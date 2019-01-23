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Samsung 970 EVO Plus SSD modeli satışa çıktı

Samsung 970 EVO Plus NVME SSD modeli 96-katmanlı 3-bit MLC NAND bellek modülünü ve çok daha iyi yazma performansını çok daha uygun fiyatlara tüketicilere sunmaya geliyor.
3 ay
7,5b
1
34
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Beğenilen ürünleri ile SSD pazarının lideri olan Samsung kataloğunu genişletmeye devam ediyor. 970 EVO NVMe SSD modelinin ardından şimdi daha iyi performansı daha uygun fiyata sunacak olan 970 EVO Plus SSD modelini duyurdu.

Samsung 970 EVO SSD Plus özellikleri ve fiyatı

Samsung 970 EVO Plus SSD modeli aslında orijinali ile hemen hemen aynı özellikleri paylaşıyor ancak iki noktada kendisini gösteriyor. İlk olarak 96-katmanlı 3-bit MLC NAND bellek modülü daha yoğun kapasitelerin önünü açıyor. Diğer taraftan yazma hızları önemli ölçüde arttırılmış.

Ayrıca Bkz. "Samsung delikli ekranlar için en küçük sensörünü duyurdu"

Okuma hızlarında 3500MB/s seviyesine çıkan model yazma hızlarında da 3300MB/s seviyelerini yakalıyor. Rastgele okuma performansı 620 000 IOPS ve rastgele yazma performansı da 560 000 IOPS olarak belirlenmiş. Satışa sunulan yeni modelin fiyatları şu şekilde:

250GB: 512MB LPDDR4 RAM ve 150TB yazma ömrü. Fiyatı 109$

500GB: 512MB LPDDR4 RAM ve 300TB yazma ömrü. Fiyatı 129$

1TB: 1GB LPDDR4 RAM ve 600TB yazma ömrü. Fiyatı 249$

2TB: 2GB LPDDR4 RAM ve 1200TB yazma ömrü. (Nisan ayında çıkacak)

 

https://www.techpowerup.com/251750/samsung-launches-the-970-evo-plus-nvme-ssd-family Yorum Yaz
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labtek38 3 ay en beğenilen serafon
4000₺ yerine 4000 dolar alıyor olsaydım alırdım diyorum 😄. Sen anladın demek istediğimi ama neyse.
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labtek38 3 ay
Maaşımız dolar ile ödense güzel fiyatlar ama.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Spider_hip 3 ay
250$'ı 6 ile çarpsak bile 1500TL ediyor. Aslında güzel fiyat ama bunlar çıkıp 2000TL der, bir anlamı kalmaz.
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Jokeeer 3 ay
normal 970 ile farkı nedir? hangisinin ömrü daha uzun?
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_Dominic_Toretto_ 3 ay Jokeeer
Ömür olarak Evo'yla aynı. MLC Nand'a geçtiler, bir de okuma/yazma hızları arttı. İlginçtir ki, fiyat olarak Evo'dan uyguna satılıyor şuan mesela ülkemizde.
500GB olanı 800 Lira civarına bulunuyor.
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_Dominic_Toretto_ 3 ay
Türkiye'de satışa çıktı.
Vatan, İnventus ve Sanalmarketim'e geldi.
Vatan'da sepette %5 indirim var bu arada.
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Executor Arhentir 3 ay
Bundan daha hızlısı E16'lı pcie4.0 ssdler olur herhalde
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jac0B0 3 ay
150tb yazma ömrü çok az geldi bana,
4k film 100gb yakın encode yapsan bi 100gb daha yazılcak.
Sadece 750 film izlemekle ssd ölecek mi?
Oyun yaz silleri de hesaba katarsak 500 filme kadar düşer bu sayı.
Ssd den virtual ram açsan saniyelik yaz silleri de katarsan bir senede çöp olacak ssd?
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Mesutzgvn 3 ay jac0B0
Okuma yapınca hücreleri zararı yok diye biliyorum. Ssd okuma yapıncada o hücreler ölüyorsa hiç alınmasın daha iyi.
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Mesutzgvn 3 ay jac0B0
SSD gibi depolama birimleri sürekli veri yazılıp silinmesi sonucunda ömrünü daha çabuk tamamlarlar. Zırt bırt SSD içerisindeki verileri silme değiştirme veya kaldırma işlemi yapmayın.
Ayrıca film için hdd öneririm. Raid yaparsan daha iyi güvenli olur hem. Filmlerde takılma falan olmaz. Taşırken uzun sürer ama ssd lerin yazma ömrü kısa olduğundan sürekli yaz sil yapamazsın. Bir kere yazıp bırakmalık cd gibi düşün. Mesela windows da ssd nin içine ediyor. Güncelleme yapa yapa ssd min ömrünü yedi. Bir dahakine raid yapıp 250 gb lık diskleri birleştireceğim. Sata 6 gbps ile iyi gider.
Raid 2 türlü var bilirsin.
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kryon 3 ay
Yalnız MLC değil TLC olacak. Haber kaynağınız da yanlış almış haberi. MLC NAND kullanan PRO versiyonu(970 PRO) ki onun da üretimi ile ilgili kesin bir durum yok daha. Muhtemelen 970 PRO versiyonu piyasaya hiç çıkmayacak.
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redoracle 3 ay kryon
Yanlış değil de pazarlama stratejisi 3 bit mlc zaten tlc demek 4bit mlc qlc demek ama dayanıklı olan esas mlc 2 bit tabi.
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OverClocK1ng 3 ay
500 GB olan fiyat, performans, kapasite ve dayanıklılık olarak mükemmel. Gerçi bana 500 çok ama neyse...
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qoqoCAN 3 ay
1tb lik modeli bi ara 1700 tl olmuştu, niyetlendim alıcaktım... ertesi gün yine 2200 leri görmeye başladı :D ÜLKEM 10 NUMARA 5 YILDIZ YAHU
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Xiaomiseverim 3 ay
Ssd nin rami mi var
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Elsa 3 ay Xiaomiseverim
Olması gereken o şekil zaten
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roses 3 ay
TLC NAND kullanılıyor.(3bit MLC)
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heyysanadiyom 3 ay
1TB: 1GB LPDDR4 RAM ve 600TB yazma ömrü. Fiyatı 249$
250 TL olsa idi alırdım ama 5.3 ile çarpınca vicdanım sızlanıyor , neden biz üretemiyoruz? Nedennnn.....
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Mesutzgvn 3 ay heyysanadiyom
sanki üretince ucuz olacak. Yine yerli ve milli olmasına rağmen dolarla hesaplarlar. Bizim ülkemizden bir cacık çıkmaz. Zamanında kredi başvurusunda bulunduk zırnık vermediler. Hadi bunları geçtim. Üniversitede o kadar icat yapılıyor destek alamıyorlar. Amaç nedir peki? O kadar beyin boşa gitti.
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