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Samsung, 512GB kapasiteli UFS 3.0 bellek üretimine başlıyor

Yakın zamanda mobil cihazlarda UFS 3.0 bellek standardını görmeye başlayacağız. Üreticiler yoğun bir şekilde ilk ürünleri piyasaya sürmek için çabalıyor. Samsung avantaj elde etmiş durumda.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüksek çözünürlüklerde ve haliyle yüksek boyutlarda dosyalarla uğraşmak zorunda kalan mobil cihazlarda depolama belleği hızları da önemli hale geldi. Bu alanda en çok yer verilen Universal Flash Storage (UFS) standardı gelişmeye devam ediyor.

UFS 3.0 neler sunuyor?

Entegre belleklere yönelik olarak kullanılan eUFS 3.0 standardı yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Samsung bu standartta 512GB kapasiteli depolama belleği üreten ilk firma konumunda olacak. Firma hacimli üretime başlamış durumda.

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Samsung’un yeni depolama belleği 512Gb V-NAND modüllerini kullanıyor ve yüksek performanslı bir kontrolcü ile geliyor. Okuma hızları 2100MB/s seviyesine kadar çıkarken yazma hızları da 410MB/s olarak gerçekleşiyor. Rastgele veri işlemede ise 63000-68000 IOPS arası değerler elde ediliyor. Böylece SATA SSD sürücüler ile rakip oluyor.

UFS 3.0 bellekler sadece mobil cihazlara yönelik olarak üretilmiyor. Çok ince dizüstü bilgisayarlar, araç içi eğlence sistemleri, akıllı ev aletleri yakın zamanda bu standarttan faydalanmaya başlayacak.

Samsung hali hazırda 128GB kapasiteli UFS 3.0 bellek de üretiyor. Her iki kapasite de kısa süre içerisinde piyasada olacak. Samsung ayrıca 1TB ve 256GB kapasiteleri de üretime sokmayı planlıyor.

 

https://www.techpowerup.com/253086/samsung-begins-mass-production-of-industry-first-512gb-eufs-3-0 Yorum Yaz
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koyunsavar 2 ay
Ufs 3 S10 da varmı acaba??
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Ext4 2 ay koyunsavar
Şuraya göre ufs 2.1 var.
devicespecifications.com/...
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Mertcan-39 2 ay koyunsavar
yok 2.1 var
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dr20mouse 2 ay
Güzel çok iyi gelişmeler bunlar ????
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