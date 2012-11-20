Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan sekiz çekirdekli bir çipset hazırlıyor

6 yıl
1,8b
1
24
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Enerji miktarı sahip olduğu pil ile sınırlı olan akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi mobil aygıtlarda tasarruf sağlamak amacıyla bu yılki Tegra çipsetinde ek bir işlem birimi kullanan NVIDIA, Ninja adını verdiği Tegra 3 donanımındaki beşinci çekirdek ile enerji tüketimini düşürmeyi amaçlamıştı. Ancak çipin geliştirildiği dönemde ARM'ın kullanıma hazır mimarileri arasında bu görevle programlanabilecek uygun bir tasarım bulamayan firma, düşük frekansta çalışan bir Cortex-A9 tercih etmiş ve tüketiciyi enerji tasarrufu hususunda tatmin edememişti. Bu başarısız girişimin ardından Samsung, önümüzdeki yıl umut vaat eden yeni bir teknolojiyle pil ömründe önemli bir gelişmeye imza atmaya hazırlanıyor.
Geçen yıl Cortex-A7 işlemcisini duyuran ARM, 28nm üretim teknolojisiyle üretilen bu birimin frekans başına performans artışı anlamında A8'den daha iyi olduğu ve 1.2GHz'lik A7'nin 40nm'lik 1GHz hızındaki A8'den %50 daha fazla işlem gücü sunduğunu belirtmişti. Cortex-A8'in yalnızca yarısı kadar, yani 0.5mm2 alan işgal eden Cortex-A7, tam 5 kat daha tasarruflu çalışıyor. Cortex-A15 ile uyumlu bir şekilde çalışacak şekilde geliştirilen ve ARM tarafından big.LITTLE olarak adlandırılan bu ikili, Samsung'un yeni Exynos çipsetinde kullanılacak. Güney Koreli üreticinin üst düzey yöneticilerinden gelen açıklamalar, 2012'de bu teknolojinin mevcut olduğu bir donanımın piyasaya sürüleceği yönündeydi. Fakat çıkış yapması planlanan çift Cortex-A15 ve Cortex-A7 ile dört çekirdekli bir yapıya sahip ürün hakkında yeni bir gelişme yaşanmamıştı.
EETimes'ın son haberine göre; Şubat 2013'te düzenlenecek ISSCC konferansı, Samsung'un sekiz çekirdekli çipsetinin tanıtımına ev sahipliği yapacak. 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı yonga, iki adet dört çekirdekli kümeden gücünü alacak. İlk küme, dört çekirdekli 1.8GHz hızında çalışan, 2MB L2 önbellekli Cortex-A15 işlemci, ikinci küme ise; dört çekirdekli 1.2GHz hızında Cortex-A7'leri yapısında barındıracak. İngiliz teknoloji devinin 32-bit ARMv7 mimarisinin en güçlü ve enerji tasarrufu en yüksek iki çözümünü bir araya getiren bu çipsetin akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde geliştirilen, ancak enerji tasarruf birimlerini içermeyen Exynos 5450 ise muhtemelen üreticinin yeni amiral gemi akıllı telefonu Galaxy S4'e güç verecek. 
ARM big.LITTLE teknolojisinin uygulandığı Qualcomm ve NVIDIA donanımları da 2013'te piyasaya sürülecek ve Intel'ın 22nm'lik Haswell mimarisini uyguladığı çözümleriyle tablet sektöründe rekabet etmeye çalışacak. 17-21 Şubat tarihleri arasında Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Katı Hal Devre Konferansı 2013'te mobil sektörü ilgilendiren önemli duyurular gerçekleştirilecek. Sergilenen ürünlerin ancak 2013 ikinci yarısında tüketiciyle buluşabileceği tahmin ediliyor.

http://eetimes.com/electronics-news/4401645/Samsung-big-little--no-Haswell--Project-Denver-at-ISSCC Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Samsung teknolojiyi geliştiriyor.Apple ise patent alıp teknolojinin önüne engel koyuyor kendiside aynı tip telefonları makyajlıyıp piyasaya sunarak milleti kandırıyor.
Samsung teknolojiyi geliştiriyor.Apple ise patent alıp teknolojinin önüne engel koyuyor kendiside aynı tip telefonları makyajlıyıp piyasaya sunarak milleti kand...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ammarts 6 yıl
mmm kızarmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 6 yıl
Çekirdek savaşları arm a da geldi. Hayırlısı. Tahminim aynı masa üstü gibi çekirdek yada hızın artması yerine intelin i serilerinde yapıtğı gibi işlemcini yapabildiği işlem sayısını(throughput) artırır.
Bir kaç şey ekleyim.
Birinci bu cortext a7 a8 ile kaşılaştırılıyor. A9 la değil. A8 kafada out of order execution olmadığından zayıf bir çekirdek. Bu oooe bikere çekirdekte çok büyük yer kaplar ama işlemcinin iş verimliğine çok daha fazla katkı sağlar. Misal atomların zayıf olmasının sebebi oooe olmamasıdır.
(oooe kısaca işlemci gelcekte olasi büyün komutları işletir. Böylece çekirdeğin içindeki übniteler boş kalmaz.) ooe olmayan çekirdek zaten küçüktür ve ooe olmadğından gereksiz çalışma riskide yoktur. Bu sayede eneji verimliği yüksektir.(olası işlemleri yaptığında işlem eğer o işlemler gelecekte gerçekten ihtiyaç yoksa işlemci boşnuna çalışır. )
Şimdi gelim big.liitlela. Bu tekloji ile tegradalki gibi 4 1 de aynı zamanda 1 e 1 çalışma olabiliyor. 8 çekirdek little bit işlmecisi Çekirdekler 1e 1 tandem çalışması demek oluyor. Aynı anda ya biri(a7) ya da diğeri(a15) çalışıyor.
Haber de 2 küme vermiş. Bu biraz tuhaf geldi.
Neyse arm in bu çabaları bize şunu gösterdi. Ne kadar ekmek okadar köfte. Perfomas istiyosan enejiden kaçmazssın. Biraz kendi ARM efsanesine zarar vercekler.
Intel atom işinde işin kolayına kaçmıştı. ooe çıkarıp atomları kullanmak istedi ama. Enerji vermimliği yetmedi. Zaten i serisin gücüde bu oooe ve branch predicrtion olayında. Belki aynısını gendi yapar. Çok daha basit çekirdekleri g
güçlü çekirdekler birleştir ki. En azında tabletlerde adam gibi işlemci ve işletim sistemi kullanırız.
Bide yorumcular tavsiyem benchmark diye birbiriniz yemeyin. Özelikşe faklı işlmetim sistemi browserda işlmecileri karşılaştırmak hiç mantıklı değil.
Özellikle apple işlmecilerini testleri hiç anlamı yoktır nazarımda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dukkha 6 yıl
forumda bu kadar çok bilgin insanın olması ne kadar güzel birşey aynı şekilde tebrikler samsung
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 6 yıl
anlmk
Kirk Lee
anlmk pardonda apple a6 işlemci ile exynos 4412 işlemciyi nasıl kıyasladınız? bu işlemcilere sahip 2 telefonu inceleyerekmi :) eğer cevabınız buysa o işlemcilere sahip her iki cihazın işletim sistemleri, diğer donanımları vs. leri hep farklı. elinize apple alıp alet yağ gibi akıyor, bu işlemci galaxy s3 teki işlemciden daha iyi demek çok komik bi durum :)
benchmark testlerine bakabilirsiniz... misal:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu arada exynos 1,4ghz; A6 1,02ghz hızında çalışıyor. ne kadar yüksek frekans hızı, ne kadar çok çekirdek o kadar fazla performans mantığı doğru olsaydı samsung exynos işlemcisi diğer tüm çift çekirdekli işlemcileri ikiye katlar olurdu. Frekans hızı olayını da pentium4 ve eski AMD FX serisinden hatırlayabilirsin. Tabi yaşın tutarsa... tut ki exynos ile a6 yaklaşık performansa sahip. iki çekirdek eksikle ve daha düşük frekans ile A6nın bunu başarması, mühendislerin işlemci tasarımındaki başarısını göstermektedir. Appleın işlemcisini samsung üretiyor olabilir ama işlemci tasarımı applea ait. Apple bu üretimi isterse başka bir silikon üreticisine de yaptırabilir. ayrıca sizin gibi iki telefonu elime alıp bu daha iyi diyecek sığ insanlardan biri değilim. Veya bir işlemci daha fazla çekirdekli diye diğerlerinden daha üstündür diyecek kadar teknoloji cahili de değilim... ortada testler var incelemeler var açıp bakabilirsiniz. Bu arada ne apple ne de samsung fanıyım. iki firmanında beğendiğim ve hoşlanmadığım yanları mevcut. bir markayı aşırı derecede sevmek veya nefret etmek (hisse sahibi vs değilsen.)nasıl bir mantıksızlıktır anlayabilmiş değilim. Umarım yeni ARM a7 ve 15 mimarisi de A6nın önüne dikilecek güçte ve uygun fiyatlı olurlar. Böylece kazanan tüketiciler olur.
evladım, (evladım diyorum çünkü bana yaşın tutarsa p4 ve amd fx serilerinden bahsetmişsin. ben bırak o işlemcileri siyah beyaz ekranda dos komutlarıyla PW de tablo çizenlerdenim. bunu tabi senin bilmenin imkanı yoktur. çocuksun çünkü besbelli.) niye hemen atladın, ben exynos 1,4 ghz, A6 1,02 ghz, exynos o yüzden hızlı mı dedim? bu bir ikincisi daha düşük frekans ve iki çekirdek eksikle A6 nın bunu başarması iyi bir tasarımdan dolayı demişsin. asıl burda sen çekirdek sayısı ve frekans hızı ile işlemcilerin performanslarını karşılaştırıyosun. Kısacası benim söylemediğim birşeyi sen söylüyorsun ve ben söylemişim gibi lanse ediyorsun :) Ayrıca bana sığ demişsin ama sen sanırım bayağı cahil kalmışsın. senin gördüğün o benchmark testleri saf işlemci üzerine yapılmıyor evladım. sen örneğin bir android cihazda benchmark testi yaparsan işlemcinin o işletim sistemi ve o donanım üzerindeki performansını test edebilirsin. sana şöyle özetleyeyim belki daha kolay anlarsın : iphone a exynos 4412 işlemci koysalardı eğer, şu an a6 dan daha başarılı ve performanslı olurdu. kaptınmı şimdi? kimsenin marka fanatikliği yaptığı falan da yok, burada sadece herkes düşündüğü şeyleri yazıyor. boş beleş bebe konuşmaları yapıpta konuyu uzatma daha, birdahada kimsenin yaşı başı hakkında bilip bilmeden konuşma. sen meme emerken ben 5 1/4 disket yerleştiriyordum pc ye.

Peki sen daha fazla değer alabileceğini nerden çıkarıyosun ki saf işlemci değerlerinede yakın sonuçlar veriyor bu testler işletim sistemi sadece web performansında işletim sistemini çok ön plana çıkarır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
anlmk
ayrıca apple a6 işlemci şöyle iyi böyle iyi diyorsunuz. dediğiniz işlemcinin üzerindeki kod samsung un part nosudur K3PE7E700F-XGC2 . Yani bu işlemciyi samsung üretmektedir ve doğal olarakta samsung zaten bu mimarinin sahibidir zaten :) Apple ın A6 işlemcisi diye birşey yok. Apple parça üretmez hiçbir zaman. Ekranı samsung-lg ve sharptan alır, işlemcisini samsung tan alır, vs.vs.vs. bu parçaları Çin de Foxconn fabrikasında montajlattırır, içine de tamamen kendi yazılım ekibine ait olan yazılımını yükler.

a6yı tasarlayan apple.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
Arm v8'in 32bit programlarda performansı %20-30 daha fazla olması bekleniyor, gereksiz yere abartmayın. A15 zaten çok fazla güç tüketiyor ve Armv8 'in ondan aşağı kalır yanı olmayacak gibi görünüyor.
Alakasız alaksız çekirdek örneği verip, 1 cümlede iyi mi kötü mü gibi saçma sonuçlara varacak kadar yetkin görüyorsanız kendinizi zaten bu yazdıklarımı okumazsınız. 8 çekirdekli AMD'nin i7 3770'i dövebilecek kadar kabiliyeti de var, Ps3 den süperbilgisayar yapanların olduğu gibi farkı uçuk yerlere de taşıyabiliriz, Tegra3 ün erkenden pazara girmesinin, 40nm olmasının ve Nvidia'nın arkasında durmasının getirdiği satış avantajı ile Nvidia'nın bi sürü kazandığını da görebilriz. 1 cümle ile birbirileri arasında zerre alakası olmayan mimari ve ekosistemleri iyi / kötü , olmuş / olmamış vs. şeklinde kimsenin ama kimsenin eleştirmeye yargılamaya hakkı yok.
Eleştri getirecekseniz, big.little olayının mükemmel bi pazarlama olayı olacağından başlayın. Çipi paralel yüklerden oluşan benchmarka soktuğunuzda 4 çekrdek A15 kullanılacak ve çok yüksek skorlar verecek( A15'in sadece Core / çekirdek kısmının 4W güç tükettiğini de bilin bu arada). Ama günlük hayatta hemen hemen hiçbi anda bu çip içindeki 4 tane A15ler kullanılmayacak. CPU zmanının %90'dan daha fazlası A7 ler tarafından görülen işlerden oluşacak. A7 baş mimarı bize A7/A15 arasında görev değişimin nasıl yapıldığını anlatmıştı. ARM'nin demosu da iyi gibi görünüyor. Bi thread A15 çekirdekten A7'ye aktarılırken çok fazla gecikme var (30K Cycle , 30bin cycle), ama A15'de çalıştırılma safhası geçtiği için bunun çok kötü bi etkisi olmayabilir gibi(büyük işlem gücünün olduğu safha bitmiş oluyor). Samsung bi çekirdekdeki cache içeriğinin diğer bir çekirdeğin cache'ine kopyalanması için bi yöntem geliştirmiş, bu da bu görev değişiminde bi miktar ilave katkı sağlayacak.
Bunun bi de işletim sistemi tarafında yönetilme kısmı var, orasında tam netlik yok. Yer yer sorunlar var çünkü.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 6 yıl
Apple A6 A6x leri yaptı diye mi teknolojiye engel oluyor? Şu kuru kuruya Apple düşmanliği yapanlara ve bunu marifet sayanlara sesleniyorum bu gün hangi firma hakkını ve patentlerini savunmuyor ki, samzung patentleri ve haklari ihlal edilirse AĞIZINI AÇIPTA MI BAKIYOR, BOZUK PLAK GİBİ AYNI ŞEYLERİ TEKRAR EDEP BUNU MARİFET SANIYORSUNUZ, bey efendi bu kizişmanın mimari Apple'dir bu yüzden piyasa kızışti ve rekabet artti, Apple İphone ve hele gene İpad'ları çikarmasaydi piyasa kızişip bu teknolojileri şimdi mi görecektik yoksa 10 SENE SONRA MI? Çip meselesine gelince samsung yapıyorsa elbet Apple de yapar, Qualcomm ve Nvidia da iyi ki tek samzung yalnız değil ve şimdilik TAM TEKEL DEĞİL YOKSA MİLLETİN ANASINI BELLER BAKMAYIN ÖYLEY UYUZ UYUZ VE MASUM DURDUĞUNA PARAYİ GÖRÜNCE İYİCE GÖZLERİ DÖNDÜ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 6 yıl
Bu tarz balon tabir edebilecegimiz (yazida bahsedilen tegra 3 gibi, ps3 cell islemcisi gibi, intel atom islemcinin cep telefonlarina girmesi gibi) haber aliyoruz ki artik kasarlanmis olmamiz gerekir. Cikinca testlere bakmadan atip tutan balon patlayinca elinde binlerce liralik eskisinden %8 hizli cihazla kaliverir soylemedi demeyin.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 6 yıl
çekirdek sayısını arttıran benzer hikayeleri, ps3 cell x8, AMD bulldozer x8, tegra3 x5 gibi modellerde gördük.. peki sonuç neydi?

PS3 cell, Xbox'un 3 çekirdekli işlemcisi karşısında ahım şahım bir fark sunmadı.

AMD bulldozer x8, intelin 4 çekirdekli i5-i7 işlemcilerinin yanında bir üstünlük sağlayamadı.

tegra3 batarya tüketiminde bir devrim yaratmadı, ısınması da cabası oldu.

buradan çıkarılacak ders nedir?
Çekirdek sayısını arttırmadan önce mimariyi adam akıllı elden geçirmek gerekir.

bunun en güncel örneği, çift çekirdekli Apple a6 işlemcisinin 4 çekirdekli samsung exynos 4412'den daha fazla performans sunuyor olmasıdır.

umarım A7 ve A15 mimari açısından daha verimli ve daha performanslı olur. 8-10 çekirdekli olup olmaması şu an için fazla bir önem arz etmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i3e 6 yıl
big.LITTLE, sonunda!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Samsung teknolojiyi geliştiriyor.Apple ise patent alıp teknolojinin önüne engel koyuyor kendiside aynı tip telefonları makyajlıyıp piyasaya sunarak milleti kandırıyor.
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Samsung teknolojiyi geliştiriyor.Apple ise patent alıp teknolojinin önüne engel koyuyor kendiside aynı tip telefonları makyajlıyıp piyasaya sunarak milleti kandırıyor.

Tabii ya..

İPhone ile dokunmatik devrimi, İPad ile Tablet devrimi, İMac ile yıllar önce başlayan All in One devrimi, Thunderbolt'u ilk kullanıp yaygınlaşmasını sağlayan, retina ekranın bu kadar yaygınlaşmasını sağlanmasıvs. tesadüfen ortaya çıktı değil mi?


Adamlar demek ki önceden düşünüyor ve fikirlerini koruma altına alıyor ve öyle sığ bir yorum ki sanki sadece Apple patent alıyormuş gibi bir yorum olmuş..


Ben patenti sonuna kadar destekliyorum, her firma almalı. Bu durumda firmaları yenilikçi olmaya zorlarlar. Öbür türlü hepsi aynısını yapar olduğumuz yerde sayarız. Biraz olaya tarafsız olmasa bile geniş açılı bakmayı deneyin derim.

Daima birbirlerinden daha iyi ürünler piyasa sürmeleri bizim işimize geliyor aslında. O yüzden Samsung gibi geniş çaplı firmaların piyasada olması, denge açısından çok önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mansurmarsak 6 yıl
Kullanmasam da Samsung u seviyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1832 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, arm ve
2 etiket daha çipset samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Microsoft Türkiye ile Windows Phone 8 işletim sistemini konuştuk 6 yıl Nokia "Geri döndü!" Lumia 920 video inceleme 6 yıl TG: Bellek ve Depolama çözümleri üzerine Bilendenal.com ile konuştuk 6 yıl Reeder Reedpad4 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim