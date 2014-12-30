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Samsung 360 derece ses verebilen yeni hoparlörlerini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 360 derece ses verebilen yeni hoparlörlerini tanıttı
Önümüzdeki hafta CES 2015 fuarına geniş bir ürün yelpazesi ile katılması beklenen Samsung, bu ürünlerine ilişkin yavaş yavaş ilk tanıtımları yapmaya başladı. Bunlar arasında ilginç tasarımı ile dikkat çeken ses ürünleri yer alıyor.

WAM7500/6500 adlı ürünler Ring Radiator teknolojisi sayesinde sesi tek bir yöne iletmek yerine 360 derece yayarak tüm odayı kaplayan bir ses tecrübesi amaçlıyor. Ürünlerde tiz ve bas dengesi de en iyi seviyeye getirilmiş. Hoparlörler ayrıca Samsung'un Kaliforniya'daki yeni ses laboratuvarından çıkan ilk ürünlerden olacak. 

Ürünlerin dış tasarımı birbirine benzerken WAM7500 modeli sabit bir kaideye sahip. WAM6500 ise taşınabilir yapıda ve dahili bir batarya ile geliyor. Bu sayede seyahati seven tüketiciler için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. 

Samsung bu iki ürün haricinde üç ek hoparlör ile 9.1 kanal ses tecrübesi yaşatacak WAM8500 ve kavisli ses sistemi Curved Soundbar serisine yeni üyeler de tanıtmaya hazırlanıyor. Ürünlerin fiyatı konusunda ise bir bilgi verilmedi.  
Samsung 360 derece ses verebilen yeni hoparlörlerini tanıttı


http://global.samsungtomorrow.com/samsung-to-unveil-new-and-expanded-audio-products-at-ces-2015/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XQS 4 yıl
Cinlilerde cikarmis buna benzer alet acayip ses veriyor evde olan sistemimden utandim kucucuk aletten o kadar ses cikinca :D bunun cok iyi olacagini tahmin ediyorum :)
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gently weeps 4 yıl
Çaydanlık olmuş resmen
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Çocuk Adam 4 yıl
tasarımı güzel ama kalitesi nasıl göreceğiz
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meego 4 yıl
tasarrım güzel ama ses kalitesinin aynı kalitede olacağını sanmıyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Ekrem71 okisht'yle fail oldunuz


Ürüne gelince tasarımını çok beğendiğimi belirtmek istiyorum; ses konusunda neler sunar bizlere merak ettim açıkçası, piyasaya çıkınca denemek lazım
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electro_g 4 yıl

donanimhaber.com/...

Haberi yok
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