Samsung Electronics, Silikon Vadisi'ne 35,000 metrekarelik ArGe merkezi kuruyor

Güney Kore merkezli Samsung, son dönemdeki çıkışını sürdürebilir kılmak için yaptığı atılımlara elektronik firmalarına ev sahipliği yapan ve Silikon Vadisi olarak bilinen bölgeye kuracağı araştırma geliştirme merkezi ile devam ediyor.

Digitimes'ın haberine göre Samsung'un Silikon Vadisi'ne açacağı ArGe merkezi, yaklaşık 35000 metrekarelik alanda kurulacak. İki adet ana binanın bulunacağı kampüs ve merkezin temel atma töreni yerel takvim ile 16 Ekim'de gerçekleşecek olup; açılışı ise Aralık 2014 olarak planlanıyor.

Firmanın hali hazırda 79 ülkede, bazısı operasyonel bazısı ise araştırma geliştirme çalışmalarına odaklanmış ve 270,000 kişiye istihdam sağlayan merkezleri bulunuyor.

Samsung yetkililerin yaptığı açıklamalara göre tesis, Samsung'un stratejik büyüme planlarına önemli katkıda bulunacak. Samsung Semiconductor'ın San Jose'deki kampüsüne de dikkat çeken yetkililer, yeni ArGe merkeziyle birlikte Samsung'un bölgedeki saygınlığının artacağını düşünüyor.