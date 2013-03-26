Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Display, Apple'ın tedarik zincirindeki yerini kaybediyor

6 yıl
1,6b
1
30
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Display, Apple'ın tedarik zincirindeki yerini kaybediyor

Bir zamanlar Samsung'un en büyük müşterisi konumunda olan Apple, Güney Kore'den gelen son bilgilere göre, LCD panel üretiminde de Samsung Display ile 2013 yılında yollarını tamamen ayırmaya hazırlanıyor.

Güney Kore'deki kaynakların ifadelerine göre Apple, Samsung Display'e herhangi bir fiyat teklif talebi hala göndermiş değil. Bunun Apple'ın Samsung Display'den 2013 itibariyle vazgeçmesi anlamına geldiğini belirten kaynaklar, Apple'ın Samsung Display ile yollarını ayırmasıyla özellikle iPad ve iPad Mini için yüklü panel üretimini yerine LG Display, Sharp, Japan Display ve AU Optronics tarafından gerçekleştirilmesini bekliyor.

Her iki firma arasında yaşanan rekabet ve patent savaşlarından dolayı Apple'ın Samsung'a verdiği yüklü miktardaki siparişleri 2012 ile birlikte geri çektiğine vurgu yapan uzmanlar, şu anda 9.7 inçlik panel üretimi için Samsung'a 800,000'lik, LG Display'e ise 2 milyonluk siparişten sorumlu olduğuna dikkat çekerken; 5.nesil iPad'le birlikte LG Display'in pastadan çok büyük bir pay alıp Samsung Display'in ise Apple'ın iş ortağı ünvanını kaybedebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca Apple'ın üretimi Samsung'un rakiplerine kaydırmasıyla birlikte; Samsung'n gerek panel gerekse de yarıiletken alanında ciddi şekilde etkilenmesini kuvvetle muhtemel olarak görüyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130326PD211.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hmrkartal 6 yıl en beğenilen
Bazı yorumlara bakıpta gülüyorum.. Fanatık bir taraftar olmuşunuz,sanki samsung kazandığı her dolardan sızede pay verıyor.. Elbette etkılenır; ama size göre samsung bi tarafa dünya bitarafa.. Samsung bencede ürün tasarımı çalan ve sadece taklıt eden bir firmadır..samsung lg apple Sony ... Hepsi hıkaye.. Yesınler birbirlerini çokta umrumda.. Önemli olan bu kavgadan bizim elde edeceğimiz çıkar..
Bazı yorumlara bakıpta gülüyorum.. Fanatık bir taraftar olmuşunuz,sanki samsung kazandığı her dolardan sızede pay verıyor.. Elbette etkılenır; ama size göre sam...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
Lg display ve ghosting çözüm yolu panelleri samsung display ile değiştirmek.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Golden Gate 6 yıl
Samsung her alanda tepetaklak. Birtek Tv sektöründeki liderliğini yitirmeyecek sanırım .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tupacamaru 6 yıl
Vah vah amanin samsung şimdi battı ...














































































Dunya uzerinde gunde her 3 saniyede bir teleyizyon satan ve sadece televizyon ihracati 164 milyar dolar olan bir firmadan bahsedoyorsaniz o firma biraz zor batar unutmayalimki turkiywnin yillik ihracati 180 milyar$ bundan sonra lutfen işkembeden sallamayalim
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
seven44
çokta tın diyordur samsung :)

Ha valla. LG deki Ghosting problemi gibi yine bir problem çıkarsa Samsung'a pisi pisi geleceklerini biliyor ne de olsa Samsung...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seconder77 6 yıl
Rizeli55
iPhone alacak kadar parası olmayıp Apple ürünlerini beğenen bir insan olarak Samsung batarsa üzülürüm diyorum...

iphone kaç para ki alıcak paran yok
2 bin tl veremiyormusun?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seconder77 6 yıl
Rizeli55
iPhone alacak kadar parası olmayıp Apple ürünlerini beğenen bir insan olarak Samsung batarsa üzülürüm diyorum...

iphone kaç para ki alıcak paran yok
2 bin tl veremiyormusun?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl seconder77
seconder77

Rizeli55

iPhone alacak kadar parası olmayıp Apple ürünlerini beğenen bir insan olarak Samsung batarsa üzülürüm diyorum...


iphone kaç para ki alıcak paran yok
2 bin tl veremiyormusun?

Algıda problemin var heralde?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 6 yıl
Diger tedarikciler uretim kapasitesini karsilayamayacak, Samsung'dan kotu fiyat verecek, sorunlu uretim yapacaklar. Ve Apple tipis tipis Samsung'a geri donecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asil Türk Kanı 6 yıl
samsung un batması bir shell ya da bp kadar zor. bütün teknolojik şirketler batar ama samsung batmaz. nedeni ise samsungun rakıplerınden farklı olarak çok yönlü şirket olması. ve zaten ellerınde bulunan öz kaynaklarla dünyanın en büyük holdingi samsung grup olarak. bırakın batmasını samsung güler geçer apple a. 1939 dan beri sürekli bir şirketten bahsedıyoruz burada.

ayrıca samsung un ne kadar büyük olduğunu sağlık,inşaat,makine,savas sanayii sektörleri araştırılarak anlasilabilir elektronik bölümünden ayrı olarak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
hmrkartal
Bazı yorumlara bakıpta gülüyorum.. Fanatık bir taraftar olmuşunuz,sanki samsung kazandığı her dolardan sızede pay verıyor.. Elbette etkılenır; ama size göre samsung bi tarafa dünya bitarafa.. Samsung bencede ürün tasarımı çalan ve sadece taklıt eden bir firmadır..samsung lg apple Sony ... Hepsi hıkaye.. Yesınler birbirlerini çokta umrumda.. Önemli olan bu kavgadan bizim elde edeceğimiz çıkar..

Samsung illaki etkilenir ama o kadar da değil. Apple'e bağımlılığı minimum olan bir firma. Çalsada çırpsada kabul gören ve satan bir ürün portföyü oluşturdu. Hamleyi yapan Apple, bu işten en çok olumsuz etkilenme olasılığı olanda Apple. Örneğin LG yada Sharp ekranları sorun çıkarınca Samsung üretimleri ile değiştiyor. Samsunga ürettirmeyi durdurunca sorun yaşayan müşterilerine çözüm üretme süreceinde sorun yaşayacak ve müşteri memnuniyeti azalacak. Bu kadarda salak olacaklarını sanmıyorum ama Steve Jobs artık yaşamadığına göre herşey beklenebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexstz 6 yıl
Samsung etkilenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
hmrkartal
Bazı yorumlara bakıpta gülüyorum.. Fanatık bir taraftar olmuşunuz,sanki samsung kazandığı her dolardan sızede pay verıyor.. Elbette etkılenır; ama size göre samsung bi tarafa dünya bitarafa.. Samsung bencede ürün tasarımı çalan ve sadece taklıt eden bir firmadır..samsung lg apple Sony ... Hepsi hıkaye.. Yesınler birbirlerini çokta umrumda.. Önemli olan bu kavgadan bizim elde edeceğimiz çıkar..

Samsung illaki etkilenir ama o kadar da değil. Apple'e bağımlılığı minimum olan bir firma. Çalsada çırpsada kabul gören ve satan bir ürün portföyü oluşturdu. Hamleyi yapan Apple, bu işten en çok olumsuz etkilenme olasılığı olanda Apple. Örneğin LG yada Sharp ekranları sorun çıkarınca Samsung üretimleri ile değiştiyor. Samsunga ürettirmeyi durdurunca sorun yaşayan müşterilerine çözüm üretme süreceinde sorun yaşayacak ve müşteri memnuniyeti azalacak. Bu kadarda salak olacaklarını sanmıyorum ama Steve Jobs artık yaşamadığına göre herşey beklenebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.b. 6 yıl
BRBG
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1566 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple ve
10 etiket daha sharp iPhone lg ipad mini samsung samsung display Japan Display panel lg display au optronics
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Geforce GTX Titan video inceleme "Safkan Performans" 6 yıl Samsung Galaxy S4 Performans Değerlendirmesi "HTC One, iPhone 5 ve Xperia Z'ye karşı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim