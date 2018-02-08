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Samsung, Android Oreo güncellemesini S8'den önce yanlışlıkla S7 edge'e gönderdi

Güney Koreli şirketin henüz Galaxy S8 serisi için bile yayınlamadığı Android 8.0 Oreo güncellemesi, Vietnam'daki şanslı bir Samsung Galaxy S7 edge kullanıcısına ulaştı bile.
1 yıl
5,6b
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15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, Android Oreo güncellemesini S8'den önce yanlışlıkla S7 edge'e gönderdi
Samsung henüz Galaxy S8 ve S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınlamamış durumda. Bildiğimiz kadarıyla beta programı birkaç hafta önce sona erdi ve şirket güncellemenin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı. Öte yandan şirketin Galaxy S7 ve S7 edge için Android 8.0 güncellemesi üzerinde çalıştığı da doğrulandı.
Vietnam'daki şanslı bir kullanıcının, şaşırtıcı bir şekilde Samsung Galaxy S7 edge telefonunda Samsung Experience UI 9.0 ile birlikte Oreo 8.0 güncellemesini getiren G935FXXU2ERB2 firmware sürümünü aldığı bildirildi.
Ayrıca Bkz. "iOS ve Android'in yeni emojileri belli oldu: Nazar boncuğu geliyor"
İlginç olan şey ise Samsung'un daima amiral gemisi telefonları için güncelleme sunduktan sonra eski cihazlarını güncellemesi. Dahası şirket Galaxy S7 edge için Oreo güncellemesiyle ilgili resmi bir açıklama da yapmış değil.

Vietnam'daki kaç kişinin güncelleme aldığı belirsiz

Samsung'un bu güncellemeyi kasıtlı olarak yayınlamadığı apaçık ortada ve belli ki Samsung geliştirme ekibindeki birisi tarafından yapılan bir hatadan kaynaklanmış durumda. Konunun diğer enteresan yanı da Samsung'un S7 edge için Oreo Beta denemelerini bile gerçekleştirmemiş olması.
Şu an, Vietnam'daki kaç kişinin cihazına güncelleme gittiği konusunda hiçbir bilgi yok. S7 edge'deki Android 8.0 Oreo ekran görüntüleri AndroidU web sitesi tarafından paylaşıldı. Yayınlanan ekran görüntüleri, güncellemenin G935FXXU2ERB2 yapı numarasıyla gönderildiğini ve 1.4 GB büyüklüğünde olduğunu gösteriyor.

https://www.androidu.ro/un-posesor-de-galaxy-s7-edge-ar-fi-primit-astazi-update-ul-la-android-8-0-oreo/ Yorum Yaz
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Yazılım işi Samsung'a o kadar uzak ki güncellemeyi bile yanlışlıkla veriyorlar.
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java 1 yıl
Sony 2016 Mayıs ayında piyasaya sürülen Xperia X'e Oreo verdi Samsung hala an itibariyle son modellerine verEmedi... Peh...
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Artyom A. C. 1 yıl
One Plus, Motorola gibi firmalar az bir şey özelleştirdiği saf Android'i kullanıyor ve bu sayede hemen veriyor. Diğer firmalardaki bu inat nedir anlamadım ?



Saf Android'i uyarla telefona. Birkaç özelleştirme ekle işte çağrıda gürültü azaltma , jest hareketler vs.



Sonra kameranı yeni sürüme uyarla , galerini uyarla yeter.



Örneğin LG'nin telefon,rehber uygulaması MM'de ve N'de kasıyor deli gibi. Sorun telefondan mı değil, uygulamayı düzgün yapamamış cahil mühendisler. Koysana Google'ın rehberini,telefonunu ne uğraşıyorsun ?



SystemUI değiştir,kendi arayüzünü göm. Bu yüzden framework de değişecek. Bir ton smali dosyası va derken 1 yılda güncelleme veriyorlar.





Yapacağın şu :



Yeni sürüm için kamera, galeri uygulamanı uyarla.Müzik uygulamanı uyarla, launcher'ı uyarla, dosya yöneticini, ses kaydını uyarla bitti. Geri kalanı için Google'ın uygulamaları var. Kasmayan ve diğer uygulamalardan farkı olmayan uygulamalar. Ayrıca Google Play üzerinden güncelleme alıyor.





Yok işte kullanıcılar materyal tasarım beğenmez diyorsan tema için uygulama yap Substratum tarzı bitti iş.





Ya da BL kilidi için dosyayı yayınla. Güncelleme isteyen rom yükselin kurtulsun.



Saf Android kullanıp birçok özelleştirmesi olan romlar var.Onlar gibi yap bir tane.



LG G3 kullanıyordum önceden.

23 Ağustos'ta çıkan 7.0'ı bir geliştirici 10 Eylül'de G3 için yayınladı. 7.1 5 Aralık gibi çıkmıştı. Geliştirici 2 3 gün sonra verdi. 7.1.2 de aynı şekilde oldu.


Ama LG açıklama yapıyor : G3 Nougat desteklemiyor diye.
One Plus, Motorola gibi firmalar az bir şey özelleştirdiği saf Android'i kullanıyor ve bu sayede hemen veriyor. Diğer firmalardaki bu inat nedir anlamadım ?
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Desici09 1 yıl
güncelleme gelmemesi daha iyi. s7 kullananların android 7 ilk güncellemede kalması yeterli.
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drserk 1 yıl
telefonu yavaşlatacağına eminim...samsungda güncelleme demek yavaşlamak demek!!
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AtiMX4 1 yıl
Samsung ne anlar yazilimdan
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Marrusia 1 yıl
S8'e Oreo Yayinlandi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dr20mouse 1 yıl
Güzel olmuş tez vakitte S7 serisine de gelir inşallah.
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Artyom A. C. 1 yıl
One Plus, Motorola gibi firmalar az bir şey özelleştirdiği saf Android'i kullanıyor ve bu sayede hemen veriyor. Diğer firmalardaki bu inat nedir anlamadım ?



Saf Android'i uyarla telefona. Birkaç özelleştirme ekle işte çağrıda gürültü azaltma , jest hareketler vs.



Sonra kameranı yeni sürüme uyarla , galerini uyarla yeter.



Örneğin LG'nin telefon,rehber uygulaması MM'de ve N'de kasıyor deli gibi. Sorun telefondan mı değil, uygulamayı düzgün yapamamış cahil mühendisler. Koysana Google'ın rehberini,telefonunu ne uğraşıyorsun ?



SystemUI değiştir,kendi arayüzünü göm. Bu yüzden framework de değişecek. Bir ton smali dosyası va derken 1 yılda güncelleme veriyorlar.





Yapacağın şu :



Yeni sürüm için kamera, galeri uygulamanı uyarla.Müzik uygulamanı uyarla, launcher'ı uyarla, dosya yöneticini, ses kaydını uyarla bitti. Geri kalanı için Google'ın uygulamaları var. Kasmayan ve diğer uygulamalardan farkı olmayan uygulamalar. Ayrıca Google Play üzerinden güncelleme alıyor.





Yok işte kullanıcılar materyal tasarım beğenmez diyorsan tema için uygulama yap Substratum tarzı bitti iş.





Ya da BL kilidi için dosyayı yayınla. Güncelleme isteyen rom yükselin kurtulsun.



Saf Android kullanıp birçok özelleştirmesi olan romlar var.Onlar gibi yap bir tane.



LG G3 kullanıyordum önceden.

23 Ağustos'ta çıkan 7.0'ı bir geliştirici 10 Eylül'de G3 için yayınladı. 7.1 5 Aralık gibi çıkmıştı. Geliştirici 2 3 gün sonra verdi. 7.1.2 de aynı şekilde oldu.


Ama LG açıklama yapıyor : G3 Nougat desteklemiyor diye.
1 Yanıt Yanıtla +6
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koloccini 1 yıl Artyom A. C.
Dediklerinde haklısın ama son söylediğin sadece lg ile alakalı değil. Ben de z2 kullanıyorum ve 7.1.2 olarak şu anda. sony nougat verecekti hatta z3 e alpha sürümü de çıkardı ama google dedi ki vulkan desteği olmayan cihaza resmi rom olmaz o yüzden veremediler. Sadece lg veya sony vs oem sorunu değil google dahil hepsinin sorunu. Mesala şu anda son sürüm oreo iken nougat hatta mm ile çıkan telefonlar var google şart koşsa mesala yeni piyasaya sürdüğün telefon en son sürüm ile kutudan çıkacak diye dertler daha az olur. Yani özetle geçmek gerekirse güncellemelerin gecikmesi veya verilmemesi Android in içinde olan tüm firmaların sorumluluğunda
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SHADOW 1 yıl
Şaşırdık mı, tabii ki hayirrrrr
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darkdiva 1 yıl
iPhone kullanmaya başladığımdan bu yana, güncelleme gelmiş mi gelecek mi ne zaman gelecek muhabbetlerinin ne kadar uzakta kaldığını anladım. Zaten tek yararı da bu oldu :)
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buraoca2 1 yıl darkdiva
darkdiva

iPhone kullanmaya başladığımdan bu yana, güncelleme gelmiş mi gelecek mi ne zaman gelecek muhabbetlerinin ne kadar uzakta kaldığını anladım. Zaten tek yararı da bu oldu :)

Ios platformunda da, yeni verilen güncelleme ile cihazda farklı bir sorun oluşuyor mu; Cihazda yavaşlama olacak mı, Yavaşlama varsa düzelecek mi diye araştırma yapmak gerekiyor Ios 11 ve sonrasında...
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Exterminio 1 yıl darkdiva
darkdiva

iPhone kullanmaya başladığımdan bu yana, güncelleme gelmiş mi gelecek mi ne zaman gelecek muhabbetlerinin ne kadar uzakta kaldığını anladım. Zaten tek yararı da bu oldu :)

Ben de geçen güncellemeler yüzünden severek kullandığım 7 plus'ımı sattım. iOS 11'e geçtikten sonra telefon sanki 2-3 yıllıkmış da son updatelerini alıyormuş gibi davranmaya başladı. Zaten ilk iOS 11 güncellemelerinde pil süresi yarı yarıyadan fazla düşmüştü. Pil konusu eh işte biraz düzeldi ama; hala takılan, donan, animasyonlarda frame düşmesi yaşayan bir cihazdı.

Dayanamadım sattım kurtuldum, öyle bunalmışım ki TR cihazımı satıp üzerine 300 koyarak yurtdışı U11+ aldım. Şimdi çok memnunum. Cihaz da zaten üzerine az bir şey eklenmiş saf Android gibi çalışıyor
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strathmorea 1 yıl
Milyarlarca dolarlık firmalar. Sadece Samsung için demiyorum. Binlerce çalışanı yazılımcısı mühendisi vs var. Androidde güncellemelerin bu kadar uzun süreye yayılmasının önüne halen geçemediler. Google'nin duyurduğu yeni sürümü telefonlarına uyarlamaları nasıl bu kadar uzun sürebilir mantık almıyor.
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Mr.Pan 1 yıl strathmorea
strathmorea
Milyarlarca dolarlık firmalar. Sadece Samsung için demiyorum. Binlerce çalışanı yazılımcısı mühendisi vs var. Androidde güncellemelerin bu kadar uzun süreye yayılmasının önüne halen geçemediler. Google'nin duyurduğu yeni sürümü telefonlarına uyarlamaları nasıl bu kadar uzun sürebilir mantık almıyor.

bu konu benim de aklımı kurcalamıyor değil.
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java 1 yıl
Sony 2016 Mayıs ayında piyasaya sürülen Xperia X'e Oreo verdi Samsung hala an itibariyle son modellerine verEmedi... Peh...
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