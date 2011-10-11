Samsung Captivate Glide; 4.0-inç Super AMOLED ekran ve QWERTY klavye bir arada

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, Android işletim sistemi ile 4-satır QWERTY klavyeyi bütünleştiren Captivate Glide ile ürün portföyünü genişletiyor.
Bugün AT&T tarafından tanıtılan Captivate Glide, dört band GSM şebekesi ile HSPA+ (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ağını destekliyor; Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. 1 GHz saat hızında çalışan Nvidia Tegra 2 AP20H işlemcinin ve 1 GB RAM'in gücünü arkasına alan akıllı telefonda 1 GB ROM bulunuyor. Kapasite microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılırken akıllı telefonla beraber 8 GB'lık kart hediye edilmekte.
4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekrana sahip akıllı telefonda çift kameraya yer verilmiş. Öndeki kamera 1.3 megapiksel, arkadaki kamera ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kameraya otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve 1080p video kayıt özelliklerinin eşlik ettiğini belirtelim. Yaptığınız çekimleri HDMI bağlantısı aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.
Samsung Captivate Glide'ın fiyatıyla ilgili henüz bilgi bulunmuyor.
http://www.att.com/gen/press-room?pid=21624&cdvn=news&newsarticleid=33039&mapcode=wireless-networks-general%7Cconsumer Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nedir bu samsung veya diğer firmalara (iphone, htc) düşmanlık. Adamlar ihtiyaç doğrultusunda bir telefon çıkarmışlar. donanımda güzel.
her telefon iphone kadar güzel androidli telefonlar kadar esnek, htc gibi iyi arayüzlü olamaz. al o zaman iphone 4ü içine sgs2nin donanımını koy android kur, sense arayüzü yükle. gerçi onuda kötüleyecek bişey bulursunuz.