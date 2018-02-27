Samsung, Bixby 2.0'ın Galaxy Note 9 ile gelebileceğini açıkladı

Teknoloji sektöründeki dijital asistan sayısı giderek artarken bunların arasına son olarak Samsung'un Bixby isimli asistanı katılmıştı. Amazon Alexa ve Google Assistant çok sayıda akıllı hoparlöre hayat vermeyi sürdürürken Apple Siri de giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Peki ya Bixby ne durumda?

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Dijital asistanın geleceğini merak edenler için yeni haberler var. Samsung, Bixby'nin bir sonraki sürümünün Galaxy Note 9 ile birlikte geleceğini doğruladı. Samsung Mobile'ın başındaki isim olan DJ Koh konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bixby 1.0 için, pazara hızlı bir şekilde sunum üzerinde durduk. Ekosistemi genişletmek zordu. Dolayısıyla Bixby 2.0 bu yönü güçlendirecek ve yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

800'den fazla şirket test ediyor

DJ Koh ayrıca geçen yıl Aralık ayında genel beta sürümü için talep almaya başladıklarını ve şimdiye dek 800'den fazla şirketin Bixby 2.0'ı test ettiğini söyleyerek "Bu hızda, sanırım Bixby 2.0'ı Galaxy Note 9 lansmanında sahneye çıkarabileceğiz" dedi. Galaxy Note 9'un önümüzdeki Ağustos veya en geç Eylül ayında tanıtılacağını düşünürsek Bixby'nin bir sonraki sürümü ile tanışmak için biraz daha beklememiz gerekecek.

http://www.zdnet.com/article/bixby-2-0-coming-in-galaxy-note-9-says-samsung-mobile-boss/