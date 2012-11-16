Samsung, CES 2013 fuarında 5 inçlik Full HD AMOLED panelini tanıtabilir





Dünya çapında satışa sunulan ilk Full HD çözünürlüğe sahip akıllı telefonun HTC'nin Droid DNA/DLX olması beklenirken, gelecek yıl itibariyle Full HD çözünürlüğü pek çok amiral gemisi modelde görmeye başlayacağız.





Asiae adlı sitenin haberine göre, bu yıl ki üst seviye akıllı telefon modellerinde en fazla 1280 x 800 piksel çözünürlüğe yer veren Samsung'un, 4.99 inçlik Full HD panelini CES 2013 fuarında ziyaretçilere sergileyeceği iddia ediliyor.





Panel AMOLED teknolojisine sahipken 1920 x 1280 piksel çözünürlük sunacak. Site bu panellerin muhtemel Galaxy S4 modelinde yer alacağını belirtirken, piyasaya ne zaman sürüleceği konusunda ise bir bilgi verilmiyor. Ancak Ekim 2011 tarihinde 2560 x 1600 piksellik 10.1 inç büyüklüğünde bir panel tanıtan Samsung'un bu paneli henüz kullanmaya başlaması akıllarda soru işareti bırakıyor.





Bununla birlikte HTC, Sony, ZTE gibi firmaların gelecek yıl Full HD çözünürlüklü cihazlarla piyasada boy gösterme niyetlerini açıklaması, bu yönde hızlı hareket edilmesini de şart koşuyor.

http://www.androidauthority.com/samsung-1080p-5-inches-131895/