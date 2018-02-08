Samsung, Android Oreo güncellemesini S8'den önce yanlışlıkla S7 edge'e gönderdi

Haber Editörü
Samsung henüz Galaxy S8 ve S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınlamamış durumda. Bildiğimiz kadarıyla beta programı birkaç hafta önce sona erdi ve şirket güncellemenin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı. Öte yandan şirketin Galaxy S7 ve S7 edge için Android 8.0 güncellemesi üzerinde çalıştığı da doğrulandı.
Vietnam'daki şanslı bir kullanıcının, şaşırtıcı bir şekilde Samsung Galaxy S7 edge telefonunda Samsung Experience UI 9.0 ile birlikte Oreo 8.0 güncellemesini getiren G935FXXU2ERB2 firmware sürümünü aldığı bildirildi.Ayrıca Bkz. "iOS ve Android'in yeni emojileri belli oldu: Nazar boncuğu geliyor"
İlginç olan şey ise Samsung'un daima amiral gemisi telefonları için güncelleme sunduktan sonra eski cihazlarını güncellemesi. Dahası şirket Galaxy S7 edge için Oreo güncellemesiyle ilgili resmi bir açıklama da yapmış değil.
Vietnam'daki kaç kişinin güncelleme aldığı belirsiz
Samsung'un bu güncellemeyi kasıtlı olarak yayınlamadığı apaçık ortada ve belli ki Samsung geliştirme ekibindeki birisi tarafından yapılan bir hatadan kaynaklanmış durumda. Konunun diğer enteresan yanı da Samsung'un S7 edge için Oreo Beta denemelerini bile gerçekleştirmemiş olması.
Şu an, Vietnam'daki kaç kişinin cihazına güncelleme gittiği konusunda hiçbir bilgi yok. S7 edge'deki Android 8.0 Oreo ekran görüntüleri AndroidU web sitesi tarafından paylaşıldı. Yayınlanan ekran görüntüleri, güncellemenin G935FXXU2ERB2 yapı numarasıyla gönderildiğini ve 1.4 GB büyüklüğünde olduğunu gösteriyor.
https://www.androidu.ro/un-posesor-de-galaxy-s7-edge-ar-fi-primit-astazi-update-ul-la-android-8-0-oreo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Saf Android'i uyarla telefona. Birkaç özelleştirme ekle işte çağrıda gürültü azaltma , jest hareketler vs.
Sonra kameranı yeni sürüme uyarla , galerini uyarla yeter.
Örneğin LG'nin telefon,rehber uygulaması MM'de ve N'de kasıyor deli gibi. Sorun telefondan mı değil, uygulamayı düzgün yapamamış cahil mühendisler. Koysana Google'ın rehberini,telefonunu ne uğraşıyorsun ?
SystemUI değiştir,kendi arayüzünü göm. Bu yüzden framework de değişecek. Bir ton smali dosyası va derken 1 yılda güncelleme veriyorlar.
Yapacağın şu :
Yeni sürüm için kamera, galeri uygulamanı uyarla.Müzik uygulamanı uyarla, launcher'ı uyarla, dosya yöneticini, ses kaydını uyarla bitti. Geri kalanı için Google'ın uygulamaları var. Kasmayan ve diğer uygulamalardan farkı olmayan uygulamalar. Ayrıca Google Play üzerinden güncelleme alıyor.
Yok işte kullanıcılar materyal tasarım beğenmez diyorsan tema için uygulama yap Substratum tarzı bitti iş.
Ya da BL kilidi için dosyayı yayınla. Güncelleme isteyen rom yükselin kurtulsun.
Saf Android kullanıp birçok özelleştirmesi olan romlar var.Onlar gibi yap bir tane.
LG G3 kullanıyordum önceden.
23 Ağustos'ta çıkan 7.0'ı bir geliştirici 10 Eylül'de G3 için yayınladı. 7.1 5 Aralık gibi çıkmıştı. Geliştirici 2 3 gün sonra verdi. 7.1.2 de aynı şekilde oldu.
Ama LG açıklama yapıyor : G3 Nougat desteklemiyor diye.