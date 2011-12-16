Samsung, Apple A5 işlemcisinin üretimi için 3.6 milyar dolar yatırım yaptı

Patent ihlali konusunda birbiriyle uzun süredir kavgalı olan iki elektronik devi Samsung ve Apple, üretim konusunda ise ortaklıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.





Reuters'in haberine göre Samsung, Teksas eyaletinde bulunan üretim tesislerini A5 işlemcileri üretmek için 3.6 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Austin şehrinde 9 futbol sahası genişliğinde bir alanda faaliyet gösteren Samsung'un NAND flash hafıza yongaları üretim tesislerinde, artık A5 işlemcileri de üretiliyor.





Apple bilindiği üzere cihaz donanımlarını uzak doğu ülkelerinde üretmekteydi. İlk kez kendi ülkesi sınırları içerisinde üretim yapmış olacak.





Yapılan yatırımla 1100 işçi daha tesislerde işe alındı ve Aralık ayı itibariyle üretim kapasitesi yüzde 100'e çıktı. Aylık 40 000 silikin devresi üretilecek şekilde tesis faaliyetlerine başladı. Bu yıldan itibaren iPad 2 ve iPhone 4S modellerinde kullanılacak A5 işlemcilerin bir kısmı Austin'den karşılanacak.





Samsung bu tesisini 1996 yılında faaliyete geçirmişti. Yaptığı 9 milyar dolarlık yatırımla Samsung, eyaletin en büyük yabancı yatırımcısı oldu. Austin'de ARM, Intel, AMD, Freescale gibi işlemci üreticileri de faaliyet gösteriyor. Teksas Üniversitesi mühendislik fakültesinden mezun olan yetenekli mühendisler firmaları buraya adeta çekiyor.





Apple ve Samsung müşterileri hakkında bilgi veremeyeceklerini belirterek yorum yapmayı reddetti. Ancak Apple'ın son ortaklığı gelecek yıl çıkması beklenen iPad 3 ve iPhone 5 modellerinde de A5 işlemcileri kullanabileceği dedikodusunun yapılmasına neden oldu.