Samsung Captivate Glide; 4.0-inç Super AMOLED ekran ve QWERTY klavye bir arada

Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, Android işletim sistemi ile 4-satır QWERTY klavyeyi bütünleştiren Captivate Glide ile ürün portföyünü genişletiyor.





Bugün AT&T tarafından tanıtılan Captivate Glide, dört band GSM şebekesi ile HSPA+ (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ağını destekliyor; Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. 1 GHz saat hızında çalışan Nvidia Tegra 2 AP20H işlemcinin ve 1 GB RAM'in gücünü arkasına alan akıllı telefonda 1 GB ROM bulunuyor. Kapasite microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılırken akıllı telefonla beraber 8 GB'lık kart hediye edilmekte.

4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekrana sahip akıllı telefonda çift kameraya yer verilmiş. Öndeki kamera 1.3 megapiksel, arkadaki kamera ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kameraya otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve 1080p video kayıt özelliklerinin eşlik ettiğini belirtelim. Yaptığınız çekimleri HDMI bağlantısı aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.



Samsung Captivate Glide'ın fiyatıyla ilgili henüz bilgi bulunmuyor.



http://www.att.com/gen/press-room?pid=21624&cdvn=news&newsarticleid=33039&mapcode=wireless-networks-general%7Cconsumer