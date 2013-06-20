Samsung Akademi dün ilk mezunlarını verdi





Samsung'un dünya çapında yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi olan Samsung Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ülkemizde ilk mezunlarını verdi





Samsung Akademi projesi gençlere, tüketici elektroniğinin dört ana ürün grubu olan mobil cihazlar, beyaz eşya, ses ve görüntüleme cihazları, bilgisayar ve yan ürünleri ile ilgili uygulamalı eğitim verilmesini amaçlıyor.





Proje kapsamında, İstanbul Ticaret Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde kurulan yeni laboratuvarda, İstanbul'daki 5 farklı teknik meslek lisesinden toplam 156 öğrencileri iki dönem halinde bir yıl eğitim aldılar.





Dün İstanbul Ticaret Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde mezuniyet törenine Samsung Electronics Türkiye Başkanı SungYong Hong, İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kırali katıldı. Samsung Akademi'nin ilk mezunları Milli Eğitim Bakanlığı ve Samsung onaylı sertifikalarını teslim aldılar.





Samsung Electronics Türkiye Başkanı Sung Yong Hong; "Samsung Hope For Children" (Samsung Çocuklar ve Gençler için Umut) çatısı altında dünya çapında yürüttükleri projeleri biraraya topladıklarını ve bu kapsamda ülkemiz köylerinde ilkokul inşası, olimpiyat ruhu aşılamaya yönelik OLİ projesi, Kore Savaşı Gazileri'nin torunlarına yönelik üniversite bursları gibi pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini aktardı.





Hong ayrıca Samsung Akademi'nin ilk mezunlarını ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ve en iyi 4 öğrenciye de üniversite hayatlarında Samsung Akademi Bursu sağlayacaklarını sözlerine ekledi.