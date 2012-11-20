Samsung, ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan sekiz çekirdekli bir çipset hazırlıyor





Enerji miktarı sahip olduğu pil ile sınırlı olan akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi mobil aygıtlarda tasarruf sağlamak amacıyla bu yılki Tegra çipsetinde ek bir işlem birimi kullanan NVIDIA, Ninja adını verdiği Tegra 3 donanımındaki beşinci çekirdek ile enerji tüketimini düşürmeyi amaçlamıştı. Ancak çipin geliştirildiği dönemde ARM'ın kullanıma hazır mimarileri arasında bu görevle programlanabilecek uygun bir tasarım bulamayan firma, düşük frekansta çalışan bir Cortex-A9 tercih etmiş ve tüketiciyi enerji tasarrufu hususunda tatmin edememişti. Bu başarısız girişimin ardından Samsung, önümüzdeki yıl umut vaat eden yeni bir teknolojiyle pil ömründe önemli bir gelişmeye imza atmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl Cortex-A7 işlemcisini duyuran ARM, 28nm üretim teknolojisiyle üretilen bu birimin frekans başına performans artışı anlamında A8'den daha iyi olduğu ve 1.2GHz'lik A7'nin 40nm'lik 1GHz hızındaki A8'den %50 daha fazla işlem gücü sunduğunu belirtmişti. Cortex-A8'in yalnızca yarısı kadar, yani 0.5mm2 alan işgal eden Cortex-A7, tam 5 kat daha tasarruflu çalışıyor. Cortex-A15 ile uyumlu bir şekilde çalışacak şekilde geliştirilen ve ARM tarafından big.LITTLE olarak adlandırılan bu ikili, Samsung'un yeni Exynos çipsetinde kullanılacak. Güney Koreli üreticinin üst düzey yöneticilerinden gelen açıklamalar, 2012'de bu teknolojinin mevcut olduğu bir donanımın piyasaya sürüleceği yönündeydi. Fakat çıkış yapması planlanan çift Cortex-A15 ve Cortex-A7 ile dört çekirdekli bir yapıya sahip ürün hakkında yeni bir gelişme yaşanmamıştı.

EETimes'ın son haberine göre; Şubat 2013'te düzenlenecek ISSCC konferansı, Samsung'un sekiz çekirdekli çipsetinin tanıtımına ev sahipliği yapacak. 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı yonga, iki adet dört çekirdekli kümeden gücünü alacak. İlk küme, dört çekirdekli 1.8GHz hızında çalışan, 2MB L2 önbellekli Cortex-A15 işlemci, ikinci küme ise; dört çekirdekli 1.2GHz hızında Cortex-A7'leri yapısında barındıracak. İngiliz teknoloji devinin 32-bit ARMv7 mimarisinin en güçlü ve enerji tasarrufu en yüksek iki çözümünü bir araya getiren bu çipsetin akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde geliştirilen, ancak enerji tasarruf birimlerini içermeyen Exynos 5450 ise muhtemelen üreticinin yeni amiral gemi akıllı telefonu Galaxy S4'e güç verecek.

ARM big.LITTLE teknolojisinin uygulandığı Qualcomm ve NVIDIA donanımları da 2013'te piyasaya sürülecek ve Intel'ın 22nm'lik Haswell mimarisini uyguladığı çözümleriyle tablet sektöründe rekabet etmeye çalışacak. 17-21 Şubat tarihleri arasında Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Katı Hal Devre Konferansı 2013'te mobil sektörü ilgilendiren önemli duyurular gerçekleştirilecek. Sergilenen ürünlerin ancak 2013 ikinci yarısında tüketiciyle buluşabileceği tahmin ediliyor.

http://eetimes.com/electronics-news/4401645/Samsung-big-little--no-Haswell--Project-Denver-at-ISSCC