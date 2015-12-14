Samsung: AMOLED ekran pazarının mutlak hakimi

Günümüzde LCD, IPS LCD, AMOLED, Super AMOLED, IGZO gibi bir çok panel türüyle karşılaşıyoruz. En sık tercih edilen teknolojiler üretim maliyetlerinin az olması sebebiyle LCD ve IPS panelleri olsa da bu tercih yavaş yavaş değişiyor. Özellike Samsung'un AMOLED konusundaki geliştirmeleri ve maliyeti düşürmesi bu paneli piyasada daha sık görmemize sebep oluyor.

Bu teknolojiden biraz daha bahsetmek gerekirse "Aktif Matrisli Organik Işık Saçan Diyotlar" anlamına gelen AMOLED ekranlar organik LED'lerden yapılıyor. AMOLED ekranlarda her bir piksel ayrı ayrı aydınlatılarak görüntü oluşturulduğu için arka aydınlatmaya gerek duyulmuyor. Siyah bölgeleri ekranı karartmaktan ziyade o bölgedeki pikselleri kapatarak karartan AMOLED ekranlar böylece enerji tasarrufu konusunda da önemli bir koz elde ediyor. Bu panellerin keskinlik ve parlaklık seviyeleri ise LCD paneller ile yarışacak seviyede.

AMOLED pazarı raporlarına göz attığımızda ise Samsung'un mutlak bir hakimiyeti olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz 3 aylık periyotta AMOLED ekran kullanan 79 Milyon akıllı telefon üretilmiş vaziyette. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %35'lik bir artış yaşandığı anlamına geliyor. Azalan üretim maliyetleri ve artan kullanım oranları ise AMOLED panellere 3.29 Milyar dolarlık bir pazar hacmi yaratmış durumda, bu rakam da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre neredeyse 2 kat artmış.





Rakamlardaki gidişat ise akıllara iPhone'un AMOLED ekran kullanmaya başlayacağı iddialarını getiriyor. 2018 yılında iPhone'larda kullanılması beklenen ekran teknolojisi iki devin yollarını yenden kesiştirebilir. Çeyrek sonunda üretilen akıllı telefonların %18'inde AMOLED panel kullanıldığı belirtiliyor. Bu panellerin %95.8 gibi çok önemli bir kısmı Samsung tarafından üretiliyor. Akıllı telefonların genel panel üretiminden bahsedecek olursak Samsung'un yine %38.5'lik bir üstünlüğü mevcut. Kore devini %17 ile Japan Display ve %13.8 ile vatandaşı LG takip ediyor.

http://www.gsmarena.com/amoled_displays_gaining_market_share_samsung_accounts_for_958_of_it-news-15496.php