Samsung 970 EVO Plus SSD modeli satışa çıktı

Beğenilen ürünleri ile SSD pazarının lideri olan Samsung kataloğunu genişletmeye devam ediyor. 970 EVO NVMe SSD modelinin ardından şimdi daha iyi performansı daha uygun fiyata sunacak olan 970 EVO Plus SSD modelini duyurdu.
Samsung 970 EVO SSD Plus özellikleri ve fiyatı
Samsung 970 EVO Plus SSD modeli aslında orijinali ile hemen hemen aynı özellikleri paylaşıyor ancak iki noktada kendisini gösteriyor. İlk olarak 96-katmanlı 3-bit MLC NAND bellek modülü daha yoğun kapasitelerin önünü açıyor. Diğer taraftan yazma hızları önemli ölçüde arttırılmış.Ayrıca Bkz. "Samsung delikli ekranlar için en küçük sensörünü duyurdu"
Okuma hızlarında 3500MB/s seviyesine çıkan model yazma hızlarında da 3300MB/s seviyelerini yakalıyor. Rastgele okuma performansı 620 000 IOPS ve rastgele yazma performansı da 560 000 IOPS olarak belirlenmiş. Satışa sunulan yeni modelin fiyatları şu şekilde:
250GB: 512MB LPDDR4 RAM ve 150TB yazma ömrü. Fiyatı 109$
500GB: 512MB LPDDR4 RAM ve 300TB yazma ömrü. Fiyatı 129$
1TB: 1GB LPDDR4 RAM ve 600TB yazma ömrü. Fiyatı 249$
2TB: 2GB LPDDR4 RAM ve 1200TB yazma ömrü. (Nisan ayında çıkacak)
https://www.techpowerup.com/251750/samsung-launches-the-970-evo-plus-nvme-ssd-family Yorum Yaz Paylaş Tweetle
500GB olanı 800 Lira civarına bulunuyor.
Vatan, İnventus ve Sanalmarketim'e geldi.
Vatan'da sepette %5 indirim var bu arada.
4k film 100gb yakın encode yapsan bi 100gb daha yazılcak.
Sadece 750 film izlemekle ssd ölecek mi?
Oyun yaz silleri de hesaba katarsak 500 filme kadar düşer bu sayı.
Ssd den virtual ram açsan saniyelik yaz silleri de katarsan bir senede çöp olacak ssd?
Ayrıca film için hdd öneririm. Raid yaparsan daha iyi güvenli olur hem. Filmlerde takılma falan olmaz. Taşırken uzun sürer ama ssd lerin yazma ömrü kısa olduğundan sürekli yaz sil yapamazsın. Bir kere yazıp bırakmalık cd gibi düşün. Mesela windows da ssd nin içine ediyor. Güncelleme yapa yapa ssd min ömrünü yedi. Bir dahakine raid yapıp 250 gb lık diskleri birleştireceğim. Sata 6 gbps ile iyi gider.
Raid 2 türlü var bilirsin.
250 TL olsa idi alırdım ama 5.3 ile çarpınca vicdanım sızlanıyor , neden biz üretemiyoruz? Nedennnn.....
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