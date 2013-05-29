Samsung, ABD'de Samsung Display'a bağlı yeni bir patent şirketi kurdu





Samsung, sadece patent alım-satımı ve geliştirme faaliyetleri yürütmek üzere oluşturduğu ilk alt kuruluşunu resmen ilan etti. Mart 2013'te kurulan Intellectual Keystone Technology (IKT) şirketinin Samsung Display'a bağlı olarak çalışmalarda bulunacağını açıklayan Güney Koreli teknoloji devi, tamamını elinde bulundurduğu IKT'nin kurulabilmesi için 25 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini duyurdu. Mevcut teknolojilerini korumak ve yeni teknolojilere, yeniliklere erişebilmek için patent odaklı ayrı bir işletme kurmaya karar verdiklerini dile getiren firmanın Kore basınına konuşan sözcüsü, bu beyanatında ABD merkezli patent şirketinin Apple ve Microsoft gibi rakiplerinin yasal hamlelerinden korunmak için kurulduğu iddialarını yalandı.

İlk patent alımını 30 Nisan'da gerçekleştirdiği de resmen onaylanan Intellectual Keystone Technology'nin Japon elektronik firması Seiko Epson'dan bazı patentler satın aldığı bildirildi. Resmi basın açıklamasında bu patentler hakkında daha fazla detay paylaşılmazken; Korea Times, alımın LCD ve OLED ekran teknolojileriyle ilgili patentleri kapsadığını ileri sürdü. Endüstri kaynaklarına dayandırdığı bir dizi iddiayı okuyucularıyla buluşturan uzak doğulu internet sitesi, Samsung'un ekran piyasasında avantaj sağlayabilmek için yeni teknolojiler satın almak konusunda oldukça istekli olduğunu belirtti ve tecrübeli üreticinin yeni LCD teknoloji patentleri ile Ultra HD televizyon sınıfındaki payını artırmayı hedeflediğini aktardı. Son birkaç yıldır farklı şirketlerle devam eden yasal mücadeler sonucu ekran sektöründeki patent çalışmalarını sıkı tutan Samsung ve ekran operasyonlarından sorumlu Samsung Display, IKT ile endüstride ekran teknolojisi avına çıkacak. Bu yatırımın Samsung'a ilerleyen dönemlerde büyük fayda sağlaması bekleniyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/05/133_136205.html