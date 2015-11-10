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Samsung Exynos 8890 yonga seti üretime başlıyor

Her yıl amiral gemi modeli için güçlü bir yonga seti tasarlayan Samsung'un gelecek yıl için üzerinde çalıştığı Exynos 8890 yonga setinin hacimli üretime başladığı haberleri geliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Exynos 8890 yonga seti üretime başlıyor



Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modelinde kullanmasını beklediğimiz yeni Exynos 8890 yonga seti henüz resmiyete kavuşmadı ancak gelen bilgiler yonga setinin hacimli üretime başladığı yönünde. 

Samsung'un 14nm FinFET üretim teknolojisini kullandığı Exynos 7420 yonga seti bu açıdan bir ilke imza atmıştı ve firmanın oluşan olumlu havayı devam ettirmek adına daha güçlü bir yonga seti geliştirmesi bekleniyordu. Galaxy S7 amiral gemi modeline de kullanılacağı düşünülen yeni yonga seti muhtemel Exynos 8890 olacak. 

Benchmark skorlarında da sık sık boy gösteren yonga seti hakkında iki görüş mevcut. Bir görüş yonga setinin 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birlikte çalıştıracağını ve Mali-T880 grafik birimi ile geleceğini savunuyor. Yani bu durumda Huawei Kirin 950 yonga seti ile benzer karakteristik özellikler taşıyacak. 

Kirin 950 yonga seti TSMC'nin gelişmiş 16nm FinFET Plus teknolojisi ile üretiliyor. Exynos 8890 ise Samsung'un 14nm FinFET LPP teknolojisini kullanıyor. Kağıt üstünde Samsung daha iyi gibi görünse de Apple A9 yonga setinde TSMC teknolojileri Samsung teknolojilerinden performans ve enerji tasarrufu olarak daha ağır basmıştı. Şüphesiz Kirin 950 yonga seti de Exynos 8890 yonga setini bu açıdan geride bırakacaktır. 

Diğer görüş ise Exynos 8890 yonga setinin uzun süredir merakla beklediğimiz ve gerçekleşmesini umut ettiğimiz özelleştirilmiş 64-bitlik çekirdeklere sahip olacağı yönünde. Kaynaklar GeekBench 3 testlerinde Exynos 8890 yonga setinin tek çekirdek performansında 2304, çok çekirdek performansında 8038 puan almasını buna delil olarak gösteriyor. 

Android tarafının en güçlüsü konumundaki Kirin 950 yonga setinin tek çekirdek performansında 1710 puan, Apple A9'un ise 2530 puan aldığı düşünüldüğünde Exynos 8890 yonga setinin özelleştirilmiş çekirdeklere sahip olduğu ihtimali güçleniyor zira Apple A serisi yonga setlerini gerçekten zorlayacak bir yapıda olduğu görülüyor. Çok çekirdek performansında ise yine en güçlü konumundaki 6245 puanlık Kirin 950'yi açık ara farkla geçiyor.  

Eğer benchmark skorları doğruysa Exynos 8890 mobil dünyanın en güçlüsü olmaya aday durumda. Samsung'un doğru optimizasyonlarla tek çekirdek performansını daha da yukarı taşıması ve Apple A9 yonga setini geride bırakması olası. Bu noktada Snapdragon 820 ve Apple A10 yonga setlerinin nasıl bir performans göstereceği önemli zira özelleştirilmiş çekirdek taşıdıkları için tek çekirdek performansında çıtayı yukarı taşıyacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-has-reportedly-kicked-off-the-mass-production-of-its-Galaxy-S7-bound-Exynos-8890-chip_id75624 Yorum Yaz
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pSy! 4 yıl en beğenilen
klasik bir ekrem71 yazısı, ya arkadaş hakkaten böyle habercilik olmaz çeviri yapıyorsan da adam akıllı çevir
" Şüphesiz Kirin 950 yonga seti de Exynos 8890 yonga setini bu açıdan geride bırakacaktır. "
kardeşim kanıtın nerede ? bu cümleyi yazabilmen için kanıtla konuşman gerekir şuraya haber yazıyorsun azıcık özen para kazanıyorsun bu işten.
klasik bir ekrem71 yazısı, ya arkadaş hakkaten böyle habercilik olmaz çeviri yapıyorsan da adam akıllı çevir" Şüphesiz Kirin 950 yonga seti de Exynos 8890...
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freudunpiposu 4 yıl
Yahu bazılarınız öyle komik ki ? hala a9'u geçemedi tarzı konuşuyorsunuz.
Neden tek çekirdek performansını ele alıyorsunuz ?
7420 hala a9'un üstünde, Apple 7420'yi bir geçsin. Sonra gelir tek çekirdeği konuşuruz.
Bu arada gelip çekirdek konusunda "ama uylamalör tök çökirdök kulliyö" diyenler olacak.
google amcanızda 4 tane makale var bununla ilgili. Oturup okuyunda kulaktan dolma bilgilerle kalmayın.
Yahu bazılarınız öyle komik ki ? hala a9'u geçemedi tarzı konuşuyorsunuz.Neden tek çekirdek performansını ele alıyorsunuz ?7420 hala a9'un üstünde, A...
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Erasmus78 4 yıl
mrtrhn
Yahu bazılarınız öyle komik ki ? hala a9u geçemedi tarzı konuşuyorsunuz. Neden tek çekirdek performansını ele alıyorsunuz ? 7420 hala a9un üstünde, Apple 7420yi bir geçsin. Sonra gelir tek çekirdeği konuşuruz. Bu arada gelip çekirdek konusunda ama uylamalör tök çökirdök kulliyö diyenler olacak. google amcanızda 4 tane makale var bununla ilgili. Oturup okuyunda kulaktan dolma bilgilerle kalmayın.

Çünkü doğru.
Bahsettiğiniz makalelerden Anandtech'in incelemesini okudum. Fakat orada da farklı bir şey söylenmiyor. Programların bir çoğunda çoklu çekirdek desteği var. Ancak sorun şu ki verimlilik çok düşük. 1 işlemci çekirdeği birim zamanda 1 birim iş yaparken 2 işlemci bir birim zamanda 2 birim iş yapamıyor. Atıyorum 2 işlemci çekirdeği bir birim zamanda ancak 1,5 birim iş yapabiliyor. Çekirdek sayısı arttıkça da bu verimlilik meselesi daha acınası hallere düşüyor. Ama tüm çekirdekler yine de çalışıyor. İş yükü alıyor. Fakat verimlilik yerlerde.
Apple'in bir çekirdeği birim zamanda 10 birim iş yaparken
Exynos 7420 nin bir çekirdeği birim zamanda 6 birim iş yapıyor.
Çekirdek sayısı ikiye çıktığında;
Apple'in 2 çekirdeği bir birim zamanda 16 birim iş yaparken
Exynos 7420 nin iki çekirdeki 10 birim iş yapabiliyor.
Exynos 7420 nin 4 çekirdeği 14 birim iş yapabiliyor.
Ezynos 740 nin 8 çekirdeği 18 birim iş yapıyor.
Bu daha işin birinci boyutu.
Birde işin Thermal Throttling boyutu var.
Apple'in 2 çekirdeği tam hız ve %100 yük altında dakikalarca kalabilirken, Exynos, Snapdragon vs. işlemciler tüm çekirdekler %100 yük altında ve tam hızda ancak 3-5 saniye kalabiliyor.
Arstechnica'nın throttling testlerinde A9 işlemcisi 20 dakika boyunca tam hızda çalışabiliyorken 30 dakika sonunda işlemci'nin hızı 1,84Ghz den 1,5Ghz seviyelerine indirmek durumunda kalıyor.
Exynos 7420 ise aynı testlerde daha 1. dakikadan %43 civarında hız kaybı yaşıyor. Snapdragon 810 da ise bu orana %60 ları bile geçiyor.
Velhasıl kelam özellikle çoklu çekirdekli işlemcilerdeki gücün neredeyse yarısı atıl güç. Daha açık bir ifade ile atıyorum ağır bir 3B oyunu iPhone 6S ailesi 20 dakika %100 performans ile oynatabiliyor. Fakat aynı oyunu bir Exynos 7420 veya Snapdragon işlemcili cihaz 1 dakika dahi tam performans oynatamıyor. Asıl önemli sorun da bu zaten.
mrtrhnYahu bazılarınız öyle komik ki ? hala a9u geçemedi tarzı konuşuyorsunuz. Neden tek çekirdek performansını ele alıyorsunuz ? 7420 hala a9u...
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freudunpiposu 4 yıl
Erasmus78
mrtrhnYahu bazılarınız öyle komik ki ? hala a9u geçemedi tarzı konuşuyorsunuz. Neden tek çekirdek performansını ele alıyorsunuz ? 7420 hala a9un üstünde, Apple 7420yi bir geçsin. Sonra gelir tek çekirdeği konuşuruz. Bu arada gelip çekirdek konusunda ama uylamalör tök çökirdök kulliyö diyenler olacak. google amcanızda 4 tane makale var bununla ilgili. Oturup okuyunda kulaktan dolma bilgilerle kalmayın.
Çünkü doğru. Bahsettiğiniz makalelerden Anandtechin incelemesini okudum. Fakat orada da farklı bir şey söylenmiyor. Programların bir çoğunda çoklu çekirdek desteği var. Ancak sorun şu ki verimlilik çok düşük. 1 işlemci çekirdeği birim zamanda 1 birim iş yaparken 2 işlemci bir birim zamanda 2 birim iş yapamıyor. Atıyorum 2 işlemci çekirdeği bir birim zamanda ancak 1,5 birim iş yapabiliyor. Çekirdek sayısı arttıkça da bu verimlilik meselesi daha acınası hallere düşüyor. Ama tüm çekirdekler yine de çalışıyor. İş yükü alıyor. Fakat verimlilik yerlerde. Applein bir çekirdeği birim zamanda 10 birim iş yaparkenExynos 7420 nin bir çekirdeği birim zamanda 6 birim iş yapıyor. Çekirdek sayısı ikiye çıktığında; Applein 2 çekirdeği bir birim zamanda 16 birim iş yaparkenExynos 7420 nin iki çekirdeki 10 birim iş yapabiliyor. Exynos 7420 nin 4 çekirdeği 14 birim iş yapabiliyor. Ezynos 740 nin 8 çekirdeği 18 birim iş yapıyor. Bu daha işin birinci boyutu. Birde işin Thermal Throttling boyutu var. Applein 2 çekirdeği tam hız ve %100 yük altında dakikalarca kalabilirken, Exynos, Snapdragon vs. işlemciler tüm çekirdekler %100 yük altında ve tam hızda ancak 3-5 saniye kalabiliyor. Arstechnicanın throttling testlerinde A9 işlemcisi 20 dakika boyunca tam hızda çalışabiliyorken 30 dakika sonunda işlemcinin hızı 1,84Ghz den 1,5Ghz seviyelerine indirmek durumunda kalıyor. Exynos 7420 ise aynı testlerde daha 1. dakikadan %43 civarında hız kaybı yaşıyor. Snapdragon 810 da ise bu orana %60 ları bile geçiyor. Velhasıl kelam özellikle çoklu çekirdekli işlemcilerdeki gücün neredeyse yarısı atıl güç. Daha açık bir ifade ile atıyorum ağır bir 3B oyunu iPhone 6S ailesi 20 dakika %100 performans ile oynatabiliyor. Fakat aynı oyunu bir Exynos 7420 veya Snapdragon işlemcili cihaz 1 dakika dahi tam performans oynatamıyor. Asıl önemli sorun da bu zaten.

Little.Big olmasa haklısın Heteregenous multiple processor diye bir olay var. Apple'ın mantık bu şekilde olmayabilir ama Apple'ı üste göstermek için rasyonalize etme yolu aramayın. çünkü Çekirdek başına düşen verim çoklu çekirdekte, Dar boğaz yüzünden düşüyor. Ancak yine de Apple'ın çoklu çekirdekte olduğu gibi bir başarım söz konusu.
HMP3'te mesela bütün çekirdekler sadece tek bir çekirdek gibi çalışıyor ki şunu söyliyim Galaxy Alpha'dan bu yana Exynos bu şekilde çalışıyor. Bu Sobacomm değil, asenkron deneyimler yapıp performansın düşmesine yol açsın.
CPUZ'den dediklerim çok rahat bir biçimde anlaşılır zaten Galaxy'de her iki küme %90 aynı anda çalışır. Uyku modunda sadece a53 kümesi çalışır. Apple kadar başarılı bekleme modu olmaması da bu modun stabil olamadığındandır.
Velhasıl kelam tek bir çekirdekmiş gibi çalışan 8 çekirdekli 7420 toplam işlem gücünde hala Apple ya da Sobacomm tarafından geçilemedi. İşin içine thermal thorling olayını sokacaksak, Apple'ın aslında kendini koruma modunun Exynos'a göre çok daha geç devreye girmesi konuşulabilir. Aslında performansın düşme nedeni Exynos governor'ı. Belki bu kadar veri girişi ve çıkışına daha küçük çekirdekler ısıl olarak dayanamaz ama 100-150 mhz GPU overclock ve 0.2-0.3 ghz CPU overclock'unun potansiyelini taşına 7420 için bu değerler yapabildeklerini değil yaptıklarını ispatlıyor.
Yüksek ihtimal m1 çekirdeğini bu sene görmeyiz, Samsung pazara 7422 ve 820 ile giriş yapar seneye Samsung'un, hem üretim tarafında ki tecrübesini hem de tasarım tarafında ki yeteneklerini sergileyen devrim gibi bir CPU görürüz - Hummingbird'e dayaran bunu söyleyebilirim -
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Guest-BF8E9B238 4 yıl
En iyi kullanıcı deneyimi için en önemli krater çekirdek performansıdır kesinlikle. Bütün firmalar çekirdek hızını daha yukarı taşımak için uğraşır ve apple şu anda en iyisi gibi görünüyor. Darısı android sistemlerin başına.
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DH Misafiri 4 yıl
Hala tek çekirdek performansını karşılaştırıyorsunuz,amaç apple'ı üstün çıkarmaksa tabi ki tek çekirdek performansını karşılaştırırsınız. Ama 7420 A9'dan çok çekirdek performansında üstün ve 7420'li modellerin kullandığı android sürümleri tüm çekirdekleri aktif kullanabiliyor. Hala neyin tek çekirdeğini karşılaştırıyorsunuz ? Neden, çünkü apple'ın iyi olabildiği tek konum tek çekirdek performansı. Çok çekirdekte hep eziliyor. Ios 2 çekirdeğe göre tasarlanmış olabilir ama android çok çekirdekli cpu'larla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. O yüzden tek çekirdek falan kendinizi yormayın.
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hollowman_ 4 yıl
yanlış yazılmış. exynos 8890 geekbench'te 1800 civarı puan alıyor. Exynos M1 mongoose 2300 civarı puan alıyor. S7'de kullanılmayacak muhtemelen.
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aycibin 4 yıl
bunlar boş işler.telefon alıyoruz özelliğe bakarız.soruyorum samsung'a arkadaş s7'de radyon var mı? yooook...3000mah bataryan var mı? yoooook... sd kartımı sokacak yerin var mı? yoooook...

istersen uzay teknolojili işlemci koy farketmez
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JoeyBane 4 yıl
tek cekirdek performansinda A9 veya A10 gibi performans beklemiyoruz. Mimari geregi farkliliklar var. Benim en buyuk beklentim Kirin 950'nin golgesinde kalmamasi ve bunu yaparken verimlilikten odun vermemesi.
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Patren 4 yıl
sd 820 yine isiniyor anlasirdi
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xLmNt13 4 yıl
Samsung s6 kullanıcısıyım. Ama samsungun düzeltmesi gereken 2 şeyi var
1. yazılım
2. Donanım
Tamam her zaman piyasadaki en üst düzey android cihazi samsung cıkartıyor ama gereksiz cekirdek sayisi ve şişmiş donanımla bu iş yürümez. 8 çekirdekli işlemci yap 1 dk kullanığında ısıdan dolayı performansin %60 düşsün böyle bir mantık yok. 2k ekranin hala 5 inc bi telefonda çoook gereksiz olduğunu düşünüyorum. Iphone 6 ya bakın ekranında sizi rahatsiz eden bi durum var mi yok. ee Niye 2k.
Umarım samsung bu sene özelleştirilmiş 4 çekirdekli bir işlemci yapar. Birde hafiza kartı desteğini getirir. Bi de şu bataryayı düzeltir. Iphone 6s 0.2 mm daha kalin yaptilar sende biraz kalinlasir biraz daha yüksek kapasite koy. Bence 3000mah dan asagi olmamasi lazım.

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Erasmus78 4 yıl
mrtrhn
Yahu bazılarınız öyle komik ki ? hala a9u geçemedi tarzı konuşuyorsunuz. Neden tek çekirdek performansını ele alıyorsunuz ? 7420 hala a9un üstünde, Apple 7420yi bir geçsin. Sonra gelir tek çekirdeği konuşuruz. Bu arada gelip çekirdek konusunda ama uylamalör tök çökirdök kulliyö diyenler olacak. google amcanızda 4 tane makale var bununla ilgili. Oturup okuyunda kulaktan dolma bilgilerle kalmayın.

Çünkü doğru.
Bahsettiğiniz makalelerden Anandtech'in incelemesini okudum. Fakat orada da farklı bir şey söylenmiyor. Programların bir çoğunda çoklu çekirdek desteği var. Ancak sorun şu ki verimlilik çok düşük. 1 işlemci çekirdeği birim zamanda 1 birim iş yaparken 2 işlemci bir birim zamanda 2 birim iş yapamıyor. Atıyorum 2 işlemci çekirdeği bir birim zamanda ancak 1,5 birim iş yapabiliyor. Çekirdek sayısı arttıkça da bu verimlilik meselesi daha acınası hallere düşüyor. Ama tüm çekirdekler yine de çalışıyor. İş yükü alıyor. Fakat verimlilik yerlerde.
Apple'in bir çekirdeği birim zamanda 10 birim iş yaparken
Exynos 7420 nin bir çekirdeği birim zamanda 6 birim iş yapıyor.
Çekirdek sayısı ikiye çıktığında;
Apple'in 2 çekirdeği bir birim zamanda 16 birim iş yaparken
Exynos 7420 nin iki çekirdeki 10 birim iş yapabiliyor.
Exynos 7420 nin 4 çekirdeği 14 birim iş yapabiliyor.
Ezynos 740 nin 8 çekirdeği 18 birim iş yapıyor.
Bu daha işin birinci boyutu.
Birde işin Thermal Throttling boyutu var.
Apple'in 2 çekirdeği tam hız ve %100 yük altında dakikalarca kalabilirken, Exynos, Snapdragon vs. işlemciler tüm çekirdekler %100 yük altında ve tam hızda ancak 3-5 saniye kalabiliyor.
Arstechnica'nın throttling testlerinde A9 işlemcisi 20 dakika boyunca tam hızda çalışabiliyorken 30 dakika sonunda işlemci'nin hızı 1,84Ghz den 1,5Ghz seviyelerine indirmek durumunda kalıyor.
Exynos 7420 ise aynı testlerde daha 1. dakikadan %43 civarında hız kaybı yaşıyor. Snapdragon 810 da ise bu orana %60 ları bile geçiyor.
Velhasıl kelam özellikle çoklu çekirdekli işlemcilerdeki gücün neredeyse yarısı atıl güç. Daha açık bir ifade ile atıyorum ağır bir 3B oyunu iPhone 6S ailesi 20 dakika %100 performans ile oynatabiliyor. Fakat aynı oyunu bir Exynos 7420 veya Snapdragon işlemcili cihaz 1 dakika dahi tam performans oynatamıyor. Asıl önemli sorun da bu zaten.
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kılıç-61 4 yıl
Arkadaslar ekrem in yaptigi haberlerin altinda bosuna birbirinize girmeyin zira cogu sallama ve degistirilmis haber oluyor adamin tek derdi samsung dusmanllgi
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carloska 4 yıl
bence donanımlar yeterince güçlü yazılım tarafının gelişmesi gerek apple yazılım sayesinde bu kadar güçlü 8 çekirdek 6752 li k3 note kullanıyorum orjinal yazılımda radyodan yada müzikçalardan çıkarken telefon kasılıp kalıyor
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