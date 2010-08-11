Samsung Captivate (Galaxy S)'in işlemcisi hız aşırtmayla 1200 MHz'e yükseltildi

Ana vatanında ilk 5 saatte 10.000, 6. günde 100000, 10. günde 200000, 19. günde 300000 ve 33. günde 500.000 adet satarak önemli başarılara imza atan Samsung Galaxy S'nin AT&T versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Captivate'in işlemcisinin hız aşırtmayla 1.2 GHz'e yükseltildiği ortaya çıktı.

Normalde 1 GHz frekansında çalışan Hummingbird işlemciden güç alan Captivate'in herhangi bir problem çıkmaksızın 1.6 GHz'e kadar potansiyelinin olduğu iddia ediliyor. Yine de her türlü ihtimale karşı işlemci potansiyelinin fazla zorlanmaması gerektiğini düşünmüyor değiliz.

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