Samsung, Apple iPhone 5'i hedef alan yeni bir reklam filmi yayınladı

Son dönemde Apple hayranlarını hedef alan bir reklam kampanyası yürüten Samsung Mobile Amerika, Cupertino merkezli üreticinin altıncı nesil akıllı telefonu olan iPhone 5 ve getirdiği yeniliklerden bahseden yeni reklam filmini resmi Youtube kanalından paylaştı.

Yeni iPhone, önceki nesilden daha büyük bir ekran, çok daha küçük tasarlanan Lightning portu, yeni A6 çipset ve 4G LTE iletişim teknolojisiyle birkaç gün içerisinde resmen satışa çıkacak. Cihazın tanıtım gününü geride bıraktığımız şu günlerde analistlerin genel kanısı, kullanılan A6 çipi harika bir performans sergilemiş olsa da iPhone 5'in yenilikçi bir özelliğe sahip olmadığı yönünde. Bu konu üzerine yoğunlaşan Samsung, bir süredir sosyal medyada hakkında ipuçları verdiği reklamını bugün yayınladı.

Samsung yeni reklam filminde yine yeni bir ürün için mağaza önünde sıra bekleyen Apple hayranlarını konu alıyor. Galaxy S3'ün NFC teknolojisi sayesinde paylaşımı kolaylaştıran fonksiyonları, büyük ekranı ve çoklu görev yetilerinden bahsedilirken, Güney Koreli şirketin amiral gemisi için GS3 kısaltmasını kullanan bir tüketici, Galaxy S serisinin üçüncü nesil model ile birlikte önemli bir marka haline geldiğine dikkat çekiliyor.

Samsung'un 2012 amiral gemisi Galaxy S3 ve Apple iPhone 5'i karşılaştırdığı yeni reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/user/samsungmobileusa?feature=watch