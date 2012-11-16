Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, CES 2013 fuarında 5 inçlik Full HD AMOLED panelini tanıtabilir

6 yıl
472
1
26
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünya çapında satışa sunulan ilk Full HD çözünürlüğe sahip akıllı telefonun HTC'nin Droid DNA/DLX olması beklenirken, gelecek yıl itibariyle Full HD çözünürlüğü pek çok amiral gemisi modelde görmeye başlayacağız.

Asiae adlı sitenin haberine göre, bu yıl ki üst seviye akıllı telefon modellerinde en fazla 1280 x 800 piksel çözünürlüğe yer veren Samsung'un, 4.99 inçlik Full HD panelini CES 2013 fuarında ziyaretçilere sergileyeceği iddia ediliyor.

Panel AMOLED teknolojisine sahipken 1920 x 1280 piksel çözünürlük sunacak. Site bu panellerin muhtemel Galaxy S4 modelinde yer alacağını belirtirken, piyasaya ne zaman sürüleceği konusunda ise bir bilgi verilmiyor. Ancak Ekim 2011 tarihinde 2560 x 1600 piksellik 10.1 inç büyüklüğünde bir panel tanıtan Samsung'un bu paneli henüz kullanmaya başlaması akıllarda soru işareti bırakıyor.

Bununla birlikte HTC, Sony, ZTE gibi firmaların gelecek yıl Full HD çözünürlüklü cihazlarla piyasada boy gösterme niyetlerini açıklaması, bu yönde hızlı hareket edilmesini de şart koşuyor. 

http://www.androidauthority.com/samsung-1080p-5-inches-131895/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BiG_mAsTeR 6 yıl en beğenilen
[__Zahid__]

bi iphone değil


Evet iphone degil galaxy s3 te degil
Bu bir panel.
En azindan iphone olmadigini anlayabilmissin buna sevindim.
[__Zahid__]bi iphone değilEvet iphone degil galaxy s3 te degilBu bir panel.En azindan iphone olmadigini anl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
Tüm firmalar göz boyama peşinde. Keşke full hd ekran yerine 2-3 günü çıkarabilen hareketli nesnelerin fotoğraflarını doğru düzgün cekebilen hiç takılma kasılma olmayan tam stabil çalışan en az 2 yıl güncelleme alma sıkıntısı yasamayacagimiz bir cihaz yapsalar.
Tüm firmalar göz boyama peşinde. Keşke full hd ekran yerine 2-3 günü çıkarabilen hareketli nesnelerin fotoğraflarını doğru düzgün cekebilen hiç takılma kasılma ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
A.F. ASLAN
1080p pentile yapacağına 720p rgb yapsın daha iyi. en azından umduğumuz kalitede görüntü buluruz. elime s3ü her aldığımda tasarımına hayran olup ekranı her açtığımda samsunga sövmekten bıktım. özellikle kırmızı renkte pixeller arası boşluk göze çok batıyor.

Üşenmedim gecenin bu vakti LCD test ekranını açtım kırmızı yeşil mavi üçüne de 30cm'den burnum ekrana değinceye kadar yaklaştım. Gene de boşluk göremedim. Çıplak gözle baktığına emin misin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
criss1940 6 yıl
12 Angry Men
yeni galaxy 4 ve note 3 çok çok iyi olucağı şimdiden kesin.Bu arada ces 2013 hangi ayda ?

Ocakta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
criss1940 6 yıl
12 Angry Men
yeni galaxy 4 ve note 3 çok çok iyi olucağı şimdiden kesin.Bu arada ces 2013 hangi ayda ?

Ocakta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 6 yıl
Ya cozunurluluk oncesi direk gunes isiginda gorulebilir amoled ile ugrassalar daha iyi degil mi? Amoled ev icindeki tv icin falan super oluyor ama disarida kullanilan cihazlar icin pek iyi ise yaramiyor. Led arka aydinlatmali ips panel ev temizi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Loney 6 yıl
A.F. ASLAN
1080p pentile yapacağına 720p rgb yapsın daha iyi. en azından umduğumuz kalitede görüntü buluruz. elime s3ü her aldığımda tasarımına hayran olup ekranı her açtığımda samsunga sövmekten bıktım. özellikle kırmızı renkte pixeller arası boşluk göze çok batıyor.

Ne göz varmış sende ya....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Loney 6 yıl
A.F. ASLAN
1080p pentile yapacağına 720p rgb yapsın daha iyi. en azından umduğumuz kalitede görüntü buluruz. elime s3ü her aldığımda tasarımına hayran olup ekranı her açtığımda samsunga sövmekten bıktım. özellikle kırmızı renkte pixeller arası boşluk göze çok batıyor.

Ne göz varmış sende ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 6 yıl
GÜZEL BİR GELİŞME BAKALIM BU CEP OLAYI NEREYE GİDECEK
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saltooo 6 yıl
bu arada telefon ekranları sürekli büyüyor bakalım nereye kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 6 yıl
Pentile olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiG_mAsTeR 6 yıl en beğenilen
[__Zahid__]

bi iphone değil


Evet iphone degil galaxy s3 te degil
Bu bir panel.
En azindan iphone olmadigini anlayabilmissin buna sevindim.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Lcd ekranların siyahı gösterememesi ve açı sorunları sebebiyle oled ekranlar her zaman tercihimdir. Samsung pentile yerine note 2'deki rgb dizilimiyle yapacaktır muhtemelen.
Ama S2'den sonra akıllı telefona para harcamam daha, devir tablet devri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
472 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 30. Bölüm "Bastion, Polara, Zombie HighWay ve daha fazlası" 6 yıl 2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 16.11.2012 video şov 6 yıl Mobilite: HTC'den Full HD ekranlı süper telefon, Galaxy S III Mini Türkiye'de, üreticiler arası davalar ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim