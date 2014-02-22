Samsung, A8 işlemcilerinin üretimini TSMC'ye kaptırdı

Bir dönem en büyük geliri Apple'ın iPhone, iPad ve iPod Touch'da kullandığı başta işlemci olmak üzere çeşitli bileşenlerin tedariğinden sağlayan Samsung, patent kriziyle başlayan yolların ayrılması sürecinde en büyük darbeyi Apple'ın 2014'deki cihazlarına hayat verecek olan A8 işlemcilerinden aldı.

TechNews Taiwan'ın konuyla ilgili kaynaklarından edindiği son bilgilere göre Apple, A8 işlemcilerinin fizibilite çalışmalarından sonra Samsung'un ortaya koyduğu performansın istenilen seviyede olmadığı için Samsung'u seri üretim sürecinden çıkarttı. Bu karardan sonra ise Apple'ın, ünlü silikon üreticisi TSMC'nin ortaya koyduğu üretim etkinliğinin beklenen standartları sağladığı için A8 işlemcilerinin üretiminin tamamını TSMC'ye verdiği öğrenildi.

Bir süre önce ise Wall Street Journal başta olmak üzere çeşitli kaynaklar, Apple'ın A8 işlemcilerinin üretimini TSMC ile Samsung arasında 7'ye 3 oranında paylaştırma planları yaptığını ancak üretim planının yapılacak fizibilite çalışmaları sonrasında netleşeceğini belirtmişti.

20nm süreciyle üretilecek olan A8 işlemcileri, başta iPhone 6 ve 2014'deki iPad'lerde kullanılacak.