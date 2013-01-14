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Samsung, 85 inç Ultra HD modelini 38000$ fiyat etiketiyle Güney Kore'de ön siparişe sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un CES 2013 fuarında en çok dikkat çeken televizyon modellerinden birisi olan Samsung'un 85 inçlik 4K çözünürlükte modeli S9, Güney Kore'de ön siparişe sunuluyor.

CES 2013 En İyi Yenilik ödülü kazanan Samsung'un Ultra HD modeli S9, Timeless Gallery adı verilen çok ince kenarlara sahip. Modelde çok yüksek kontrast oranı sunan Precision Black Pro teknolojisi, ses ve hareket algılama, canlı yayına geçiş esnasında 3 kat daha fazla performans sunan 4 çekirdekli yongaseti, 2.2 kanal ses sistemi, 1080p videoları daha kaliteli izlemenize imkan veren ölçekleme yöntemi şeklinde özellikler mevcut.

S9 serisinde ilerleyen dönemlerde 95 ve 110 inçlik iki yeni üye daha tanıtılacak. 85 inçlik boyuta sahip S9 modelinin Güney Kore'de bugün itibariyle 38000$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunulacağı açıklandı. Sevkiyat tarihi ise bilinmiyor.

Ülkemizde Sony'nin 84 inçlik Ultra HD TV modeli 80 000TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Samsung'un S9 modelinin çıtayı biraz daha yukarı çekmesi bekleniyor. 

http://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/8378813242/ Yorum Yaz
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teramit 6 yıl en beğenilen
bunu çevirdin mi yemek maması da olur , kullanışlı , sevdim...
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
Burada 80.000 TL Ye ev var.Ama Ultra hd.Türkiye'deki liselilerden daha akıllıdır.Emin olun.
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jakess 6 yıl
how i met yout motherdaki barney nin tvlerine benziyo :)
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JoeyBane 6 yıl
85'' hey maş. Böyle televizyonum olsun eve küçük çocuk sokmam:)
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albani 6 yıl
Ben Sony 84" panele yazıldım bile


Şimdi de para biriktirmeye başladım!

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engurlu 6 yıl
Yaninda tebeşir de verecekler mi ??!!
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V4LKyR 6 yıl
Salona
Türkiye ye ne zaman gelir acaba evi satıp alalım diyorum.

sdahlşdhlqwddasilkdasd iyi güldüm ya :D Düşünsene koca evi satıp parayı buna yatırıyosun, sokak ortasında buna sarılarak falan uyuyosun :D spaodığsoaıfds:WQWD:ASDWE:QWE
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RamonJR 6 yıl
Kaç aylık maaşımla alırım dedim,işin içinden çıkamadım.
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Umutcan 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Salona

Türkiye ye ne zaman gelir acaba evi satıp alalım diyorum.


sdahlşdhlqwddasilkdasd iyi güldüm ya :D Düşünsene koca evi satıp parayı buna yatırıyosun, sokak ortasında buna sarılarak falan uyuyosun :D spaodığsoaıfds:WQWD:ASDWE:QWE

Tasarıma bakılırsa zaten çevirip altına yatabilirsiniz böylece yağmur da almaz
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Salona 6 yıl
Türkiye' ye ne zaman gelir acaba evi satıp alalım diyorum.
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Escapetolife 6 yıl
Bu ne arkadaş tabela gibi , istediği kadar teknoloji olsun eve sokulmaz bu. Henüz bitmemiş bir ürünü piyasaya sürmüş gibi , sanayide kullanılır anca bu.
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umut_baris 6 yıl
Alem bakar tüplü akar.
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ZooZ 6 yıl
Bir de 30 inç monitor lütfen...:)
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MxFxOx 6 yıl
5 sene sonra aayağa düşer mi? bu sefer zor 80den açılış yaptılar 10-20 de değil plazma vardı bir zamanmlar şimdi kimse yüzüne bakmıyor bunu alalım diyene kadar buda o duruma düşer.
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Holy Templar 6 yıl
iyimiş
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