Samsung 860 QVO SSD serisi ön siparişe başladı

NAND bellek sektöründe ilerlemeyi hızlandıracağı ve yakın bir dönemde HDD sürücülerin yerini almasını sağlayacağı tahmin edilen QLC NAND bellek ürünleri piyasaya çıkmaya başladı. Adata’dan sonra sıra Samsung’da.

Samsung 860 QVO SSD özellikleri ve fiyatı

QLC NAND bellekler tek hücreye 4-bitlik veri yazarak aynı zar alanında daha yoğun kapasiteler elde edebiliyor. Ayrıca enerji verimliliği yüksek ve maliyetler de düşük tutulabiliyor. Bununla birlikte henüz geliştirme aşamasında olduğu için girdi-çıktı performansı ve kullanım ömrü açısından henüz TLC NAND belleklerin gerisinde.

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Samsung bir süre önce ilk QLC NAND belleklerini piyasaya sürmek üzere olduğu duyurmuştu. Pek çok perakende mağazasında bellekler ön siparişe çıktı. Samsung 860 QVO firmanın son kullanıcıya yönelik ilk QLC NAND bellek ürünü olacak.

3 yıllık garanti ile gelen QLC NAND SSD modeli 520MB/s yazma ve 550MB/s okuma hızlarına sahip. Sürekli yazma performansı 89000 IOPS iken okuma performansı 96000 IOPS. En üst kapasitede 1440TB yazma ömrü bulunuyor. Bu rakam TLC NAND tarafının neredeyse yarısı civarında.

Fiyatlara bakacak olursak 1TB kapasite için 118 Avro, 2TB kapasite için 226 Avro ve 4TB kapasite için 452 Avro isteniyor. Sevkiyatlar ise Aralık ayında başlayacak.