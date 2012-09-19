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Samsung, Apple iPhone 5'i hedef alan yeni bir reklam filmi yayınladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Son dönemde Apple hayranlarını hedef alan bir reklam kampanyası yürüten Samsung Mobile Amerika, Cupertino merkezli üreticinin altıncı nesil akıllı telefonu olan iPhone 5 ve getirdiği yeniliklerden bahseden yeni reklam filmini resmi Youtube kanalından paylaştı. 
Yeni iPhone, önceki nesilden daha büyük bir ekran, çok daha küçük tasarlanan Lightning portu, yeni A6 çipset ve 4G LTE iletişim teknolojisiyle birkaç gün içerisinde resmen satışa çıkacak. Cihazın tanıtım gününü geride bıraktığımız şu günlerde analistlerin genel kanısı, kullanılan A6 çipi harika bir performans sergilemiş olsa da iPhone 5'in yenilikçi bir özelliğe sahip olmadığı yönünde. Bu konu üzerine yoğunlaşan Samsung, bir süredir sosyal medyada hakkında ipuçları verdiği reklamını bugün yayınladı.
Samsung yeni reklam filminde yine yeni bir ürün için mağaza önünde sıra bekleyen Apple hayranlarını konu alıyor. Galaxy S3'ün NFC teknolojisi sayesinde paylaşımı kolaylaştıran fonksiyonları, büyük ekranı ve çoklu görev yetilerinden bahsedilirken, Güney Koreli şirketin amiral gemisi için GS3 kısaltmasını kullanan bir tüketici, Galaxy S serisinin üçüncü nesil model ile birlikte önemli bir marka haline geldiğine dikkat çekiliyor.
Samsung'un 2012 amiral gemisi Galaxy S3 ve Apple iPhone 5'i karşılaştırdığı yeni reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/user/samsungmobileusa?feature=watch Yorum Yaz
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Psydia 6 yıl en beğenilen seven44
seven44
parası olan alır bizim gibi züğürtler s3 kullanır.


S3 kullanip da zugurt olan bi seni gordum hani iphone kullanip da zugurt olan vardir borca harca girip hava atmak icin iphone almistir ama, o zaten s3'ten de anlamaz. Alaninda rakipsizsin yani haberin olsun...
seven44parası olan alır bizim gibi züğürtler s3 kullanır.S3 kullanip da zugurt olan bi seni gordum hani iphone kul...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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zerocontrol 6 yıl
Tetradoksin
herşey nfs mi kaç kişi nfs kullanıyor

Valla kaç kişi NFS kulanıyor bilmiyorum ama NFC kullanan vardır elbet
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Frievent 6 yıl
TechZone
S3 için son çırpınışlar..

Son çırpınışı dediğiniz ürün 20 milyon sattı şu ana kadar.
Hangi firma reklam yapmazki karşısındaki firma yeni bir ürün çıktığında kendi ürünü satılsın diye?
Dipnot;Sayın donanımhaber.com yetkilileri şu sitenize bir çeki düzen verin bağlantı sorunlarından gına geldi. Yakında siz reklam olacaksınız diğer teknoloji sitelerine.
Edit; 16. "Server Error in '/' Application. hatası.."
TechZoneS3 için son çırpınışlar..Son çırpınışı dediğiniz ürün 20 milyon sattı şu ana kadar.Hangi firma reklam yapmazki karşısınd...
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DH Misafiri 4 yıl
ABD’li bir şirket olan Apple, Tayvan, Güney Kore ve Japonya’da üretilen parçaları kullanarak üretim yapıyor. Dahası Güney Koreli rakibinin ürettiği teknolojileri ürününde kullanarak, rakibini cep telefonu piyasasında alt etmeye çalışıyor. Yukarıdaki fotoğraflara bakınca Apple-Samsung kavgasının basit bir kavga olmadığı çok iyi anlaşılıyor. Apple bir taraftan Samsung’un ürettiği teknolojiyi satın alıp kullanırken, diğer taraftan da Samsung’u Apple ürünlerini taklit etmekle suçluyor.Bu örnek, küresel ekonomide üretim ilişkilerinin çok çetrefilli olduğunu açıkça gösteriyor. İki şirket hem işbölümü ve işbirliği içinde hareket ediyor hem de birbirleriyle sıkı bir şekilde rekabet ediyor. Bırakın %100 yerli malını, %100 Apple veya %100 Samsung ürünlerden bile bahsetmek pek mümkün değil. tepav.org.tr/...
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erol1521 6 yıl
Reklama koptum ya :)))
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isomania 6 yıl
Reklami Hala anlamis deilsiniz.. Samsung america nin reklamina benim yurdumun insani ancak bu kadar yorum yapabilir.. Bizler daha manevi dusunen yapiya sahibiz.. Amerikalilar ise bizim gibi degiller.. Eger bu reklam samsung u kucuk dusurseydi amerikada bu kadar satmazdi..
Bu reklam samsungu kucuk dusurmez.. Oralarin reklam olayi bu zaten gayet normal..
Bence reklam gayet basarili.. Elemanlarin tepkilere koptum resmen.. Mesaj gayet acik.. "ne isin var kuyrukta paranla rezil olma daha az vererek daha iyisine sahip ol" haha
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Saydam 6 yıl
Küçül bakalim samsung ne kadar daha ufalabileceksin.
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gokooo 6 yıl
Samsung'un saçmalıklarına reklamdaki oyuncular bile inanmıyor gördüğünüz gibi yerlerinden bile hareket etmedi kuyruktakiler :D
Ayrıca bu tür reklamlar Samsung'u küçük düşürüyor bence.
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nurettinaz 6 yıl
Mükemmel olmuş herkes izlesin...
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Amedra 6 yıl
Hep aynı şeyi tekrarlıyorlar. Böyle yapa yapa benim elimdeki telefonu kullanarak kendilerine nefret ettiriyorlar bazen. Boşuna satmamışım dediğim oluyor sgs3'ü biraz çeki düzen verseler de adam gibi kendi emelleri altından düzgünce reklam yapsalar sempatim artacak da neyse. Yine seviyorum, yine iyisini yapıyorlar ama böyle yaparak çok yanlış işler peşindeler. Yarası mı var diyeceğim anlamadım ki? İlla iPhone üzerinden birşey yapıp prim mi kazanmaya çalışıyorlar?
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SerhanUygur 6 yıl
Eglenceli reklam olmuş. Ama Sadece kendilerini avutmalarıdır... istediği kadar özelliği olsun, ANDROID ise, zaten iOS herhangi bir telefonun gerisindedir. NET
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Alexander Supertramp! 6 yıl
Adamlar sadece Yeni akıllı telefonlarla yükselmeyi hedeflemiyor her telefonunda rakiplerini aşağı çekmeyi gayet de güzel başarıyorlar.
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Jül Sezar 6 yıl
Yazık samsung'a.
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Krone 6 yıl



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bocekgrafik 6 yıl
Böyle haberleri videosunu alt yazılı yayınlasanız; varsın birkaç saat geç olsun...
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dupont81 6 yıl
Arkadaşlar 2 hafta öncesine kadar iphone 4s kullanıcısıydım. Ondan önce 4 ve 3gs vardı. İphone 4s'imi fiyatı düşmeden iyi bir paraya sattım 45 gün falan önce iphone 5 almak için. Fakat iphone 5 i bekleyemedim ikinci el garantili samsung s3 aldım deneyeyim bakalım nasıl diye. İphone - Samsung tartışmaları yapılırken daha objektif bakabilmek için. Şuan 2 gündür s3 kullanıyorum. Gerçekten 4s'ten daha iyi geldi bana. İphone 5'ten iyi midir bilemem.
İphone da yapabildiğim ve İphone'umda bulunan tüm uygulamaları da android markette buldum ve indirdim, büyük ekranda oyun oynamanın film izlemenin uygulamaları açmanın tadı gerçekten bir başka.. Telefon gayet hızlı. Bence resim kalitesi 4s'e göre çok çok iyi.
İphone gerçekten akıcılık ve stabilite olarak tartışılmaz fakat s3'e gelecek olan JellyBean bu sıkıntıyı giderirse iphone 5 almaktan vazgeçeceğim.
İphone elde tutulunca sağlamlık ve güven hissi veriyor, samsung donanım kalitesi okadar da iyi değil. elde tutulunca bir iphone kadar güven duymuyorsunuz.
Kısacası samsung gerçekten İphone'u yakalamış neredeyse. Kasayı sağlam yapsalar ve JellyBean gelince stabiliteyi yakalasalar telefon süper
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JoeyBane 6 yıl
İğnelemeler güzel
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FERFEROS 6 yıl
Çok doğru göndermeler yapmışlar.

Bu arada bu reklamları doğru bulmayanlar Apple'ın zamanında yaptığı ''Hi, I'm a Mac, and I'm a PC" reklamlarını hatırlasınlar.
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arel.gr 6 yıl
video yeni degil,1 aydan once izlemistim.
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