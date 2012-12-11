Samsung, CES 2013'te televizyon ürünlerine ağırlık verecek





Yılın ilk teknoloji fuarı olan CES 2013 yaklaştıkça, üreticilerin ne tür sürprizler yapacağına dair iddialar daha sık gündeme gelmeye başladı.





Samsung'un da yeni amiral gemi modeli Galaxy S4'ü CES 2013 fuarında tanıtacağı şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak CNET'in firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Samsung, CES 2013 fuarında beklenenin aksine Galaxy S4 modelini tanıtmayacak. Fuarda firmayı akıllı televizyon çözümlerine odaklanırken göreceğiz.





Samsung bu fuarda herhangi bir mobil çözüm tanıtmayı düşünmüyor. Firma, CES sonrasında bir etkinlik yaparak mobil cihazlarını kamuoyuna tanıtacak. Galaxy serisinin artık büyük ilgi topluyor oluşu, firmanın ayrı etkinlik yapmasını zorunlu hale getiriyor.





Kısa süre önce Samsung tarafından yayınlanan bir video, Galaxy S4 ile ilgili iddiaları adeta körüklemişti. Ancak Galaxy S3 modelinin halen başarılı satışlar yapması ve Galaxy Note II modelinin tanıtım kampanyalarının devam etmesi nedeniyle, Samsung'un olumsuz etki yapacak bir girişimde bulunması beklenmiyor.





Fuarda firmanın yenilenen şirket anlayışını ve logosunu tanıtacağı daha önce gündeme gelmişti. Yeni mobil cihazlardan daha çok şirket için aslında büyük önem taşıyan bu değişim ile Samsung fuarı geçirmiş olacak.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57558424-94/samsung-galaxy-s4-will-be-a-no-show-at-ces/