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Samsung "Bio Processor" hakkında yeni detaylar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni detaylarını paylaştığı işlemci birimi Bio Processor, entegre çalışma yapısıyla geleceğin giyilebilir cihazlarına göz kırpıyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung

Kısa süre önce yeni kamera teknolojisi BRITECELL'i detaylandıran Samsung, aynı zamanda Bio Processor hakkında önemli veriler yayınladı.
Samsung'un giyilebilir ürünler için hazırladığı işlemci birimi Bio Processor, bu cihazların temelini oluşturan ölçümleri tek bir entegre devre üzerinde topluyor. Bu sayede kalp atışı, kalpte meydana gelen elektriksel faaliyeti kaydetme, cilt ısısı ve vücut yağ miktarı gibi verileri dağınık tasarımlardan farklı olarak %80 daha ufak bir alanda %50 daha az güce ihtiyaç duyarak ölçülebiliyor.
Böylelikle dar alana sahip giyilebilir cihazlar içerisinde ciddi miktarda yer açabilen Samsung, bu alanı batarya gibi daha önemli konular için kullanılabiliyor. Geliştirilen sensörün otomotiv ve oyun endüstrilerinde kullanılabileceği ve Samsung'un Bio Processor'un ticari satışı için de birkaç farklı şirket ile görüştüğü belirtiliyor.
Giyilebilir pazarda güçlü bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsung, yeni işlemcisine sahip ürünlerini önümüzdeki yıl içerisinde karşımıza çıkartabilir.

http://www.androidauthority.com/samsung-britecell-camera-technology-656359/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
bio processor deyince bende doğada çözünebilir materyalden işlemci yaptılar sandım xD
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kadirirdem 3 yıl
Yari iletken konusunda samsung gerçekten guzel işler yapiyor...
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X-FI 3 yıl
Süper birşey... Özellikle body fat ölçebilmesi. Samsung gerçekten güzel bir chip dizayn etmiş.
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