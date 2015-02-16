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Samsung Exynos 7420 resmen 14nm sürecinde

4 yıl
3,8b
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23
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Exynos 7420 resmen 14nm sürecinde

Samsung'un amiral gemi model Galaxy S6'da kullanacağı yeni Exynos yongasetinin ne olacağı merakla beklenirken, Güney Kore'den gelen haber bu merakları giderecek nitelikte olabilir. 

Samsung'un yaptığı duyuruya göre firma endüstrinin ilk 14nm fabrikasyon sürecine sahip mobil işlemcisini üretmeyi başardı. Yeni işlemci 20nm sürecindeki işlemcilere göre yüzde 20 daha iyi performans ve yüzde 30-35 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşabiliyor. 

14nm sürecinde ayrıca ilk 3 boyutlu transistör yapısını kullanan Samsung, üretimi yüzgeçli yapısıyla güç sızıntılarını en aza indiren ve enerji tasarrufuna olumlu katkı yapan FinFET teknolojisi ile yapıyor. 

Bu süreçteki ilk yongaseti ise beklendiği gibi Exynos 7420 yongaseti olacak. 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeği yanında Mali-T760 grafik birimini kullanacak olan yongaseti muhtemelen Galaxy S6 modelinde de yerini alacak. 

Samsung'un Qualcomm'a bağımlılığını azaltmak ve sektöre kendisini kanıtlamak için 14nm üretim sürecindeki Exynos yongasetlerini kullanmaya başlayacağı ve Snapdragon 810'dan tamamen vazgeçeceği iddia ediliyordu. Bu gelişmeyle iddialar kısman doğrulanmış oldu. 

Exynos 7420 yongaseti firmanın pek çok ürününde boy gösterecek. Bu bakımdan Galaxy S6 ve S6 Edge ile başlayan maceranın Galaxy Note 5 ve Note 5 Edge modelleri ile devam etmesi bekleniyor. 

Peki 14nm sürecindeki Exynos 7420 yongaseti 20nm sürecindeki Snapdragon 810 yongasetine karşı ne kadar başarılı olabilecek? Endüstrinin büyük bir merakla beklediği bu sorunun cevabı elbette ilk ürünlerin karşılaştırılması ile olacaktır. Ancak şimdiye kadar verilen bilgiler ve benchmark testlerine bakacak olursak işlemci tarafında Exynos 7420'nin performans ve güç tüketimi konusunda bariz bir üstünlüğü olacak gibi duruyor. Zira her iki yongaseti de aynı çekirdekleri kullanıyor. Ancak Samsung'un 14nm FinFET üretim süreci belirleyici olacak. 

Grafik birimi tarafında ise Adreno 430'un bir üstünlüğü sözkonusu. Ayrıca görüntü sinyal işlemcisi ile kamera desteği konusunda önemli aşamalar kaydeden Snapdragon 810, LTE Cat.9 standardına da yerleşik olarak destek sunuyor. Bu konularda Samsung'un ne yapacağı merak konusu. 

Bu konuda küçük bir yorum eklemek gerekirse Galaxy S6'nın asıl öldürücü vuruşu enerji tasarrufu ile yapacağını düşünüyoruz. Son dönemde Galaxy S6'nın 2600mAh gücünde bir batarya kullanacağı iddiaları da gözönüne alındığında rakiplerinden daha güçsüz bir batarya ile daha uzun kullanım sürelerine erişmek Galaxy S6'nın en önemli silahı olacak. Bunun dışında kamera ve daha hızlı bir RAM modülü ile Galaxy S6 ses getirecek gibi görünüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-Exynos-7420-SoC-is-30-to-35-more-power-efficient-compared-to-20nm-processors_id66050 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
2700'den girer diyorum.
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Want to 4 yıl
S6 ile iyi bir basari yakalayqcaklaeini dusunuyorum
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DH Misafiri 4 yıl
İnşallah kaynak kodları da verirler...
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-BraveHeart- 4 yıl
Mali 800 serisi niye kullanmadılar?
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Master_Evil 4 yıl
fiyat olayı doğruysa galaxy edge'de çift kavisli ekranla gelirse fiyatı çok rahat 3000i geçer
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xtyper 4 yıl
14 nm verimlilik sorunu bi şekilde asilcak ama sonraki nesilde ondan sonrakinde napicaklar merak ediyorum.
Limitleri zorluyolar resmen
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Das Boot 4 yıl
Kendi işlemcisini kullanıcaksa uygun fiyata satmalı. Sonuçta maliyeti düşüyor.
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babacan52 4 yıl
2k 4k 5k mobilde çok gereksiz bence. 5" ve üstüne 1080 altına 720p yeter de atar bile. arayüz kusurlarını çözerlerse samsung yine toparlanır kanımca bi de antil kuntil cihazlar yapmayı bırakmaları lazım..
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Marrusia 4 yıl
Batarya banada az geldi açıkcası ama tabi iyi optimize 14 nm yine qualcommla aynı pıl suresi olur burdakı en onemli detay pil kucuk 6.91 mm olacağı şeklinde yani şıklık peşinde sammy.
S6 güzel geliyor M9 full hd ile geliyor bakalım M9 mu S6 Mı ?
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travers 4 yıl
Bu konuda küçük bir yorum eklemek gerekirse Galaxy S6'nın asıl öldürücü vuruşu enerji tasarrufu ile yapacağını düşünüyoruz. Son dönemde Galaxy S6'nın 2600mAh gücünde bir batarya kullanacağı iddiaları da gözönüne alındığında rakiplerinden daha güçsüz bir batarya ile daha uzun kullanım sürelerine erişmek Galaxy S6'nın en önemli silahı olacak. Bunun dışında kamera ve daha hızlı bir RAM modülü ile Galaxy S6 ses getirecek gibi görünüyor.


Bugünlük reklamların sonuna geldik. Sorarım sana ey editör 2k ekran ile ne kadar enerji tasarrufu yapılabilir? Algı yönetimi yapmayın sizin işiniz haber yapmak, inceleme yapmak ama tarafsız yapmak. 2600 mah batarya sanki araba aküsü. Z3c de 2600 mah batarya var. 720p ekran ile 2 günü havada karada çıkarıyor. Peki android optimizasyonu ne olacak. Touchwiz yemez mi o şarjı? Samsung pazarlama bölümünde çalışmanız dileğiyle.

Not : Bu mesajım özgür, demokratik donanım haber kuralları çerçevesinde editörün kafasına göre silinecektir biliyorum.
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javaprof 4 yıl
exynosa 2600 mah pil yeter bence 14 nmlik işlemci g2 ile aynı pil performansını verir ama 2k gelirse işler değişir.
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acura07 4 yıl
2600 batarya diyor. 3000 koy madem yaristA daha da önde ol!!

3200 3300 koyacak rakipleri senin %30 luk fark hiç olacak.

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Masquerade89 4 yıl
S6 yı merak ediyorum
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