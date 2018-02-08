Samsung, Android Oreo güncellemesini S8'den önce yanlışlıkla S7 edge'e gönderdi

Samsung henüz Galaxy S8 ve S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınlamamış durumda. Bildiğimiz kadarıyla beta programı birkaç hafta önce sona erdi ve şirket güncellemenin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı. Öte yandan şirketin Galaxy S7 ve S7 edge için Android 8.0 güncellemesi üzerinde çalıştığı da doğrulandı.

Vietnam'daki şanslı bir kullanıcının, şaşırtıcı bir şekilde Samsung Galaxy S7 edge telefonunda Samsung Experience UI 9.0 ile birlikte Oreo 8.0 güncellemesini getiren G935FXXU2ERB2 firmware sürümünü aldığı bildirildi.

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İlginç olan şey ise Samsung'un daima amiral gemisi telefonları için güncelleme sunduktan sonra eski cihazlarını güncellemesi. Dahası şirket Galaxy S7 edge için Oreo güncellemesiyle ilgili resmi bir açıklama da yapmış değil.

Vietnam'daki kaç kişinin güncelleme aldığı belirsiz

Samsung'un bu güncellemeyi kasıtlı olarak yayınlamadığı apaçık ortada ve belli ki Samsung geliştirme ekibindeki birisi tarafından yapılan bir hatadan kaynaklanmış durumda. Konunun diğer enteresan yanı da Samsung'un S7 edge için Oreo Beta denemelerini bile gerçekleştirmemiş olması.

Şu an, Vietnam'daki kaç kişinin cihazına güncelleme gittiği konusunda hiçbir bilgi yok. S7 edge'deki Android 8.0 Oreo ekran görüntüleri AndroidU web sitesi tarafından paylaşıldı. Yayınlanan ekran görüntüleri, güncellemenin G935FXXU2ERB2 yapı numarasıyla gönderildiğini ve 1.4 GB büyüklüğünde olduğunu gösteriyor.

https://www.androidu.ro/un-posesor-de-galaxy-s7-edge-ar-fi-primit-astazi-update-ul-la-android-8-0-oreo/