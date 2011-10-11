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Samsung Captivate Glide; 4.0-inç Super AMOLED ekran ve QWERTY klavye bir arada

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,3b
1
21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Captivate Glide; 4.0-inç Super AMOLED ekran ve QWERTY klavye bir arada
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Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, Android işletim sistemi ile 4-satır QWERTY klavyeyi bütünleştiren Captivate Glide ile ürün portföyünü genişletiyor.

Bugün AT&T tarafından tanıtılan Captivate Glide, dört band GSM şebekesi ile HSPA+ (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ağını destekliyor; Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. 1 GHz saat hızında çalışan Nvidia Tegra 2 AP20H işlemcinin ve 1 GB RAM'in gücünü arkasına alan akıllı telefonda 1 GB ROM bulunuyor. Kapasite microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılırken akıllı telefonla beraber 8 GB'lık kart hediye edilmekte.
4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekrana sahip akıllı telefonda çift kameraya yer verilmiş. Öndeki kamera 1.3 megapiksel, arkadaki kamera ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kameraya otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve 1080p video kayıt özelliklerinin eşlik ettiğini belirtelim. Yaptığınız çekimleri HDMI bağlantısı aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.
Samsung Captivate Glide'ın fiyatıyla ilgili henüz bilgi bulunmuyor.
Samsung Captivate Glide; 4.0-inç Super AMOLED ekran ve QWERTY klavye bir arada
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http://www.att.com/gen/press-room?pid=21624&cdvn=news&newsarticleid=33039&mapcode=wireless-networks-general%7Cconsumer Yorum Yaz
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ceo-tr 8 yıl en beğenilen
On numara telefon. Klavyeli telefona ihtiyacı olanlar için gayet güzel bir seçim. ekranı da kaliteli.
nedir bu samsung veya diğer firmalara (iphone, htc) düşmanlık. Adamlar ihtiyaç doğrultusunda bir telefon çıkarmışlar. donanımda güzel.
her telefon iphone kadar güzel androidli telefonlar kadar esnek, htc gibi iyi arayüzlü olamaz. al o zaman iphone 4ü içine sgs2nin donanımını koy android kur, sense arayüzü yükle. gerçi onuda kötüleyecek bişey bulursunuz.
On numara telefon. Klavyeli telefona ihtiyacı olanlar için gayet güzel bir seçim. ekranı da kaliteli.nedir bu samsung veya diğer firmalara (iphone, htc) d...
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s.volkan 8 yıl
Su telefonu begenmek

İlginc valla :))

Kotu duruyor
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DarkEnergy 8 yıl
Güzel telefon olmuş.
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endoplazmik bir kulum 8 yıl
hoş olmus.alınası bi telefon
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sertacarslan 8 yıl
Çok güzel bir model olmuş, bir de ekranı biraz daha büyük olsaymış tam süper olacakmış:)
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erkuterkut1 8 yıl
SystemApps
erkuterkut1
SystemApps herşey çok iyi ancak ekran açılı değil. e7 gibi bir tasarımı olsaydı keşke...bu arad tegra 2 1080p video desteliyormuydu ki :S
Arkadaşım sence samsung açılı ekran yaparmı.. soruyorum sana bide nokia ile patent davalarına mı girecek bence hiç gerek yok ve onlar içince gereksiz bulunduğu kesin.. Afedersin wc yi de tekerlekli yapalım ucuna da bi ip bağlayalım sen odanda otururken ipi çek altına gelsin ... Abi elinle hafif açı verebilirsin telefona klavyede yazarken pek görmen gerekmez ama ekranı görmek için biraz eğebilirsin ;) Biraz üşengeç bi milletiz heralde ya !
ekrana açı vermek patentmi gerektiriyor ki :S farklı bir mekanizmayla bu açı verilebilir bence...Ayrıca öyle deme açılı ekran deneme şansım oldu.Gerçekten çok kullanışlı oluyor verilen açıyla beraber.Örneğin bir masaya koyup video izleyebilirsin.Birde yazı yazma açılı ekranda daha rahat...e7nin tasarımı çok hoşuma gidiyor.Bence samsung bu tasarımının patentini alıp aynı kasada üretim yapmalı
ama tabiki benzerine de rağzıyım görünümü önemli değil daha çok fonksiyonellik önemli... tegra 2 konusunda cevaplar için teşekkürler aklım başka bi tarafa kaymış o an.

Ekrana açı verme patenti diye birşey yoktur zaten.. Ama nokianın açılı ekranların da patent sahibi olduğunu düşünüyorum.. Yakında da zaten microsoft tüm bu klavye açılı ekran değiştirilebilir telefon aksesuarının ( klavyeyi çıkartıp yerine joistik takmak gibi) patentlerini alacağını biyerde okumuştum..
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saijero 8 yıl
Fiziksel klavyeli akıllı telefon kullanmadım ama dokunmatiğin rahatlığına alışınca ona basmak sanki zorlar gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz hangisi daha rahat? İşte samsung vb firmalarda bunu seviyorum ürün telpazesi geniş millet neyi seviyorsa gidip alabiliyor :)
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erkuterkut1 8 yıl
SystemApps
herşey çok iyi ancak ekran açılı değil. e7 gibi bir tasarımı olsaydı keşke...bu arad tegra 2 1080p video desteliyormuydu ki :S

Arkadaşım sence samsung açılı ekran yaparmı.. soruyorum sana bide nokia ile patent davalarına mı girecek bence hiç gerek yok ve onlar içince gereksiz bulunduğu kesin.. Afedersin wc yi de tekerlekli yapalım ucuna da bi ip bağlayalım sen odanda otururken ipi çek altına gelsin ... Abi elinle hafif açı verebilirsin telefona klavyede yazarken pek görmen gerekmez ama ekranı görmek için biraz eğebilirsin ;)
Biraz üşengeç bi milletiz heralde ya !
1 Yanıt Yanıtla
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Obscurus 8 yıl
Dikkatimi çeken bir başka husus, mesajlaşma simgesi iPhone cihazlarla birebir.
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SystemApps 8 yıl erkuterkut1
erkuterkut1

SystemApps

herşey çok iyi ancak ekran açılı değil. e7 gibi bir tasarımı olsaydı keşke...bu arad tegra 2 1080p video desteliyormuydu ki :S


Arkadaşım sence samsung açılı ekran yaparmı.. soruyorum sana bide nokia ile patent davalarına mı girecek bence hiç gerek yok ve onlar içince gereksiz bulunduğu kesin.. Afedersin wc yi de tekerlekli yapalım ucuna da bi ip bağlayalım sen odanda otururken ipi çek altına gelsin ... Abi elinle hafif açı verebilirsin telefona klavyede yazarken pek görmen gerekmez ama ekranı görmek için biraz eğebilirsin ;)
Biraz üşengeç bi milletiz heralde ya !

ekrana açı vermek patentmi gerektiriyor ki :S farklı bir mekanizmayla bu açı verilebilir bence...Ayrıca öyle deme açılı ekran deneme şansım oldu.Gerçekten çok kullanışlı oluyor verilen açıyla beraber.Örneğin bir masaya koyup video izleyebilirsin.Birde yazı yazma açılı ekranda daha rahat...e7nin tasarımı çok hoşuma gidiyor.Bence samsung bu tasarımının patentini alıp aynı kasada üretim yapmalı
ama tabiki benzerine de rağzıyım görünümü önemli değil daha çok fonksiyonellik önemli...

tegra 2 konusunda cevaplar için teşekkürler aklım başka bi tarafa kaymış o an.
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turbo-powwer 8 yıl
turbo-powwer
SystemAppsherşey çok iyi ancak ekran açılı değil. e7 gibi bir tasarımı olsaydı keşke...bu arad tegra 2 1080p video desteliyormuydu ki :S
Tegra 2 nin 1.2 Ghz ve yeni revizyon 1 Ghzlik versiyonlarında 1080p video kayıt destekliyor. Önceki revizyonda 1080p ama 24 fps destekliyordu.
Bu arada yazmayı unutmuşum , Tegra 2 ve 3 1080p 30 fps destekliyor.
Tegranın , Tegra 650 kod adlı tek çekirdekli versiyonu (800 Mhz) o bile 1080p 24 fps kayıt sunuyordu. Kendi msjıma alıntı yaptım enteresan oldu :)
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turbo-powwer 8 yıl
SystemApps
herşey çok iyi ancak ekran açılı değil. e7 gibi bir tasarımı olsaydı keşke...bu arad tegra 2 1080p video desteliyormuydu ki :S

Tegra 2 nin 1.2 Ghz ve yeni revizyon 1 Ghz'lik versiyonlarında 1080p video kayıt destekliyor. Önceki revizyonda 1080p ama 24 fps destekliyordu.
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Ekabirr 8 yıl
Klavyeli modellerde böyle yüksek donanım görmedim ben pek.Tasarımı da hoş.
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