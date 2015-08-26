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Samsung, 360 derece ses verebilen yeni kablosuz hoparlörlerini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, 360 derece ses verebilen yeni kablosuz hoparlörlerini duyurdu
 
Teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ay düzenlecek IFA 2015 fuarı kapsamında görücüye çıkartacağı üç yeni kablosuz hoparlör modelini duyurdu.
R5, R3 ve R1 model isimlerine sahip olan hoparlörler, silindirik tarzdaki oldukça şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor ve 360 derece çevresel ses verebiliyorlar. Firma tarafından belirtildiği kadarıyla yüksek kaliteli ve dengeli ses sunan hoparlörler, üzerlerinde yer alan yeni fiziksel butonlarıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve WiFi bağlantısı üzerinde kablosuz olarak mobil cihazlarla (iOS ile Android) iletişim kurabiliyorlar. 
Multiroom uygulaması sayesinde Samsung Gear S ve gelecek akıllı saatler üzerinden yönetilebilen yeni R5, R3 ve R1, Samsung'un yaptığı ortaklık sayesinde çevrimiçi müzik servisi Qobuz ile yüksek kaliteli müzik keyfi de yaşatabiliyor. 199$ ile 399$ arası fiyat etiketleri bulunan kablosuz hoparlörler, Avrupa pazarına 2015'in son çeyreğinde geliyor.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-announces-three-new-wireless-audio-360-speakers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
Dolar ve Euro fırladı tr ye gelirse yüksek fiyattan girecekler haliyle alan olmayacak.
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