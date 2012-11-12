Samsung Apps üzerinde Asphalt 7 : Heat oyunu Galaxy S3 için bir süreliğine ücretsiz





Gameloft'un E3 2012 oyun fuarında duyurduğu ve mobil platformlar için Asphalt yarış oyunu serisinin son versiyonu olan Asphalt 7 : Heat, App Store ve Play Store mağazalarında yerini almıştı.





Galaxy S3 modeli için promosyonlarına devam eden Samsung, Asphalt 7 : Heat yapımını da listeye ekledi. Oyun bir süredir Samsung Apps üzerinde Galaxy S3 için ücretsiz olarak sunuluyor.





9MB boyutundaki kurulum dosyasını indirdikten sonra yaklaşık 1GB boyutunda veri indirmeniz gerekiyor.





http://www.samsungapps.com/venus/topApps/topAppsDetail.as?categoryId=G000013743&productId=000000496502





http://www.samsungapps.com/venus/topApps/topAppsDetail.as?categoryId=G000013743&productId=000000496502