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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Bixby 2.0'ın Galaxy Note 9 ile gelebileceğini açıkladı

Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh, 800'den fazla şirket tarafından test edilen Bixby 2.0'ın Galaxy Note 9 lansmanına kadar hazır olacağını söyledi. Sanal asistanla ilgili son bilgiler haberimizde...
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Teknoloji sektöründeki dijital asistan sayısı giderek artarken bunların arasına son olarak Samsung'un Bixby isimli asistanı katılmıştı. Amazon Alexa ve Google Assistant çok sayıda akıllı hoparlöre hayat vermeyi sürdürürken Apple Siri de giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Peki ya Bixby ne durumda?
Ayrıca Bkz. "Apple bazı iCloud verilerini Google Bulut Platformu'nda depoladığını doğruladı"
Dijital asistanın geleceğini merak edenler için yeni haberler var. Samsung, Bixby'nin bir sonraki sürümünün Galaxy Note 9 ile birlikte geleceğini doğruladı. Samsung Mobile'ın başındaki isim olan DJ Koh konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bixby 1.0 için, pazara hızlı bir şekilde sunum üzerinde durduk. Ekosistemi genişletmek zordu. Dolayısıyla Bixby 2.0 bu yönü güçlendirecek ve yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

800'den fazla şirket test ediyor

DJ Koh ayrıca geçen yıl Aralık ayında genel beta sürümü için talep almaya başladıklarını ve şimdiye dek 800'den fazla şirketin Bixby 2.0'ı test ettiğini söyleyerek "Bu hızda, sanırım Bixby 2.0'ı Galaxy Note 9 lansmanında sahneye çıkarabileceğiz" dedi. Galaxy Note 9'un önümüzdeki Ağustos veya en geç Eylül ayında tanıtılacağını düşünürsek Bixby'nin bir sonraki sürümü ile tanışmak için biraz daha beklememiz gerekecek.

http://www.zdnet.com/article/bixby-2-0-coming-in-galaxy-note-9-says-samsung-mobile-boss/ Yorum Yaz
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L.o.T.u.S 1 yıl
Desene yeni kumanda geliyor
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smart1978 1 yıl
Turkce destegi olmayacagi icin cogu kisinin ilgisini cekmeyecek bir artidir ...
Samsung sozlerini tutmaz. 2018 oldu hala bir gelisme yok.
Otelemenin veya yapmamanin yeni modasi boyle oldu at birkac yenilik versiyon 2 de ... Biz tuketicilerde cok sofistike dramatik bir gelisme olacak sanabilir ...
Turkiye icin bos bir haber .
Yoksa ben de bahsederdim Note 9 ana konusunda ...
Madem haber yapilacakti biraz gec kalinmis ...
sammobile.com/...
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