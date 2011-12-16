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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Apple A5 işlemcisinin üretimi için 3.6 milyar dolar yatırım yaptı

7 yıl
11,7b
1
94
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Patent ihlali konusunda birbiriyle uzun süredir kavgalı olan iki elektronik devi Samsung ve Apple, üretim konusunda ise ortaklıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Reuters'in haberine göre Samsung, Teksas eyaletinde bulunan üretim tesislerini A5 işlemcileri üretmek için 3.6 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Austin şehrinde 9 futbol sahası genişliğinde bir alanda faaliyet gösteren Samsung'un NAND flash hafıza yongaları üretim tesislerinde, artık A5 işlemcileri de üretiliyor. 

Apple bilindiği üzere cihaz donanımlarını uzak doğu ülkelerinde üretmekteydi. İlk kez kendi ülkesi sınırları içerisinde üretim yapmış olacak.

Yapılan yatırımla 1100 işçi daha tesislerde işe alındı ve Aralık ayı itibariyle üretim kapasitesi yüzde 100'e çıktı. Aylık 40 000 silikin devresi üretilecek şekilde tesis faaliyetlerine başladı. Bu yıldan itibaren iPad 2 ve iPhone 4S modellerinde kullanılacak A5 işlemcilerin bir kısmı Austin'den karşılanacak.   

Samsung bu tesisini 1996 yılında faaliyete geçirmişti. Yaptığı 9 milyar dolarlık yatırımla Samsung, eyaletin en büyük yabancı yatırımcısı oldu. Austin'de ARM, Intel, AMD, Freescale gibi işlemci üreticileri de faaliyet gösteriyor. Teksas Üniversitesi mühendislik fakültesinden mezun olan yetenekli mühendisler firmaları buraya adeta çekiyor.

Apple ve Samsung müşterileri hakkında bilgi veremeyeceklerini belirterek yorum yapmayı reddetti. Ancak Apple'ın son ortaklığı gelecek yıl çıkması beklenen iPad 3 ve iPhone 5 modellerinde de A5 işlemcileri kullanabileceği dedikodusunun yapılmasına neden oldu.

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bring to front 7 yıl en beğenilen
hahaahaha! burada fanboylar birbirini yemeye devam etsinler yok samsungdu yok appledı. adamların umurunda bile değil ben parama bakarım hacı diyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +62
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umutarslan.com 7 yıl
@gun
adamları ara söyle boşa açmasınlar fabrikayı.
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erdem_zeus 7 yıl
Samsung, Apple A5 işlemcisinin üretimi için 3.6 milyar dolar yatırım yaptı
ekrem bey oyle güzel yazmıskı bilmeyen bilirisi direk şöyle anlar. Samsung apple için fabrika açmış sadece onun işlemcilerini üretiyor. bide artı 3.6 milyar dolar daha yatırım yapmış... sanki bu yatırım içinde yeni 32nm Exynos işlemcilerinin üretimi yada başka hiçbirşey yokmuş gibi dünya çızıyor. Ekrem beyin çok değişik bir bakış açısı var olaylara hani at gözlüğüyle bakıyor derlerya ondan.
Samsung, Apple A5 işlemcisinin üretimi için 3.6 milyar dolar yatırım yaptıekrem bey oyle güzel yazmıskı bilmeyen bilirisi direk şöyle anlar. Samsung apple i...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Dr.Teknik 7 yıl
@Centauri,
Allah razi olsun, gune guzel basladim yukaridaki mesaji okuyunca, tebessum iyidir:)
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pogomania 7 yıl
Simdi yorumlari okudum ve bilgi sahibi degilim fakat dusundugum su, aplle da seksen milyar dolar var ama bu sadece mobility toplami mi yoksa hersey dahil mi samsung mobility elliuc milyar dolar diyorlar. Samsung sadece mobility mi?
Yani apple Samsung olamaz diyenler belki bunu diyorlar cunku samdung heryerde ki sadece ekran uretimi onu bir numara yapmaz mi?
1 Yanıt Yanıtla +1
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DoSöDoKöKo 7 yıl pogomania
pogomania

Simdi yorumlari okudum ve bilgi sahibi degilim fakat dusundugum su, aplle da seksen milyar dolar var ama bu sadece mobility toplami mi yoksa hersey dahil mi samsung mobility elliuc milyar dolar diyorlar. Samsung sadece mobility mi?



Yani apple Samsung olamaz diyenler belki bunu diyorlar cunku samdung heryerde ki sadece ekran uretimi onu bir numara yapmaz mi?

samsung electonics olarak tüm samsung un değeri 110 Milyar$ (samsung olan herşey dahill)
bunu pek küçümsememek lazım
mesela
Samsung Electronics 110 Milyar$ iken
Toshiba Corp 32 Milyar$
Sharp Corporation 17 Milyar$
LG Electronics Inc 15 Milyar$
Panasonic Corp. 33 Milyar$
SONY Corp 14 Milyar$
Intel Corp 122 Milyar$
baktığınızda LG ve SONY aynı değerde iken Toshiba ve Panasonic bunların iki katı ama Samsung yaklaşık 7.5 katı....samsung intele çok yakın
ANCAK apple ile karşılaştırmaya gelirsek apple ın şu an kurumsal değeri 342 Milyar$.....yani samsungun tamamının 3 katı
yani boru değil derler yaaaa......aynen....elma elma da ama bildiğimiz türden değil..
..basite alıncak gibi değil


2010 senesine göre

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ

Piyasa değeri (milyon dolar) ------------ Çalışan sayısı

1 Exxon Mobil 417,166 -------- 83,600
2 PetroChina 326,199 -------- 552,698
3 Apple 321,072 -------- 49,400
4 ICBC 251,078 -------- 389,827
5 Petrobras 247,417.6 -------- 80,492
6 BHP Billiton 247,079 -------- 39,570
7 China Construction Bank 232,608 -------- 301,537
8 Royal Dutch Shell 228,128 -------- 97,000
9 Chevron 215,780.6 -------- 62,000
10 Microsoft 213,336.4 -------- 89,000
11 General Electric 212,917.8 -------- 287,000
12 Berkshire Hathaway 206,671.3 -------- 260,000
13 Nestle 199,406.6 -------- 281,000
14 IBM 198,869.8 -------- 399,409
15 Gazprom 190,829.1 -------- 393,000
16 China Mobile 184,842.3 -------- 164,336
17 JP Morgan Chase 183,639.7 -------- 239,831
18 HSBC 181,936.9 -------- 295,061
19 Wal-Mart 181,716.7 -------- 2,100,000
20 AT&T 180,948.8 -------- 265,410
21 Procter & Gamble 172,528.2 -------- 127,000
22 Oracle 169,185.6 -------- 105,000
23 Vale 168,232.1 -------- 70,785
24 Wells Fargo 167,415.9 -------- 272,200
25 Johnson & Johnson 162,361.8 -------- 114,000
26 Pfizer 162,301. -------- 110,600
27 Coca-Cola 152,258.8 -------- 139,600
28 Google 147,199.8 -------- 24,400
29 Bank of China 145,977.9 -------- 279,301
30 Vodafone 145,923.3 -------- 84,990
31 Rio Tinto 144,447.4 -------- 69,002
32 Novartis 143,633.0 -------- 119,418
33 Total 143,227.1 -------- 92,855
34 Agricultural Bank of China 141,363.1 -------- 444,447
35 Toyota 139,367.4 -------- 320,590
36 Samsung 138,159.2 -------- 85,085
37 BP 136,848.0 -------- 79,700
38 Bank of America 134,914.9 -------- 288,000
39 Citigroup 128,703.9 -------- 260,000
40 Roche 127,055.6 -------- 80,653
41 Schlumberger 126,818.6 -------- 108,000
42 Siemens 125,465.5 -------- 405,000
43 Philip Morris 117,945.6 -------- 78,300
44 Telefonica 114,411.3 -------- 257,426
45 ConocoPhillips 114,171.6 -------- 29,700
46 CNOOC ucers 112,560.2 -------- 4,650
47 Intel 110,747.8 -------- 82,500
48 Verizon 107,911.9 -------- 194,400
49 Sinopec 107,906.8 -------- 373,375
50 PepsiCo 103,085.3 -------- 294,000
51 Merck 101,772.4 -------- 94,000
52 Itau Unibanco 99,719.8 -------- 108,000
53 GlaxoSmithKline 98,600.1 -------- 96,461
54 Eni 98,502.9 -------- 78,830
55 Banco Santander 98,119.8 -------- 178,869
56 Rosneft 96,953.5 -------- 158,884
57 Cisco Systems 94,805.1 -------- 70,700
58 China Life 94,680.5 -------- 103,220
59 Sanofi-Aventis 92,044.4 -------- 101,575
60 GDF Suez 91,809.4 -------- 236,116
61 Anheuser-Busch InBev 91,560.1 -------- 114,313
62 Qualcomm 90,126.6 -------- 17,500
63 China Shenhua 89,270.6 -------- 65,154
64 Hewlett-Packard 88,656.2 -------- 324,600
65 Statoil 88,366.3 -------- 30,344
66 Royal Bank Canada 88,019.1 -------- 72,126
67 BNP Paribas 87,789.0 -------- 205,348
68 Unilever 87,303.4 -------- 165,000
69 Occidental Petroleum 84,936.8 -------- 11,000
70 BG Group 84,230.0 --------6,238
71 Saudi Basic Industries 84,196.6 -------- 33,000
72 Commonwealth Bank 83,936.7 -------- 45,025
73 Sberbank 83,576.6 -------- 257,046
74 Goldman Sachs 82,552.4 -------- 35,700
75 Walt Disney 81,830.8 -------- 149,000
76 AMX 81,595.4 -------- 55,627
77 Amazon.com 81,239.3 -------- 33,700
78 British American Tobacco 79,904.0 -------- 92,285
79 Ambev 79,604.2 -------- 44,900
80 Basf 79,546.8 -------- 103,449
81 McDonald's 79,384.6 -------- 400,000
82 United Technologies 77,979.0 -------- 208,200
83 Toronto-Dominion Bank 77,949.8 -------- 68,725
84 LVMH 77,612.9 -------- 83,542
85 NTT DoCoMo 76,998.4 -------- 22,297
86 Reliance Industries 76,909.0 -------- 23,365
87 EDF 76,664.7 -------- 158,764
88 Abbott Laboratories 75,908.8 -------- 90,000
89 Westpac 75,705.4 -------- 38,962
90 Daimler 75,385.2 -------- 260,100
91 SAP 75,209.9 -------- 53,513
92 Volkswagen 72,978.5 -------- 399,381
93 Bradesco 71,981.5 -------- 95,248
94 Caterpillar 71,132.8 -------- 104,490
95 Suncor Energy 70,234.1 -------- 12,076
96 L'Oreal 69,898.3 -------- 66,619
97 Xstrata 69,240.3 -------- 38,561
98 UBS 69,006.9 -------- 64,617
99 Honda Motor 68,300.1 -------- 176,815
100 Anglo American 67,950.0 -------- 100,000

....LAFIN ÖZÜ.....boru değil.....dünyanın en büyük 3. şirketinden bahsediyoruz.....samsung ne ki?



şaka şaka....neyse....zenginin parası züğürtün parmakları meselesi......kalın sağlıcakla.....................
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cupi 7 yıl
zenginin parası züğürdün çenesini yorar derlerdi ama devir değişti zenginin hem parası hemde teknolojisi züğürdün çenesini yorar oldu yaww sanane 4 çekirdekmiş 36 çarpanmış sen hesap makinesi üretebiliyomusun onu söyle bana arkadaş..
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Battlestar DH 7 yıl
ilk sen okusaydın keşke.
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theyapici 7 yıl
valla olay budur kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez demek adamlar peynir ekmek gibi i phone ipad satacak 3.6 iyi para hacı dava ayrı ortaklık ayrı
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alpa07 7 yıl
siz yiyin birbirinizi.Bunlar amerikanın oyunu
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OverClocK1ng 7 yıl
- Baba ya. Samsung'un yeni açtığı fabrikaya gidiyorum da. Nerde bi tarif etsene.
- 2 km ilerden sağa dön. 300 metre ilerde Texas Instruments var. Onun yanında.


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sinuhe.s 7 yıl
Basligi degistir reis zamzungun kadrolu fanlari rahatsiz olmus pisikolocik acidan tabii

Calisin cekik gozluler apple icin, bos durmayin cagdas kuntakinteler sizi

Haberi basligini aynen bu sekilde idrak etmis arkadaslar
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Virinom 7 yıl
millet samsung vs apple diye birbirini yiye dursun amcalarda çatır çatır birlikte bizim paraları yemekle meşgullerrrr
yalnız unutmayın samsung ile apple ı büyüklük açısından bir tutmak acaip yanlış olur....bu anlama gelen yazılar okuduğum için hatırlatayım dedim....
çünkü APPLE = MICROSOFT + INTEL + 10 Milyar US$
durum böyle iken apple ile samsungu büyüklük açısından mukayase etmek çok çok komik olur

iyi sallamışsın apple microsoft un önüne çok küçük bir farkla geçti arada 10 milyor $ yok bile sen işin içine intel i bile katmışsın bu kadar büyütme bu apple ı
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serkan_koyun 7 yıl
xxxartistxxx

millet samsung vs apple diye birbirini yiye dursun amcalarda çatır çatır birlikte bizim paraları yemekle meşgullerrrr

yalnız unutmayın samsung ile apple ı büyüklük açısından bir tutmak acaip yanlış olur....bu anlama gelen yazılar okuduğum için hatırlatayım dedim....

çünkü APPLE = MICROSOFT + INTEL + 10 Milyar US$

durum böyle iken apple ile samsungu büyüklük açısından mukayase etmek çok çok komik olur

iyi sallamışsın apple microsoft un önüne çok küçük bir farkla geçti arada 10 milyor $ yok bile sen işin içine intel i bile katmışsın bu kadar büyütme bu apple ı

Valla aşağıdaki tabloya bakında sanki arkadaş az bile söylemiş. Çok ekonomiden falan anlamam gerçi de , görünen o gibi sanki :)

Bu arada tam liste ekte:
millwardbrown.com/...

Apple ın 2011 marka değeri 150 küsür milyar dolar, microsoft 70 küsür milyar dolar , intel de 14 milyar dolara a yakın.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/14149/77CF6F5B67DA46D3BC199739821CF1F3.jpg[/image]
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DoSöDoKöKo 7 yıl Virinom
xxxartistxxx

millet samsung vs apple diye birbirini yiye dursun amcalarda çatır çatır birlikte bizim paraları yemekle meşgullerrrr

yalnız unutmayın samsung ile apple ı büyüklük açısından bir tutmak acaip yanlış olur....bu anlama gelen yazılar okuduğum için hatırlatayım dedim....

çünkü APPLE = MICROSOFT + INTEL + 10 Milyar US$

durum böyle iken apple ile samsungu büyüklük açısından mukayase etmek çok çok komik olur

iyi sallamışsın apple microsoft un önüne çok küçük bir farkla geçti arada 10 milyor $ yok bile sen işin içine intel i bile katmışsın bu kadar büyütme bu apple ı

ben sallamadım ama sen cahil kalmışsın besbelli.....ÖNCE OKU....sonra yorum yap.....okumadan bilgi olmaz....bilmeyincede fikir yürütemezsin....di mi?
forum.donanimhaber.com/...
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gfbekir 7 yıl
samsung biraz ornek alsa iyi olur
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