Samsung Exynos 7420 resmen 14nm sürecinde





Samsung'un amiral gemi model Galaxy S6'da kullanacağı yeni Exynos yongasetinin ne olacağı merakla beklenirken, Güney Kore'den gelen haber bu merakları giderecek nitelikte olabilir.





Samsung'un yaptığı duyuruya göre firma endüstrinin ilk 14nm fabrikasyon sürecine sahip mobil işlemcisini üretmeyi başardı. Yeni işlemci 20nm sürecindeki işlemcilere göre yüzde 20 daha iyi performans ve yüzde 30-35 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşabiliyor.





14nm sürecinde ayrıca ilk 3 boyutlu transistör yapısını kullanan Samsung, üretimi yüzgeçli yapısıyla güç sızıntılarını en aza indiren ve enerji tasarrufuna olumlu katkı yapan FinFET teknolojisi ile yapıyor.





Bu süreçteki ilk yongaseti ise beklendiği gibi Exynos 7420 yongaseti olacak. 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeği yanında Mali-T760 grafik birimini kullanacak olan yongaseti muhtemelen Galaxy S6 modelinde de yerini alacak.





Samsung'un Qualcomm'a bağımlılığını azaltmak ve sektöre kendisini kanıtlamak için 14nm üretim sürecindeki Exynos yongasetlerini kullanmaya başlayacağı ve Snapdragon 810'dan tamamen vazgeçeceği iddia ediliyordu. Bu gelişmeyle iddialar kısman doğrulanmış oldu.





Exynos 7420 yongaseti firmanın pek çok ürününde boy gösterecek. Bu bakımdan Galaxy S6 ve S6 Edge ile başlayan maceranın Galaxy Note 5 ve Note 5 Edge modelleri ile devam etmesi bekleniyor.





Peki 14nm sürecindeki Exynos 7420 yongaseti 20nm sürecindeki Snapdragon 810 yongasetine karşı ne kadar başarılı olabilecek? Endüstrinin büyük bir merakla beklediği bu sorunun cevabı elbette ilk ürünlerin karşılaştırılması ile olacaktır. Ancak şimdiye kadar verilen bilgiler ve benchmark testlerine bakacak olursak işlemci tarafında Exynos 7420'nin performans ve güç tüketimi konusunda bariz bir üstünlüğü olacak gibi duruyor. Zira her iki yongaseti de aynı çekirdekleri kullanıyor. Ancak Samsung'un 14nm FinFET üretim süreci belirleyici olacak.





Grafik birimi tarafında ise Adreno 430'un bir üstünlüğü sözkonusu. Ayrıca görüntü sinyal işlemcisi ile kamera desteği konusunda önemli aşamalar kaydeden Snapdragon 810, LTE Cat.9 standardına da yerleşik olarak destek sunuyor. Bu konularda Samsung'un ne yapacağı merak konusu.





Bu konuda küçük bir yorum eklemek gerekirse Galaxy S6'nın asıl öldürücü vuruşu enerji tasarrufu ile yapacağını düşünüyoruz. Son dönemde Galaxy S6'nın 2600mAh gücünde bir batarya kullanacağı iddiaları da gözönüne alındığında rakiplerinden daha güçsüz bir batarya ile daha uzun kullanım sürelerine erişmek Galaxy S6'nın en önemli silahı olacak. Bunun dışında kamera ve daha hızlı bir RAM modülü ile Galaxy S6 ses getirecek gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-Exynos-7420-SoC-is-30-to-35-more-power-efficient-compared-to-20nm-processors_id66050