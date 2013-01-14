Samsung, 85 inç Ultra HD modelini 38000$ fiyat etiketiyle Güney Kore'de ön siparişe sundu





Samsung'un CES 2013 fuarında en çok dikkat çeken televizyon modellerinden birisi olan Samsung'un 85 inçlik 4K çözünürlükte modeli S9, Güney Kore'de ön siparişe sunuluyor.





CES 2013 En İyi Yenilik ödülü kazanan Samsung'un Ultra HD modeli S9, Timeless Gallery adı verilen çok ince kenarlara sahip. Modelde çok yüksek kontrast oranı sunan Precision Black Pro teknolojisi, ses ve hareket algılama, canlı yayına geçiş esnasında 3 kat daha fazla performans sunan 4 çekirdekli yongaseti, 2.2 kanal ses sistemi, 1080p videoları daha kaliteli izlemenize imkan veren ölçekleme yöntemi şeklinde özellikler mevcut.





S9 serisinde ilerleyen dönemlerde 95 ve 110 inçlik iki yeni üye daha tanıtılacak. 85 inçlik boyuta sahip S9 modelinin Güney Kore'de bugün itibariyle 38000$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunulacağı açıklandı. Sevkiyat tarihi ise bilinmiyor.





Ülkemizde Sony'nin 84 inçlik Ultra HD TV modeli 80 000TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Samsung'un S9 modelinin çıtayı biraz daha yukarı çekmesi bekleniyor.

http://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/8378813242/