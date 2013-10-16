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Samsung Electronics, Silikon Vadisi'ne 35,000 metrekarelik ArGe merkezi kuruyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Samsung Electronics, Silikon Vadisi'ne 35,000 metrekarelik ArGe merkezi kuruyor
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Güney Kore merkezli Samsung, son dönemdeki çıkışını sürdürebilir kılmak için yaptığı atılımlara elektronik firmalarına ev sahipliği yapan ve Silikon Vadisi olarak bilinen bölgeye kuracağı araştırma geliştirme merkezi ile devam ediyor.

Digitimes'ın haberine göre Samsung'un Silikon Vadisi'ne açacağı ArGe merkezi, yaklaşık 35000 metrekarelik alanda kurulacak. İki adet ana binanın bulunacağı kampüs ve merkezin temel atma töreni yerel takvim ile 16 Ekim'de gerçekleşecek olup; açılışı ise Aralık 2014 olarak planlanıyor.

Firmanın hali hazırda 79 ülkede, bazısı operasyonel bazısı ise araştırma geliştirme çalışmalarına odaklanmış ve 270,000 kişiye istihdam sağlayan merkezleri bulunuyor.

Samsung yetkililerin yaptığı açıklamalara göre tesis, Samsung'un stratejik büyüme planlarına önemli katkıda bulunacak. Samsung Semiconductor'ın San Jose'deki kampüsüne de dikkat çeken yetkililer, yeni ArGe merkeziyle birlikte Samsung'un bölgedeki saygınlığının artacağını düşünüyor.


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kudretxxx 5 yıl en beğenilen
o kadar arge gücün var hala plastikde diretiyorsun
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fandrozort 5 yıl
Ben olsam cupertinoya kurarım

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Reddemon35 5 yıl
Amerikaya yalakalık için yakında şirketide taşırlarsa şaşırmayacağım Korede koskoca adaları var yetmemişmi
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JrMaster 5 yıl
bu ar-ge merkeziyle birlikte samsung plastikten naylon a geçis yapacaktır inşallah

esnek sistemler pek yakındır
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Gsmavm 5 yıl
Son dönemde Samsung Ar-ge ye yaptıgı yatırımları oldukça artırdı, aynı zamanda küresel çapta geri dönüşüme destek veren elektronik firmalarının başında geliyor.
Sosyal projelerde de yer almayı fazlasıyla biliyor, Türkiye'ye yansıyan pek tarafı yok fakat bilinmeyen bir çok şey var


Son olarak Kore gazilerinin torunlarına Türkiye çapında ve Dünya çapında burs verdi vs.vs. bunun gibi bir çok projenin içerisinde yer alıyor.

Birazda bu yönde hakkını vermek gerekir firmanın
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SUEZMAX 5 yıl
parasını bizden çıkartıyor
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0971 5 yıl
samsung yakın gelecekte rakiplerini piyasadan silecek gibi.
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TeufeL-07 5 yıl
Adamlar öyle büyükki dünyanın en uzun burj kulesini bile yapmışken , bu kampüsleri kolaylıkla yapar.
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LilTunechi 5 yıl
Plastiği bütün parçalara entegre etmeyi denerler umarım
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EmreTheBand 5 yıl
Plastigi hala ne icin yapildigini bilmeyenler var
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PsychicPower 5 yıl EmreTheBand
EmreTheBand
Plastigi hala ne icin yapildigini bilmeyenler var

Anlat da biz de bilelim o zaman
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DaRKFoRCeS 5 yıl
büyümeye devam ediyor ülkesinde tutuluyor.bu ülkede buna benzer bir firma olsa tutulmazda büyümezde.herkes birbirinden habersiz.hangi materyali kullanırsa kullansın ne kadar seri üretimden vazgeçmesin kazanmaya devam ediyor.hangi firma olursa olsun gereksiz yere eleştirenler acaba hiç kendilerine bakıyorlarmı bu ülkede teknoloji için birşey yapabilirmiyiz diye.
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muratai 5 yıl
Ar-Ge değilde Çal-Ge olmasın sakın?
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WB 5 yıl
Daha rahat kopya cekmek icin gelmistir
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Jül Sezar 5 yıl WB
WB
Daha rahat kopya cekmek icin gelmistir


Kesinlikle
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Reddemon35 5 yıl
Amerikaya yalakalık için yakında şirketide taşırlarsa şaşırmayacağım Korede koskoca adaları var yetmemişmi
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fandrozort 5 yıl
Ben olsam cupertinoya kurarım

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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