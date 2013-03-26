Samsung Display, Apple'ın tedarik zincirindeki yerini kaybediyor

Bir zamanlar Samsung'un en büyük müşterisi konumunda olan Apple, Güney Kore'den gelen son bilgilere göre, LCD panel üretiminde de Samsung Display ile 2013 yılında yollarını tamamen ayırmaya hazırlanıyor.
Güney Kore'deki kaynakların ifadelerine göre Apple, Samsung Display'e herhangi bir fiyat teklif talebi hala göndermiş değil. Bunun Apple'ın Samsung Display'den 2013 itibariyle vazgeçmesi anlamına geldiğini belirten kaynaklar, Apple'ın Samsung Display ile yollarını ayırmasıyla özellikle iPad ve iPad Mini için yüklü panel üretimini yerine LG Display, Sharp, Japan Display ve AU Optronics tarafından gerçekleştirilmesini bekliyor.
Her iki firma arasında yaşanan rekabet ve patent savaşlarından dolayı Apple'ın Samsung'a verdiği yüklü miktardaki siparişleri 2012 ile birlikte geri çektiğine vurgu yapan uzmanlar, şu anda 9.7 inçlik panel üretimi için Samsung'a 800,000'lik, LG Display'e ise 2 milyonluk siparişten sorumlu olduğuna dikkat çekerken; 5.nesil iPad'le birlikte LG Display'in pastadan çok büyük bir pay alıp Samsung Display'in ise Apple'ın iş ortağı ünvanını kaybedebileceği belirtiliyor.
Uzmanlar ayrıca Apple'ın üretimi Samsung'un rakiplerine kaydırmasıyla birlikte; Samsung'n gerek panel gerekse de yarıiletken alanında ciddi şekilde etkilenmesini kuvvetle muhtemel olarak görüyor.
http://www.digitimes.com/news/a20130326PD211.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dunya uzerinde gunde her 3 saniyede bir teleyizyon satan ve sadece televizyon ihracati 164 milyar dolar olan bir firmadan bahsedoyorsaniz o firma biraz zor batar unutmayalimki turkiywnin yillik ihracati 180 milyar$ bundan sonra lutfen işkembeden sallamayalim
Ha valla. LG deki Ghosting problemi gibi yine bir problem çıkarsa Samsung'a pisi pisi geleceklerini biliyor ne de olsa Samsung...
iphone kaç para ki alıcak paran yok
2 bin tl veremiyormusun?
iphone kaç para ki alıcak paran yok
2 bin tl veremiyormusun?
Algıda problemin var heralde?
ayrıca samsung un ne kadar büyük olduğunu sağlık,inşaat,makine,savas sanayii sektörleri araştırılarak anlasilabilir elektronik bölümünden ayrı olarak.
Samsung illaki etkilenir ama o kadar da değil. Apple'e bağımlılığı minimum olan bir firma. Çalsada çırpsada kabul gören ve satan bir ürün portföyü oluşturdu. Hamleyi yapan Apple, bu işten en çok olumsuz etkilenme olasılığı olanda Apple. Örneğin LG yada Sharp ekranları sorun çıkarınca Samsung üretimleri ile değiştiyor. Samsunga ürettirmeyi durdurunca sorun yaşayan müşterilerine çözüm üretme süreceinde sorun yaşayacak ve müşteri memnuniyeti azalacak. Bu kadarda salak olacaklarını sanmıyorum ama Steve Jobs artık yaşamadığına göre herşey beklenebilir.
Samsung illaki etkilenir ama o kadar da değil. Apple'e bağımlılığı minimum olan bir firma. Çalsada çırpsada kabul gören ve satan bir ürün portföyü oluşturdu. Hamleyi yapan Apple, bu işten en çok olumsuz etkilenme olasılığı olanda Apple. Örneğin LG yada Sharp ekranları sorun çıkarınca Samsung üretimleri ile değiştiyor. Samsunga ürettirmeyi durdurunca sorun yaşayan müşterilerine çözüm üretme süreceinde sorun yaşayacak ve müşteri memnuniyeti azalacak. Bu kadarda salak olacaklarını sanmıyorum ama Steve Jobs artık yaşamadığına göre herşey beklenebilir.
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