Samsung 970 EVO Plus SSD modeli satışa çıktı

Beğenilen ürünleri ile SSD pazarının lideri olan Samsung kataloğunu genişletmeye devam ediyor. 970 EVO NVMe SSD modelinin ardından şimdi daha iyi performansı daha uygun fiyata sunacak olan 970 EVO Plus SSD modelini duyurdu.

Samsung 970 EVO SSD Plus özellikleri ve fiyatı

Samsung 970 EVO Plus SSD modeli aslında orijinali ile hemen hemen aynı özellikleri paylaşıyor ancak iki noktada kendisini gösteriyor. İlk olarak 96-katmanlı 3-bit MLC NAND bellek modülü daha yoğun kapasitelerin önünü açıyor. Diğer taraftan yazma hızları önemli ölçüde arttırılmış.

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Okuma hızlarında 3500MB/s seviyesine çıkan model yazma hızlarında da 3300MB/s seviyelerini yakalıyor. Rastgele okuma performansı 620 000 IOPS ve rastgele yazma performansı da 560 000 IOPS olarak belirlenmiş. Satışa sunulan yeni modelin fiyatları şu şekilde:

250GB: 512MB LPDDR4 RAM ve 150TB yazma ömrü. Fiyatı 109$

500GB: 512MB LPDDR4 RAM ve 300TB yazma ömrü. Fiyatı 129$

1TB: 1GB LPDDR4 RAM ve 600TB yazma ömrü. Fiyatı 249$

2TB: 2GB LPDDR4 RAM ve 1200TB yazma ömrü. (Nisan ayında çıkacak)