Samsung 860 QVO SSD serisi ön siparişe başladı

NAND bellek sektöründe ilerlemeyi hızlandıracağı ve yakın bir dönemde HDD sürücülerin yerini almasını sağlayacağı tahmin edilen QLC NAND bellek ürünleri piyasaya çıkmaya başladı. Adata’dan sonra sıra Samsung’da.
Samsung 860 QVO SSD özellikleri ve fiyatı
QLC NAND bellekler tek hücreye 4-bitlik veri yazarak aynı zar alanında daha yoğun kapasiteler elde edebiliyor. Ayrıca enerji verimliliği yüksek ve maliyetler de düşük tutulabiliyor. Bununla birlikte henüz geliştirme aşamasında olduğu için girdi-çıktı performansı ve kullanım ömrü açısından henüz TLC NAND belleklerin gerisinde.Ayrıca Bkz. "Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu"
Samsung bir süre önce ilk QLC NAND belleklerini piyasaya sürmek üzere olduğu duyurmuştu. Pek çok perakende mağazasında bellekler ön siparişe çıktı. Samsung 860 QVO firmanın son kullanıcıya yönelik ilk QLC NAND bellek ürünü olacak.
3 yıllık garanti ile gelen QLC NAND SSD modeli 520MB/s yazma ve 550MB/s okuma hızlarına sahip. Sürekli yazma performansı 89000 IOPS iken okuma performansı 96000 IOPS. En üst kapasitede 1440TB yazma ömrü bulunuyor. Bu rakam TLC NAND tarafının neredeyse yarısı civarında.
Fiyatlara bakacak olursak 1TB kapasite için 118 Avro, 2TB kapasite için 226 Avro ve 4TB kapasite için 452 Avro isteniyor. Sevkiyatlar ise Aralık ayında başlayacak.
https://www.guru3d.com/news-story/samsung-860-qvo-ssds-1tb2tb-and-4tb-spotted-at-really-low-prices.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1TB'lığı $133.84 , 360 TBW olsa,139$ 200TBW ADATA SU630 QLC 960 GB olandan daha iyi durumda olur.
anandtech.com/...
tomshardware.com/...
Amazon'da samsung 1 TB 860 EVO modeli 128 $$ 1TB 860 QVO'nun anlamlı olması için ez az %50 ucuz olması gerekirdi.%100 TBW farkı var.
QLC NAND SSD'ler çıktığı gibi ucuz olmayacaksa son kullanıcıya yarardan çok zararı var.
Ee yavrum sen hani bu fiyatları 6 ile çarpıyorsun ya hah işte onu düşün.
Avrupa'da yaşayan biri için gayet alınabilir bir fiyat. Bize gelene kadar euro kuruyla falan hayvani fiyatlar oluveriyor. Ürün pahalı değil bizim paramız değersiz.
Ki zaten kurumsal kullanımlar haricinde 4 tb ssd bireysel kullanım için gereksiz, oyun veya arşivi ssd'de tutmanın bir mantığı yok zaten. Windows, sık kullanılan programlar v.s 250 gb ssd rahat rahat yeterli.