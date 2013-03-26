Samsung Display, Apple'ın tedarik zincirindeki yerini kaybediyor

Bir zamanlar Samsung'un en büyük müşterisi konumunda olan Apple, Güney Kore'den gelen son bilgilere göre, LCD panel üretiminde de Samsung Display ile 2013 yılında yollarını tamamen ayırmaya hazırlanıyor.

Güney Kore'deki kaynakların ifadelerine göre Apple, Samsung Display'e herhangi bir fiyat teklif talebi hala göndermiş değil. Bunun Apple'ın Samsung Display'den 2013 itibariyle vazgeçmesi anlamına geldiğini belirten kaynaklar, Apple'ın Samsung Display ile yollarını ayırmasıyla özellikle iPad ve iPad Mini için yüklü panel üretimini yerine LG Display, Sharp, Japan Display ve AU Optronics tarafından gerçekleştirilmesini bekliyor.

Her iki firma arasında yaşanan rekabet ve patent savaşlarından dolayı Apple'ın Samsung'a verdiği yüklü miktardaki siparişleri 2012 ile birlikte geri çektiğine vurgu yapan uzmanlar, şu anda 9.7 inçlik panel üretimi için Samsung'a 800,000'lik, LG Display'e ise 2 milyonluk siparişten sorumlu olduğuna dikkat çekerken; 5.nesil iPad'le birlikte LG Display'in pastadan çok büyük bir pay alıp Samsung Display'in ise Apple'ın iş ortağı ünvanını kaybedebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca Apple'ın üretimi Samsung'un rakiplerine kaydırmasıyla birlikte; Samsung'n gerek panel gerekse de yarıiletken alanında ciddi şekilde etkilenmesini kuvvetle muhtemel olarak görüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130326PD211.html