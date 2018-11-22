Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 860 QVO SSD serisi ön siparişe başladı

Samsung’un son kullanıcıya sunulacak ilk QLC NAND bellek ürünleri piyasaya çıkıyor. Samsung 860 QVO SSD serisi yeni bellek teknolojisini barındıran 3 farklı modele sahip olacak.
6 ay
13,7b
1
14
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NAND bellek sektöründe ilerlemeyi hızlandıracağı ve yakın bir dönemde HDD sürücülerin yerini almasını sağlayacağı tahmin edilen QLC NAND bellek ürünleri piyasaya çıkmaya başladı. Adata’dan sonra sıra Samsung’da.

Samsung 860 QVO SSD özellikleri ve fiyatı

QLC NAND bellekler tek hücreye 4-bitlik veri yazarak aynı zar alanında daha yoğun kapasiteler elde edebiliyor. Ayrıca enerji verimliliği yüksek ve maliyetler de düşük tutulabiliyor. Bununla birlikte henüz geliştirme aşamasında olduğu için girdi-çıktı performansı ve kullanım ömrü açısından henüz TLC NAND belleklerin gerisinde.

Ayrıca Bkz. "Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu"

Samsung bir süre önce ilk QLC NAND belleklerini piyasaya sürmek üzere olduğu duyurmuştu. Pek çok perakende mağazasında bellekler ön siparişe çıktı. Samsung 860 QVO firmanın son kullanıcıya yönelik ilk QLC NAND bellek ürünü olacak.

3 yıllık garanti ile gelen QLC NAND SSD modeli 520MB/s yazma ve 550MB/s okuma hızlarına sahip. Sürekli yazma performansı 89000 IOPS iken okuma performansı 96000 IOPS. En üst kapasitede 1440TB yazma ömrü bulunuyor. Bu rakam TLC NAND tarafının neredeyse yarısı civarında.

Fiyatlara bakacak olursak 1TB kapasite için 118 Avro, 2TB kapasite için 226 Avro ve 4TB kapasite için 452 Avro isteniyor. Sevkiyatlar ise Aralık ayında başlayacak.

 

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-860-qvo-ssds-1tb2tb-and-4tb-spotted-at-really-low-prices.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Executor Arhentir 6 ay
4TB 1440 TBW,
1TB'lığı $133.84 , 360 TBW olsa,139$ 200TBW ADATA SU630 QLC 960 GB olandan daha iyi durumda olur.
anandtech.com/...
tomshardware.com/...
Amazon'da samsung 1 TB 860 EVO modeli 128 $$
1TB 860 QVO'nun anlamlı olması için ez az %50 ucuz olması gerekirdi.%100 TBW farkı var.
QLC NAND SSD'ler çıktığı gibi ucuz olmayacaksa son kullanıcıya yarardan çok zararı var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danteauditore 6 ay Executor Arhentir
Hocam hız olarak şu anki 860 evodan çok az farkı var. Neden yarı fiyatı olmadan alınmaz pek anlamadım kusura bakmayın. Kullanım ömrü mü çok daha az
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eAkman 6 ay
Fiyatlar inmeye başladı ama bize ne? Bizim için oralar ötegezegen
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morichannnn 6 ay
Çok uygun ama paramız değersiz olmasa idi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 6 ay
Görseldeki "450"yi görünce şaşırdım kaldım. Euro simgesini de gördükten sonra taşlar yerine oturdu..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fhrstw 6 ay Angel of the Lord
E tabi normal 450 birim paramıza ciklet alınmıyor. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 6 ay
Fİyatlar gayet uygun olmuş, ne bekliyordunuz bedavaya dağıtmalarını mı?
Ee yavrum sen hani bu fiyatları 6 ile çarpıyorsun ya hah işte onu düşün.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donanımcı123 6 ay
4 tb 450 euro.
Avrupa'da yaşayan biri için gayet alınabilir bir fiyat. Bize gelene kadar euro kuruyla falan hayvani fiyatlar oluveriyor. Ürün pahalı değil bizim paramız değersiz.
Ki zaten kurumsal kullanımlar haricinde 4 tb ssd bireysel kullanım için gereksiz, oyun veya arşivi ssd'de tutmanın bir mantığı yok zaten. Windows, sık kullanılan programlar v.s 250 gb ssd rahat rahat yeterli.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danteauditore 6 ay donanımcı123
Hocam Amazonda 860 EVO 1tb şu anda 128 dolar. Üstelik indirimli fiyatı. Bunların bir öncekinden farkını anlayamadım hızları da yakın ve yeni olmasına rağmen daha ucuz. Bunları mu beklesem alsam mı kararsızım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 6 ay
Sudan ucuz herkes alsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 6 ay
Fiyatlar güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 ay
Fiyatlar uygun sayılır. SSD fiyatları epey düşmüş ama bizim dolar/euro daki artış sebebiyle düşüş falan hissetmiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13683 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, qlc nand ve
5 etiket daha samsung qvo 860 samsung 860 qvo HDD / SSD Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay AMD'nin yeni bombası: 7nm Zen 2 işlemciler 6 ay Şüpheli İHA'lar İHASAVAR ile durduruluyor 6 ay Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Infinite Warfare 6 ay PTT'nin küresel e-ticaret sitesi kullanıma sunuldu: ptttrade.com 6 ay Geçen yıl yaşanan Bitcoin yükselişi soruşturma konusu oldu 6 ay Google, Chrome tarayıcısında sekmeleri gruplandırabileceğimiz bir özellik geliştiriyor 6 ay GearBest Black Friday İndirimleri başladı! DH’ye özel fırsatlar 6 ay Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası 6 ay Galaxy A serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü tedarikçisi kesinleşti 6 ay Kripto madencilik çiftlikleri birer birer çöküyor 6 ay Apple, uygun fiyatlı Apple TV alternatifi üzerinde çalışıyor 6 ay Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı görücüye çıktı 6 ay Instagram’dan kullanım kolaylığı odaklı yeni profil tasarımı 6 ay Üç arka kameralı Asus ZenFone Max Pro M2'nin ilk resmi görseli yayınlandı 6 ay F1 2018 hayranlarına müjde! Oyuna Directx 12 desteği geldi 6 ay Katlanabilir akıllı telefon yarışına Oppo da katıldı 6 ay Honda'dan Çin pazarına özel elektrikli crossover: Everus VE-1 6 ay Qualcomm'un yeni Snapdragon işlemcisini tanıtacağı tarih belli oldu 6 ay Tom Lee:"Bitcoin hala sağlam" 6 ay AleRabat.com ile Efsane Cuma alışverişlerinizi daha ucuza getirin 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung 860 QVO SSD serisi ön siparişe başladı Sonraki Nvidia RTX serisi kartlardan alana Battlefield 5 hediye ediyor! | RTX On/Off FPS farkı 6 ay Güve virüsleri, manyetik parçacıklar ve gen düzenleme, tedavide nasıl etkili olur? 6 ay Snapdragon 8150 yapay zeka performansı ile rakiplerine nal toplattı 6 ay Altın oda sıcaklığında eritildi 6 ay NASA, önümüzdeki günlerde Mars'a iniş yapacak: İşte dev görevin detayları 6 ay Samsung Galaxy J7 Prime Amazon.com.tr'de 1050TL'den satışta 6 ay Samsung'un gizli Galaxy S10'u deşifre oldu: Altı kamera, 5G desteği ve 6.7 inç ekran 6 ay Turkcell 2. el ve cep telefonu kiralama işine giriyor 6 ay Google’ın Dijital Denge uygulaması kısıtlı sayıda Android Pie cihazı için yayınlandı 6 ay Apple, yapay zeka teknolojileri üreten Silk Labs'ı satın aldı 6 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 6 ay Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu? 6 ay Şıklığı ile göz kamaştıran Honor 10 Lite resmen tanıtıldı 6 ay Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu 6 ay Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu 6 ay Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği 6 ay Deezer'ın Apple Watch uygulaması güncellendi 6 ay Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Kış lastiği fiyatlarındaki artış cep yakıyor 6 ay Netflix iOS uygulamasının kontrolleri güncellendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim