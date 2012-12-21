Samsung 5.5 inçlik esnek telefon ekranını CES 2013'te sergileyecek





CES 2013'ün resmi dijital haber ve video ortağı CNET, geçmişte Las Vegas merkezli organizasyonda çok sayıda prototip donanımını sergilemiş olan Samsung'un bu yılın ortalarında Samsung Display adıyla oluşturduğu yan kuruluşunun hangi çözümlerle fuarda yer alacağına dair yeni detaylar yayınladı. Siteye konuşan resmi Samsung Display yetkilileri, Youm adını verdikleri plastik materyal tabanlı, eğilip-bükülebilen, oldukça ince bir yapıya sahip yeni nesil OLED ekranlarının en güncel halinin bu etkinlikte sergileneceğini doğruladı.

Kalınlığı 0.4mm'ye kadar düşürülen ve plastik film sayesinde hem esneklik hem de darbelere karşı dayanıklılık kazanan Youm'un ilk örnekleri önceki yıllarda çeşitli formlarda, farklı çözünürlüklerle sergilenmişti. Önümüzdeki yılın başında kapılarını davetlilerine açacak olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 5.5 inçlik HD (1280 x 720) çözünürlüklü 267ppi piksel yoğunluğuna sahip bir akıllı telefon ekranını gün yüzüne çıkarmayı planlayan Güney Koreli üreticinin ekran bölümü, bu donanım sayesinde mobil endüstride telefonların dizayn anlamında esneklik kazanacağını birçok kez dile getirmişti. Halihazırda en büyük mobil telefon üreticisi konumundaki Samsung'a rakipleri karşısında büyük üstünlük sağlayacak bu ekranı bünyesinde barındıran ilk son kullanıcıya hazır ürünün yine 2013'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni nesil saydam ekranların da boy göstereceği tahmin edilen CES 2013'te ayrıca uzak doğulu firmanın 55 inçlik yeni OLED televizyonu yer alacak. Geçen yıl Super OLED TV adıyla tanıtılan çözüm, bir türlü çıkışını yapamamıştı, ancak OLED ekran teknolojileriyle ilgili ciddi geliştirme çalışmaları yürüten firmanın önümüzdeki sene resmen bu OLED televizyonların satışına başlayacağı bildiriliyor.





http://ces.cnet.com/8301-34447_1-57559886/samsung-preps-5.5-inch-flexible-phone-screen-for-ces-demo/