Samsung, 300 milyonuncu OLED panelinin üretim bandından çıktığını duyurdu

Haber Editörü
OLED panel pazarının %98'lik bölümüne hükmeden Samsung, kısa bir süre önce 300 milyonuncu OLED panelinin üretim bandından çıktığını duyurdu.
Güney Koreli firma, OLED panellerin seri üretimine 2007 yılının ocak ayında başlamıştı. 100 milyonluk üretim barajının aşılması 4.5 yıl, 200 milyonluk üretim barajının aşılması 11 ay, 300 milyonluk üretim barajının aşılması ise yalnızca 7 ay sürmüş. 2007 yılından bu yana ortalamaya bakacak olursak, günde 470.000 adetten fazla OLED panel üretilmiş durumda. Eğer bugüne kadar üretilen 300 milyon adet OLED paneli üst üste dizmeye çalışırsak karşılaşacağımız yükseklik, Everest Dağı'ndan 68 kat daha yüksek oluyor.
Geniş renk paleti, canlı - gerçeğe yakın renkler ve yüksek kontrast oranı vadeden OLED paneller genelde akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dijital kameralarda kullanılmış. Samsung Display'in CEO'su Kinam Kim, Güney Kore'nin Asan şehrinde düzenledikleri kutlamada, 6 yıllık seri üretimin sonunda 300 milyonluk üretim barajını aşmayı başardıklarını belirtmiş ve OLED televizyonların, esnek OLED ekranların yaygınlaşmasıyla Samsung'un liderliğini pekiştireceğini vurgulamış.
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Az kalsin bu yorumun DH Misafiri tarafindan yazilmadigini dusunecektim
samsung gercekten teknoloji uretiyor...
Evet bunu bende merak ediyorum, tanıtımda neden Windows Phone kullanıldı?
Yine mi sen.
pentile ekran S3 te kullanıldı.tüm galaxy serisi pentile değil.ayrıca lcd uretimi kolay ve ucuz bir ekran teknolojisidir.amoled ekranlar ise üretimi zor ve lcd den renk kontrası olarak ve incelik olarak üstündür.yeni modellere bakarsan eğer firmalar LCD den kaçıp IPS yada AMOLED ekranlara kayıyor.
iki telefonu karşılaştıracağınıza iki markayı karşılaştırıyorsunuz.
iki ekranı karşılaştıracağınıza ekran tiplerini karşılaştırıyorsunuz.
Lg Optimus g yada Nexus 4te kullanılan True İps+ Hd ekran Galaxy s3'deki ekrandan daha iyidir ama bu lcd ekranları oled ekranlardan daha iyi yapmıyor.
Ekranı bana göre mükemmel kontrast oranı yüksek oranlarını seviyorum ben ki zaten çoğu kişi seçerken buna bakıyor.
oled in çok avantajları var bunlardan biri de şüphesiz renk kontrastı benim için seçmem de ki gerekli sebep de bu.İps de lcd olduğuna göre kontrast oranında asla oled e yaklaşamaz o canlılığı veremez.
Cok avantajlari neler ben bilmiyorum beni de aydinlatin lutfen.