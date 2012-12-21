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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 5.5 inçlik esnek telefon ekranını CES 2013'te sergileyecek

6 yıl
1,4b
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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CES 2013'ün resmi dijital haber ve video ortağı CNET, geçmişte Las Vegas merkezli organizasyonda çok sayıda prototip donanımını sergilemiş olan Samsung'un bu yılın ortalarında Samsung Display adıyla oluşturduğu yan kuruluşunun hangi çözümlerle fuarda yer alacağına dair yeni detaylar yayınladı. Siteye konuşan resmi Samsung Display yetkilileri, Youm adını verdikleri plastik materyal tabanlı, eğilip-bükülebilen, oldukça ince bir yapıya sahip yeni nesil OLED ekranlarının en güncel halinin bu etkinlikte sergileneceğini doğruladı.
Kalınlığı 0.4mm'ye kadar düşürülen ve plastik film sayesinde hem esneklik hem de darbelere karşı dayanıklılık kazanan Youm'un ilk örnekleri önceki yıllarda çeşitli formlarda, farklı çözünürlüklerle sergilenmişti. Önümüzdeki yılın başında kapılarını davetlilerine açacak olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 5.5 inçlik HD (1280 x 720) çözünürlüklü 267ppi piksel yoğunluğuna sahip bir akıllı telefon ekranını gün yüzüne çıkarmayı planlayan Güney Koreli üreticinin ekran bölümü, bu donanım sayesinde mobil endüstride telefonların dizayn anlamında esneklik kazanacağını birçok kez dile getirmişti. Halihazırda en büyük mobil telefon üreticisi konumundaki Samsung'a rakipleri karşısında büyük üstünlük sağlayacak bu ekranı bünyesinde barındıran ilk son kullanıcıya hazır ürünün yine 2013'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Yeni nesil saydam ekranların da boy göstereceği tahmin edilen CES 2013'te ayrıca uzak doğulu firmanın 55 inçlik yeni OLED televizyonu yer alacak. Geçen yıl Super OLED TV adıyla tanıtılan çözüm, bir türlü çıkışını yapamamıştı, ancak OLED ekran teknolojileriyle ilgili ciddi geliştirme çalışmaları yürüten firmanın önümüzdeki sene resmen bu OLED televizyonların satışına başlayacağı bildiriliyor.  


http://ces.cnet.com/8301-34447_1-57559886/samsung-preps-5.5-inch-flexible-phone-screen-for-ces-demo/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
vitor reis
Afedersinizde yok eşşeğin bi tarafı artık.. Samsung iyice çığrından çıktı artık.. Apple ile girdiği rekabet ortamı hergeçen gün samsungu dahada dibe vurduruyor..

Foruma kafayı çekip mi geliyorsunuz anlamıyorum. Yorumlarınızda bir tane bile tutarlılık yok. Bazı konularda Apple'a bazı konularda Samsung'a taş atıyorsunuz. Sizi üyeler huzurunda 2012 yılının troll'ü ilan ediyorum...
vitor reisAfedersinizde yok eşşeğin bi tarafı artık.. Samsung iyice çığrından çıktı artık.. Apple ile girdiği rekabet ortamı hergeçen gün sams...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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TeufeL-07 6 yıl
Cagdas dv6196
Ben telefonum da tabletimin de esnemesini istemiyorum. O ne lan öyle? Her tuşa başınca yaprak gibi sallanıcak mı telefon? İstemez, kalsın...!!!

Esnek ekrandan bunumu çıkardınız ? Esnek olan ekran , telefon veya tablet değil. Asıl amaç esnek ekranlar sayesinde dayanıklılığı arttırmak , kırılmayı engellemek. Telefonu bükmek değil.
Cagdas dv6196Ben telefonum da tabletimin de esnemesini istemiyorum. O ne lan öyle? Her tuşa başınca yaprak gibi sallanıcak mı telefon? İste...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Burak1916 6 yıl
bu bükülebilen ekranlar güzel olmuş ama samsung birazda malzeme kalitesine önem vermeli note 2 veya s3 kullanan varsa bilir arka kapak vasat kese kılıfta taşımama rağmen note 2 nin arka kapağı çiziliyor??? artık alüminyum vs dayanıklı birşey olmalı.
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LeonRe4 6 yıl
Adamların mühendislerine helal olsun zeka var adamlarda üretiyorlar. yalnız telefon dediğin en fazla 3 inç olmalı. sonuçta bu telefon laptop değil
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Sirkadyen 6 yıl LeonRe4
LeonRe4
Adamların mühendislerine helal olsun zeka var adamlarda üretiyorlar. yalnız telefon dediğin en fazla 3 inç olmalı. sonuçta bu telefon laptop değil

3 inc mi, ne yapilir 3 incle ? Film izleyemezsin internette gezemezsin ...
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fbkaya 6 yıl
açıkcası pek beğenmedim
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fthkn 6 yıl
Yüzde doksanı akıcı malzemeden oluşan ekranların esnemesini büyük buluş olarak görmüyorum. Ama bükülünce patlamayacak ve bozulmayacak tasarım katılmış. Bence iyi birşey. Ekranınızın kırılma olasılığını kaldırıp kullanım ömrünü artıracaktır. İlla bükerek kullancaksınız diye bir kural yok. Mesela yere düştüğünde artık kırılmayacak bir ekranınız olacak.
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icg 6 yıl
Güzel oyun cihazları filan yapılabilir böyle. Bir de hafif esnek, kablosuz şarjlı kauçuk kaplamalı cihazlar çıkar ve yere çarpsan geri zıplar kırılmaz, müthiş!
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perikentli 6 yıl
evet geleceğin teknolojisi oled karşınızda ..
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sniper1.6 6 yıl
yine vitor reis akmış


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DH Misafiri 6 yıl
Selo bant seklinde cinliler yakinda kopyasini yapar. Bizde kolileri bantlariz artik:)
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Umutcan 6 yıl
Arkadaş apple konusunda samsungu samsung konusunda apple'ı övüyor. Şu anasayfa haberleri yorumları trollerden geçilmiyor.
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genc34 6 yıl
vitor reis
Afedersinizde yok eşşeğin bi tarafı artık.. Samsung iyice çığrından çıktı artık.. Apple ile girdiği rekabet ortamı hergeçen gün samsungu dahada dibe vurduruyor..

haci yahlasik 27 senelik baliciyim, ama senin kafa gibisini hic görmedim ya la.
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Virinom 6 yıl
vitor reis
Afedersinizde yok eşşeğin bi tarafı artık.. Samsung iyice çığrından çıktı artık.. Apple ile girdiği rekabet ortamı hergeçen gün samsungu dahada dibe vurduruyor..

Belirli sayıda - alan mesajlar silinmeli bence.Bunun gibi kendini bilmezlerin mesajları sürekli konunun altında kalmamalı.
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RivaL 6 yıl
Herşey halloldu bi bu kaldı. Ben şahsen ekranı kıvırmaktan çok daha telefon büyümeden artan pil ömrünü önemserim. Daha az ısınan daha performanslı çipseti olsun isterim vs. Bu liste hem donanımsal hemde yazılımsal uzar gider. Kırılmaz ekrana gelene kadar daha bir sürü beklenti var.
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