows phone 8 değil mi işletim sistemi ?
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turxell 6 yıl
Iste alicilar, Iste Samsung


samsung gercekten teknoloji uretiyor...
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Beyaz Kartal 6 yıl alirezzak
alirezzak

fotoğraftaki Windows phone 8 değil mi işletim sistemi ?

Evet bunu bende merak ediyorum, tanıtımda neden Windows Phone kullanıldı?
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DH Misafiri 6 yıl
Az kalsın vayy be diyordum ki sonra şirketin Samsung olduğunu gördüm. Çöp!
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floydrose 6 yıl
LightningRaven
Yinemi samsung..

Yine mi sen.
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danGerfuLL 6 yıl
Renklerin dogalligi konusunda IPS ekranlar AMOLED serisinden daha iyiler. Renklerin canliligi ve guc tuketim degerleri acisindan ise AMOLED ekranlar onde. Bunun fanlik yapilacak ya da uzatilacak bir yani yok.
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LightningRaven 6 yıl
Yinemi samsung..
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kımyasal 6 yıl
Sajuuk
UnInvited_GuestLCD fanlarına şu paragraf herşeyi açıklıyor aslında:Geniş renk paleti, canlı - gerçeğe yakın renkler ve yüksek kontrast oranı vadeden OLED paneller genelde akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dijital kameralarda kullanılmış. Samsung Displayin CEOsu Kinam Kim, Güney Korenin Asan şehrinde düzenledikleri kutlamada, 6 yıllık seri üretimin sonunda 300 milyonluk üretim barajını aşmayı başardıklarını belirtmiş ve OLED televizyonların, esnek OLED ekranların yaygınlaşmasıyla Samsungun liderliğini pekiştireceğini vurgulamış.
LCD fanı nedir be abi? OLEDler şu anda LCDlerle farkını açtı mı?

Vaad ettiği şeyleri pentile ekranla mı sergileyecek? Ekranı mükemmel olursa biz niye karşı çıkalım?

pentile ekran S3 te kullanıldı.tüm galaxy serisi pentile değil.ayrıca lcd uretimi kolay ve ucuz bir ekran teknolojisidir.amoled ekranlar ise üretimi zor ve lcd den renk kontrası olarak ve incelik olarak üstündür.yeni modellere bakarsan eğer firmalar LCD den kaçıp IPS yada AMOLED ekranlara kayıyor.
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::Ashes:: 6 yıl
niye her tartışmayı özelden genele çekmeye çalışıyorsunuz anlamıyorum.
iki telefonu karşılaştıracağınıza iki markayı karşılaştırıyorsunuz.
iki ekranı karşılaştıracağınıza ekran tiplerini karşılaştırıyorsunuz.
Lg Optimus g yada Nexus 4te kullanılan True İps+ Hd ekran Galaxy s3'deki ekrandan daha iyidir ama bu lcd ekranları oled ekranlardan daha iyi yapmıyor.
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AERN 6 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler.
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UnInvited_Guest 6 yıl
Sajuuk
UnInvited_GuestLCD fanlarına şu paragraf herşeyi açıklıyor aslında:Geniş renk paleti, canlı - gerçeğe yakın renkler ve yüksek kontrast oranı vadeden OLED paneller genelde akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dijital kameralarda kullanılmış. Samsung Displayin CEOsu Kinam Kim, Güney Korenin Asan şehrinde düzenledikleri kutlamada, 6 yıllık seri üretimin sonunda 300 milyonluk üretim barajını aşmayı başardıklarını belirtmiş ve OLED televizyonların, esnek OLED ekranların yaygınlaşmasıyla Samsungun liderliğini pekiştireceğini vurgulamış.
LCD fanı nedir be abi? OLEDler şu anda LCDlerle farkını açtı mı?

Vaad ettiği şeyleri pentile ekranla mı sergileyecek? Ekranı mükemmel olursa biz niye karşı çıkalım?

Ekranı bana göre mükemmel kontrast oranı yüksek oranlarını seviyorum ben ki zaten çoğu kişi seçerken buna bakıyor.
allking
UnInvited_GuestLCD fanlarına şu paragraf herşeyi açıklıyor aslında:Geniş renk paleti, canlı - gerçeğe yakın renkler ve yüksek kontrast oranı vadeden OLED paneller genelde akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dijital kameralarda kullanılmış. Samsung Displayin CEOsu Kinam Kim, Güney Korenin Asan şehrinde düzenledikleri kutlamada, 6 yıllık seri üretimin sonunda 300 milyonluk üretim barajını aşmayı başardıklarını belirtmiş ve OLED televizyonların, esnek OLED ekranların yaygınlaşmasıyla Samsungun liderliğini pekiştireceğini vurgulamış.
LCD fani diye bisi mi var ya? :)tercih meselesi oled ekranlar cok enerji tuketiyor ve parlakligi dusuk genis renk paleti gercege yakin renkler kismi ips ekranlardada gayet iyi. Oled ekranlarin yuksek kontrast disinda suan bir avantaji oldugunu soylemek guc. Sirf ilerde bukulecek diye de simdi niye kullanayim benim elimde mi olgunlassin oled teknolojisi :) Ek olarak cozunurluk kisminda oled in dezavantajli oldugu soyleniyor o konuda net bir fikrim yok.

oled in çok avantajları var bunlardan biri de şüphesiz renk kontrastı benim için seçmem de ki gerekli sebep de bu.İps de lcd olduğuna göre kontrast oranında asla oled e yaklaşamaz o canlılığı veremez.
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allking 6 yıl UnInvited_Guest
UnInvited_Guest
Sajuuk
Orijinalden alıntı: UnInvited_GuestLCD fanlarına şu paragraf herşeyi açıklıyor aslında:Geniş renk paleti, canlı - gerçeğe yakın renkler ve yüksek kontrast oranı vadeden OLED paneller genelde akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dijital kameralarda kullanılmış. Samsung Displayin CEOsu Kinam Kim, Güney Korenin Asan şehrinde düzenledikleri kutlamada, 6 yıllık seri üretimin sonunda 300 milyonluk üretim barajını aşmayı başardıklarını belirtmiş ve OLED televizyonların, esnek OLED ekranların yaygınlaşmasıyla Samsungun liderliğini pekiştireceğini vurgulamış.
LCD fanı nedir be abi? OLEDler şu anda LCDlerle farkını açtı mı?

Vaad ettiği şeyleri pentile ekranla mı sergileyecek? Ekranı mükemmel olursa biz niye karşı çıkalım?

Ekranı bana göre mükemmel kontrast oranı yüksek oranlarını seviyorum ben ki zaten çoğu kişi seçerken buna bakıyor.
Orijinalden alıntı: allking
Orijinalden alıntı: UnInvited_GuestLCD fanlarına şu paragraf herşeyi açıklıyor aslında:Geniş renk paleti, canlı - gerçeğe yakın renkler ve yüksek kontrast oranı vadeden OLED paneller genelde akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dijital kameralarda kullanılmış. Samsung Displayin CEOsu Kinam Kim, Güney Korenin Asan şehrinde düzenledikleri kutlamada, 6 yıllık seri üretimin sonunda 300 milyonluk üretim barajını aşmayı başardıklarını belirtmiş ve OLED televizyonların, esnek OLED ekranların yaygınlaşmasıyla Samsungun liderliğini pekiştireceğini vurgulamış.
LCD fani diye bisi mi var ya? :)tercih meselesi oled ekranlar cok enerji tuketiyor ve parlakligi dusuk genis renk paleti gercege yakin renkler kismi ips ekranlardada gayet iyi. Oled ekranlarin yuksek kontrast disinda suan bir avantaji oldugunu soylemek guc. Sirf ilerde bukulecek diye de simdi niye kullanayim benim elimde mi olgunlassin oled teknolojisi :) Ek olarak cozunurluk kisminda oled in dezavantajli oldugu soyleniyor o konuda net bir fikrim yok.

oled in çok avantajları var bunlardan biri de şüphesiz renk kontrastı benim için seçmem de ki gerekli sebep de bu.İps de lcd olduğuna göre kontrast oranında asla oled e yaklaşamaz o canlılığı veremez.

Cok avantajlari neler ben bilmiyorum beni de aydinlatin lutfen.
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