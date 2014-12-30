Samsung 360 derece ses verebilen yeni hoparlörlerini tanıttı

Önümüzdeki hafta CES 2015 fuarına geniş bir ürün yelpazesi ile katılması beklenen Samsung, bu ürünlerine ilişkin yavaş yavaş ilk tanıtımları yapmaya başladı. Bunlar arasında ilginç tasarımı ile dikkat çeken ses ürünleri yer alıyor.





WAM7500/6500 adlı ürünler Ring Radiator teknolojisi sayesinde sesi tek bir yöne iletmek yerine 360 derece yayarak tüm odayı kaplayan bir ses tecrübesi amaçlıyor. Ürünlerde tiz ve bas dengesi de en iyi seviyeye getirilmiş. Hoparlörler ayrıca Samsung'un Kaliforniya'daki yeni ses laboratuvarından çıkan ilk ürünlerden olacak.





Ürünlerin dış tasarımı birbirine benzerken WAM7500 modeli sabit bir kaideye sahip. WAM6500 ise taşınabilir yapıda ve dahili bir batarya ile geliyor. Bu sayede seyahati seven tüketiciler için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.





Samsung bu iki ürün haricinde üç ek hoparlör ile 9.1 kanal ses tecrübesi yaşatacak WAM8500 ve kavisli ses sistemi Curved Soundbar serisine yeni üyeler de tanıtmaya hazırlanıyor. Ürünlerin fiyatı konusunda ise bir bilgi verilmedi.





http://global.samsungtomorrow.com/samsung-to-unveil-new-and-expanded-audio-products-at-ces-2015/