Samsung Exynos 8890 yonga seti üretime başlıyor









Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modelinde kullanmasını beklediğimiz yeni Exynos 8890 yonga seti henüz resmiyete kavuşmadı ancak gelen bilgiler yonga setinin hacimli üretime başladığı yönünde.





Samsung'un 14nm FinFET üretim teknolojisini kullandığı Exynos 7420 yonga seti bu açıdan bir ilke imza atmıştı ve firmanın oluşan olumlu havayı devam ettirmek adına daha güçlü bir yonga seti geliştirmesi bekleniyordu. Galaxy S7 amiral gemi modeline de kullanılacağı düşünülen yeni yonga seti muhtemel Exynos 8890 olacak.





Benchmark skorlarında da sık sık boy gösteren yonga seti hakkında iki görüş mevcut. Bir görüş yonga setinin 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birlikte çalıştıracağını ve Mali-T880 grafik birimi ile geleceğini savunuyor. Yani bu durumda Huawei Kirin 950 yonga seti ile benzer karakteristik özellikler taşıyacak.





Kirin 950 yonga seti TSMC'nin gelişmiş 16nm FinFET Plus teknolojisi ile üretiliyor. Exynos 8890 ise Samsung'un 14nm FinFET LPP teknolojisini kullanıyor. Kağıt üstünde Samsung daha iyi gibi görünse de Apple A9 yonga setinde TSMC teknolojileri Samsung teknolojilerinden performans ve enerji tasarrufu olarak daha ağır basmıştı. Şüphesiz Kirin 950 yonga seti de Exynos 8890 yonga setini bu açıdan geride bırakacaktır.





Diğer görüş ise Exynos 8890 yonga setinin uzun süredir merakla beklediğimiz ve gerçekleşmesini umut ettiğimiz özelleştirilmiş 64-bitlik çekirdeklere sahip olacağı yönünde. Kaynaklar GeekBench 3 testlerinde Exynos 8890 yonga setinin tek çekirdek performansında 2304, çok çekirdek performansında 8038 puan almasını buna delil olarak gösteriyor.





Android tarafının en güçlüsü konumundaki Kirin 950 yonga setinin tek çekirdek performansında 1710 puan, Apple A9'un ise 2530 puan aldığı düşünüldüğünde Exynos 8890 yonga setinin özelleştirilmiş çekirdeklere sahip olduğu ihtimali güçleniyor zira Apple A serisi yonga setlerini gerçekten zorlayacak bir yapıda olduğu görülüyor. Çok çekirdek performansında ise yine en güçlü konumundaki 6245 puanlık Kirin 950'yi açık ara farkla geçiyor.





Eğer benchmark skorları doğruysa Exynos 8890 mobil dünyanın en güçlüsü olmaya aday durumda. Samsung'un doğru optimizasyonlarla tek çekirdek performansını daha da yukarı taşıması ve Apple A9 yonga setini geride bırakması olası. Bu noktada Snapdragon 820 ve Apple A10 yonga setlerinin nasıl bir performans göstereceği önemli zira özelleştirilmiş çekirdek taşıdıkları için tek çekirdek performansında çıtayı yukarı taşıyacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-has-reportedly-kicked-off-the-mass-production-of-its-Galaxy-S7-bound-Exynos-8890-chip_id75624