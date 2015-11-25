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Samsung Çin’de Lityum-iyon pil farbrikası açtı

Samsung SDI, Çin’in Gaoxin sanayi bölgesinde elektrikli araçlar için lityum-iyon pil üretimi gerçekleştiren bir tesis açtı. Tesla'nın Gigafactory'sine rakip olan yeni atılıma dair detaylar yazımızda.
3 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Samsung Çin’de Lityum-iyon pil farbrikası açtı
Son günlerde Tesla’nın otomobilleriyle daha sık gündeme gelen elektrikli araçlardaki enerji depolama konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Samsung, biraz sürpriz olarak nitelendirebilecek şekilde bu alanda yatırım planı yaparak Çin’de lityum-iyon pil fabrikası açtı. Eylül ayından itibaren faaliyete başlayan fabrika, Samsung SDI adı altında kişisel ve ticari 10 araç şirketiyle de pil tedarik anlaşmasını sağladı. Otobüs üreticisi Yutong firması ile lider kamyon üreticisi Foton firması da bu şirketler arasında bulunuyor.

Samsung SDI, ürettiği lityum-iyon piller ile hibrid açarlardan saf elektrikli araçlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ayrıca yüksek gerilim sistemi ve alçak gerilim sistemi olmak üzere iki farklı uygulama alanı oluşturulması da müşteri taleplerinin karşılanması konusunda önemli bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle hem düşük güçlü hem yüksek güçlü segmentler için enerji ihtiyacı karşılanabiliyor.

Samsung SDI’nin, yılda 40.000 adet elektrikli araca pil üretimi gerçekleştirebileceği söyleniyor. Artan pazar talebine göre kendini hazırlayan firma, 2020 yılına kadar 1 milyar ABD $’ı satışa ulaşma hedefiyle 600 milyon $’lık yatırım yapacak.

Tesla Motors’un 2016 yılında faaliyete geçip, 2020 yılında tam kapasite üretim yapacak olan ABD’deki Gigafactory isimli lityum-iyon pil fabrikasıyla, Samsung SDI arasında büyük bir rekabet yaşanacak gibi gözüküyor.
Yazar:
Burak KESAYAK

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hidrojennn 3 yıl
wolf silver
GÖZLER BİZİM YERLİ ŞİRKET VESTELİN ÜZERİNDE.ACABA ODA AYNISINI BİZİM ÜLKEMİZDE YAPACAK MI DİYE?
FİYATTA ONLARLA YARIŞIYOR TEKNOLOJİ İLE DE YARIŞMASINI BEKLİYORUZ

vestel dururmu hiç yapıştırmış, yabancı akülere ekstra vergi verilsin diye.
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Patren 3 yıl
apple araba yaparda samsung yapmazmı hiç
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wolf silver 3 yıl
GÖZLER BİZİM YERLİ ŞİRKET VESTELİN ÜZERİNDE.ACABA ODA AYNISINI BİZİM ÜLKEMİZDE YAPACAK MI DİYE?



FİYATTA ONLARLA YARIŞIYOR TEKNOLOJİ İLE DE YARIŞMASINI BEKLİYORUZ
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umut_baris 3 yıl
Hala elektrikli otomobiller yetersiz diyenler (teslaya rağmen) bu haberden sonra ne diyecekler acaba?

Tenekelerinizle mutluluklar.
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