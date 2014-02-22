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Samsung, A8 işlemcilerinin üretimini TSMC'ye kaptırdı

5 yıl
1,1b
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23
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Samsung, A8 işlemcilerinin üretimini TSMC'ye kaptırdı

Bir dönem en büyük geliri Apple'ın iPhone, iPad ve iPod Touch'da kullandığı başta işlemci olmak üzere çeşitli bileşenlerin tedariğinden sağlayan Samsung, patent kriziyle başlayan yolların ayrılması sürecinde en büyük darbeyi Apple'ın 2014'deki cihazlarına hayat verecek olan A8 işlemcilerinden aldı.

TechNews Taiwan'ın konuyla ilgili kaynaklarından edindiği son bilgilere göre Apple, A8 işlemcilerinin fizibilite çalışmalarından sonra Samsung'un ortaya koyduğu performansın istenilen seviyede olmadığı için Samsung'u seri üretim sürecinden çıkarttı. Bu karardan sonra ise Apple'ın, ünlü silikon üreticisi TSMC'nin ortaya koyduğu üretim etkinliğinin beklenen standartları sağladığı için A8 işlemcilerinin üretiminin tamamını TSMC'ye verdiği öğrenildi.

Bir süre önce ise Wall Street Journal başta olmak üzere çeşitli kaynaklar, Apple'ın A8 işlemcilerinin üretimini TSMC ile Samsung arasında 7'ye 3 oranında paylaştırma planları yaptığını ancak üretim planının yapılacak fizibilite çalışmaları sonrasında netleşeceğini belirtmişti.

20nm süreciyle üretilecek olan A8 işlemcileri, başta iPhone 6 ve 2014'deki iPad'lerde kullanılacak.


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myhotyro 5 yıl en beğenilen
"...en büyük darbeyi Apple'ın 2014'deki cihazlarına hayat verecek olan A8 işlemcilerinden aldı."
Vay be, demek Samsung Apple'a işlemci üreterek ayakta kalıyordu. Neremle gülsem bilemedim.
"...en büyük darbeyi Apple'ın 2014'deki cihazlarına hayat verecek olan A8 işlemcilerinden aldı."Vay be, demek Samsung Apple'a işlemci üreterek ayakta kalıyo...
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eulogy 5 yıl

Bir haber ancak bu kadar öznel bakış açısıyla sunulabilirdi. Sonra sizin gözünüzde anormal olan bizler oluyoruz.
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mbald 5 yıl
50 milyon a8 üretilse onda üçünü samsung üretse 15 milyon. tek çipten 20(iyi ihtimalden) dolar kar etse 300 milyon dolar
Samsung un reklam giderleri milyarlarca dolar..
???
50 milyon a8 üretilse onda üçünü samsung üretse 15 milyon. tek çipten 20(iyi ihtimalden) dolar kar etse 300 milyon dolarSamsung un reklam giderleri milyar...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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fatihkan 5 yıl
Samsung'u neredeyse deyim yerindeyse itin götüne sokup çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ne saçma bir haber sitesi böyle. Samsung ki dünyanın milyarlarca dolar kar eden en büyük 10 markasından biri. Yani biraz insaf. Bu sitede bir daha ne haber okurum ne de yorum yazarım. Genç ve teknolojiye meraklı insanların birbirine düşürüldüğü ve reklam ve medya sitesi. Saçmalığın dik alası.
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E_Aydin35 5 yıl
Böyle bir durum öngörülmüştü zaten.. :)Bunun böyle olacağı geçen seneden beri belliydi.
Apple yavaş yavaş bağlantıları koparttı. Apple bir şey kaybetmedi elbette, Samsung'un da çok acı çektiğini sanmıyorum.. :)
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ınfiniti red bull racing 5 yıl
Samsung'un iflası yakındır (!)
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doctor5945 5 yıl
Ciddi bir kardan olmuş zaten apple nice zamandır samsung la bağlarını koparma planları yapıyordu.
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khaos 5 yıl
shady vs ekrem sizce hangisi?
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DaRKFoRCeS 5 yıl khaos
khaos
shady vs ekrem sizce hangisi?

Bence Ekrem71 adam en azından olumsuz yorum olsada hakkında aşırı tepkili yorum yazmıyor.
Hatta tepki bile vermiyor.
Birgün shady nin haberine magazin haberleri diye yorum yazdım.
Sen misin yorum yazan
Acayip bir yorum yaptı .
Sonra konu dışı cevap verdim. Üzgünüm arkadaşlar yazdı.
Tabi elemanlarda + ladı.
Eleştirsen - verirler beğensen yalaka olursun forumdada bir sürü cins var.
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OverClocK1ng 5 yıl
Ben Samsung olsam, Apple'a derim ki:
"Tamam, TSMC ye ver üretimi. Ama sonra sıkışıp da üretimi yetiştiremiyorum diye gelirsen haberin olsun, üretmeyeceğim, haberin ola."
Tabi iş öyle değil, şirketlerin amacı kârdır. Dolayısıyla Samsung'a gelince Samsung üretmem demez. Biraz daha yüksek fiyattan da olsa üretir...
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DH Misafiri 5 yıl
"...en büyük darbeyi Apple'ın 2014'deki cihazlarına hayat verecek olan A8 işlemcilerinden aldı."
Olm shady ne komiksin lan :D:D:D:D:D:D:D
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Escapetolife 5 yıl
Apple paralel yapıyla bağlarını koparıyor :)
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underoidta96 5 yıl
haberi görünce TMSF okudum:)
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YordleKing 5 yıl
Apple DH temsilcisi Shady gururla sundu.
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orientem 5 yıl
Üretim çok önemli olsaydı tsmc nin sahibi şuan apple olurdu
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