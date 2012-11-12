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Samsung Apps üzerinde Asphalt 7 : Heat oyunu Galaxy S3 için bir süreliğine ücretsiz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft'un E3 2012 oyun fuarında duyurduğu ve mobil platformlar için Asphalt yarış oyunu serisinin son versiyonu olan Asphalt 7 : Heat, App Store ve Play Store mağazalarında yerini almıştı.

Galaxy S3 modeli için promosyonlarına devam eden Samsung, Asphalt 7 : Heat yapımını da listeye ekledi. Oyun bir süredir Samsung Apps üzerinde Galaxy S3 için ücretsiz olarak sunuluyor.

9MB boyutundaki kurulum dosyasını indirdikten sonra yaklaşık 1GB boyutunda veri indirmeniz gerekiyor.

http://www.samsungapps.com/venus/topApps/topAppsDetail.as?categoryId=G000013743&productId=000000496502


http://www.samsungapps.com/venus/topApps/topAppsDetail.as?categoryId=G000013743&productId=000000496502 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ciddi Kedii 7 yıl
cok derin magara olmasina ragmen ben indirmemistim ve indirdim eyw hbr icin tsk
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guest98765 7 yıl
Ekrem senin kadar rezil bir editör olamaz. Mağarada mı yaşıyorsun?
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emiLL 7 yıl
mağara içinde mağara
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vitor reis 7 yıl
Ekrem bey mağara bu havalarda zor oluyodur
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procaptain 7 yıl
öyle böyle değil ağır mağara
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Escapetolife 7 yıl
Bu oyunu iPad için aldım fakat satış ekranındaki screenshotlarda antialiasing var kurup deneyince aslında olmadığını gördüm yada screenshotlardaki kadar temiz değildi. Orası hayal kırıklığı oldu yoksa oyun iyi.
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Dexter61 7 yıl
MW varken artık kim oynar bunu ? Hem çok oldu Samsung Apps de beleş olalı mağara baya derinmiş galiba
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swat882 7 yıl
haberi için teşekkürler ama most wanted varken kim bakar bu oyunun yüzüne
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b0Ni 7 yıl
mağara soğukmuydu?
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