Samsung, ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan sekiz çekirdekli bir çipset hazırlıyor

Haber Editörü
Enerji miktarı sahip olduğu pil ile sınırlı olan akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi mobil aygıtlarda tasarruf sağlamak amacıyla bu yılki Tegra çipsetinde ek bir işlem birimi kullanan NVIDIA, Ninja adını verdiği Tegra 3 donanımındaki beşinci çekirdek ile enerji tüketimini düşürmeyi amaçlamıştı. Ancak çipin geliştirildiği dönemde ARM'ın kullanıma hazır mimarileri arasında bu görevle programlanabilecek uygun bir tasarım bulamayan firma, düşük frekansta çalışan bir Cortex-A9 tercih etmiş ve tüketiciyi enerji tasarrufu hususunda tatmin edememişti. Bu başarısız girişimin ardından Samsung, önümüzdeki yıl umut vaat eden yeni bir teknolojiyle pil ömründe önemli bir gelişmeye imza atmaya hazırlanıyor.
Geçen yıl Cortex-A7 işlemcisini duyuran ARM, 28nm üretim teknolojisiyle üretilen bu birimin frekans başına performans artışı anlamında A8'den daha iyi olduğu ve 1.2GHz'lik A7'nin 40nm'lik 1GHz hızındaki A8'den %50 daha fazla işlem gücü sunduğunu belirtmişti. Cortex-A8'in yalnızca yarısı kadar, yani 0.5mm2 alan işgal eden Cortex-A7, tam 5 kat daha tasarruflu çalışıyor. Cortex-A15 ile uyumlu bir şekilde çalışacak şekilde geliştirilen ve ARM tarafından big.LITTLE olarak adlandırılan bu ikili, Samsung'un yeni Exynos çipsetinde kullanılacak. Güney Koreli üreticinin üst düzey yöneticilerinden gelen açıklamalar, 2012'de bu teknolojinin mevcut olduğu bir donanımın piyasaya sürüleceği yönündeydi. Fakat çıkış yapması planlanan çift Cortex-A15 ve Cortex-A7 ile dört çekirdekli bir yapıya sahip ürün hakkında yeni bir gelişme yaşanmamıştı.
EETimes'ın son haberine göre; Şubat 2013'te düzenlenecek ISSCC konferansı, Samsung'un sekiz çekirdekli çipsetinin tanıtımına ev sahipliği yapacak. 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı yonga, iki adet dört çekirdekli kümeden gücünü alacak. İlk küme, dört çekirdekli 1.8GHz hızında çalışan, 2MB L2 önbellekli Cortex-A15 işlemci, ikinci küme ise; dört çekirdekli 1.2GHz hızında Cortex-A7'leri yapısında barındıracak. İngiliz teknoloji devinin 32-bit ARMv7 mimarisinin en güçlü ve enerji tasarrufu en yüksek iki çözümünü bir araya getiren bu çipsetin akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde geliştirilen, ancak enerji tasarruf birimlerini içermeyen Exynos 5450 ise muhtemelen üreticinin yeni amiral gemi akıllı telefonu Galaxy S4'e güç verecek.
ARM big.LITTLE teknolojisinin uygulandığı Qualcomm ve NVIDIA donanımları da 2013'te piyasaya sürülecek ve Intel'ın 22nm'lik Haswell mimarisini uyguladığı çözümleriyle tablet sektöründe rekabet etmeye çalışacak. 17-21 Şubat tarihleri arasında Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Katı Hal Devre Konferansı 2013'te mobil sektörü ilgilendiren önemli duyurular gerçekleştirilecek. Sergilenen ürünlerin ancak 2013 ikinci yarısında tüketiciyle buluşabileceği tahmin ediliyor.
http://eetimes.com/electronics-news/4401645/Samsung-big-little--no-Haswell--Project-Denver-at-ISSCC Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kaç şey ekleyim.
Birinci bu cortext a7 a8 ile kaşılaştırılıyor. A9 la değil. A8 kafada out of order execution olmadığından zayıf bir çekirdek. Bu oooe bikere çekirdekte çok büyük yer kaplar ama işlemcinin iş verimliğine çok daha fazla katkı sağlar. Misal atomların zayıf olmasının sebebi oooe olmamasıdır.
(oooe kısaca işlemci gelcekte olasi büyün komutları işletir. Böylece çekirdeğin içindeki übniteler boş kalmaz.) ooe olmayan çekirdek zaten küçüktür ve ooe olmadğından gereksiz çalışma riskide yoktur. Bu sayede eneji verimliği yüksektir.(olası işlemleri yaptığında işlem eğer o işlemler gelecekte gerçekten ihtiyaç yoksa işlemci boşnuna çalışır. )
Şimdi gelim big.liitlela. Bu tekloji ile tegradalki gibi 4 1 de aynı zamanda 1 e 1 çalışma olabiliyor. 8 çekirdek little bit işlmecisi Çekirdekler 1e 1 tandem çalışması demek oluyor. Aynı anda ya biri(a7) ya da diğeri(a15) çalışıyor.
Haber de 2 küme vermiş. Bu biraz tuhaf geldi.
Neyse arm in bu çabaları bize şunu gösterdi. Ne kadar ekmek okadar köfte. Perfomas istiyosan enejiden kaçmazssın. Biraz kendi ARM efsanesine zarar vercekler.
Intel atom işinde işin kolayına kaçmıştı. ooe çıkarıp atomları kullanmak istedi ama. Enerji vermimliği yetmedi. Zaten i serisin gücüde bu oooe ve branch predicrtion olayında. Belki aynısını gendi yapar. Çok daha basit çekirdekleri g
güçlü çekirdekler birleştir ki. En azında tabletlerde adam gibi işlemci ve işletim sistemi kullanırız.
Bide yorumcular tavsiyem benchmark diye birbiriniz yemeyin. Özelikşe faklı işlmetim sistemi browserda işlmecileri karşılaştırmak hiç mantıklı değil.
Özellikle apple işlmecilerini testleri hiç anlamı yoktır nazarımda.
Peki sen daha fazla değer alabileceğini nerden çıkarıyosun ki saf işlemci değerlerinede yakın sonuçlar veriyor bu testler işletim sistemi sadece web performansında işletim sistemini çok ön plana çıkarır
a6yı tasarlayan apple.
Alakasız alaksız çekirdek örneği verip, 1 cümlede iyi mi kötü mü gibi saçma sonuçlara varacak kadar yetkin görüyorsanız kendinizi zaten bu yazdıklarımı okumazsınız. 8 çekirdekli AMD'nin i7 3770'i dövebilecek kadar kabiliyeti de var, Ps3 den süperbilgisayar yapanların olduğu gibi farkı uçuk yerlere de taşıyabiliriz, Tegra3 ün erkenden pazara girmesinin, 40nm olmasının ve Nvidia'nın arkasında durmasının getirdiği satış avantajı ile Nvidia'nın bi sürü kazandığını da görebilriz. 1 cümle ile birbirileri arasında zerre alakası olmayan mimari ve ekosistemleri iyi / kötü , olmuş / olmamış vs. şeklinde kimsenin ama kimsenin eleştirmeye yargılamaya hakkı yok.
Eleştri getirecekseniz, big.little olayının mükemmel bi pazarlama olayı olacağından başlayın. Çipi paralel yüklerden oluşan benchmarka soktuğunuzda 4 çekrdek A15 kullanılacak ve çok yüksek skorlar verecek( A15'in sadece Core / çekirdek kısmının 4W güç tükettiğini de bilin bu arada). Ama günlük hayatta hemen hemen hiçbi anda bu çip içindeki 4 tane A15ler kullanılmayacak. CPU zmanının %90'dan daha fazlası A7 ler tarafından görülen işlerden oluşacak. A7 baş mimarı bize A7/A15 arasında görev değişimin nasıl yapıldığını anlatmıştı. ARM'nin demosu da iyi gibi görünüyor. Bi thread A15 çekirdekten A7'ye aktarılırken çok fazla gecikme var (30K Cycle , 30bin cycle), ama A15'de çalıştırılma safhası geçtiği için bunun çok kötü bi etkisi olmayabilir gibi(büyük işlem gücünün olduğu safha bitmiş oluyor). Samsung bi çekirdekdeki cache içeriğinin diğer bir çekirdeğin cache'ine kopyalanması için bi yöntem geliştirmiş, bu da bu görev değişiminde bi miktar ilave katkı sağlayacak.
Bunun bi de işletim sistemi tarafında yönetilme kısmı var, orasında tam netlik yok. Yer yer sorunlar var çünkü.
PS3 cell, Xbox'un 3 çekirdekli işlemcisi karşısında ahım şahım bir fark sunmadı.
AMD bulldozer x8, intelin 4 çekirdekli i5-i7 işlemcilerinin yanında bir üstünlük sağlayamadı.
tegra3 batarya tüketiminde bir devrim yaratmadı, ısınması da cabası oldu.
buradan çıkarılacak ders nedir?
Çekirdek sayısını arttırmadan önce mimariyi adam akıllı elden geçirmek gerekir.
bunun en güncel örneği, çift çekirdekli Apple a6 işlemcisinin 4 çekirdekli samsung exynos 4412'den daha fazla performans sunuyor olmasıdır.
umarım A7 ve A15 mimari açısından daha verimli ve daha performanslı olur. 8-10 çekirdekli olup olmaması şu an için fazla bir önem arz etmiyor.
Tabii ya..
İPhone ile dokunmatik devrimi, İPad ile Tablet devrimi, İMac ile yıllar önce başlayan All in One devrimi, Thunderbolt'u ilk kullanıp yaygınlaşmasını sağlayan, retina ekranın bu kadar yaygınlaşmasını sağlanmasıvs. tesadüfen ortaya çıktı değil mi?
Adamlar demek ki önceden düşünüyor ve fikirlerini koruma altına alıyor ve öyle sığ bir yorum ki sanki sadece Apple patent alıyormuş gibi bir yorum olmuş..
Ben patenti sonuna kadar destekliyorum, her firma almalı. Bu durumda firmaları yenilikçi olmaya zorlarlar. Öbür türlü hepsi aynısını yapar olduğumuz yerde sayarız. Biraz olaya tarafsız olmasa bile geniş açılı bakmayı deneyin derim.
Daima birbirlerinden daha iyi ürünler piyasa sürmeleri bizim işimize geliyor aslında. O yüzden Samsung gibi geniş çaplı firmaların piyasada olması, denge açısından çok önemli.
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