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Samsung Captivate (Galaxy S)'in işlemcisi hız aşırtmayla 1200 MHz'e yükseltildi

8 yıl
19,2b
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11
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung Captivate (Galaxy S)'in işlemcisi hız aşırtmayla 1200 MHz'e yükseltildi
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Ana vatanında ilk 5 saatte 10.000, 6. günde 100000, 10. günde 200000, 19. günde 300000 ve 33. günde 500.000 adet satarak önemli başarılara imza atan Samsung Galaxy S'nin AT&T versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Captivate'in işlemcisinin hız aşırtmayla 1.2 GHz'e yükseltildiği ortaya çıktı.

Normalde 1 GHz frekansında çalışan Hummingbird işlemciden güç alan Captivate'in herhangi bir problem çıkmaksızın 1.6 GHz'e kadar potansiyelinin olduğu iddia ediliyor. Yine de her türlü ihtimale karşı işlemci potansiyelinin fazla zorlanmaması gerektiğini düşünmüyor değiliz.

Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Captivate (Galaxy S)'in işlemcisi hız aşırtmayla 1200 MHz'e yükseltildi
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DH Misafiri 8 yıl
Samsung Captivate (Galaxy S) bende var alamak ısyeyen bana ulasabılır ha ha ha normal i9000 den daha sık cıhaz zaten
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Chidori 8 yıl
Bence şimdilik gerek yok böyle bir hız aşırtmaya
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mehmednaim 8 yıl
Çince'nin yazılış şeklinden dolayı böyle bir tuş dizilimi olduğunu düşünüyorum. çoğumuzun bildiği Çin'den gelen telefonların çoğunda bu tuş dizilimi mevcut. Eğer ki Çin pazarı için üretildiyse normal.
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sotoxs 8 yıl
nokia da hala foto açarken bekletiyor. böyle bişeyler yapmalı artık.
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mehmednaim 8 yıl
Çince'nin yazılış şeklinden dolayı böyle bir tuş dizilimi olduğunu düşünüyorum. çoğumuzun bildiği Çin'den gelen telefonların çoğunda bu tuş dizilimi mevcut. Eğer ki Çin pazarı için üretildiyse normal.
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
Beklemek yerine yurtdışına çıktığımda bulursam alacağım.
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Stroma 8 yıl
captivate türkiyeye gelmiyecekdi galiba
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..Knight.. 8 yıl
Stroma

captivate türkiyeye gelmiyecekdi galiba


Avrupa ülkelerinde i9000 Galaxy S'nin satışı yapılıyor.
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