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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Fujitsu, NEC, Panasonic ve NTT DoCoMo ortaklığı Qualcomm'a rakip oluyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM tabanlı işlemcileriyle günümüz akıllı telefonlarının büyük kısmında yerini alan Qualcomm firması HSPA, LTE, WCDMA gibi bağlantı teknolojilerini barındıran iletişim yongalarıyla da piyasanın devlerinden. Ancak Asya kaynaklı 6 firma LTE teknoloıjileri alanında kendi yongalarını üretmek için kolları sıvadı.

NTT DoCoMo operatörünün başlattığı girişimde Samsung, Panasonic, Fujitsu Limited, Fujitsu Semiconductor ve NEC firmaları kendi ortak LTE ve LTE-Advanced teknolojili yongaları üretmek için biraraya geldi.

Firmaların anavatanı olan Japonya ve Güney Kore'de 3G teknolojisinin bir üst seviyesi olan LTE standardı yoğun olarak kullanılırken, bir sonraki aşama olacak LTE-Advanced standardı da deneme aşamasında. Bu bakımdan firmalar kendi bölgelerinde bu standarda uyumlu yongalar üretmek istiyor. Ancak firmaların satış yaptığı global pazarlarda da bu yongalar kullanılacak.

Yongalar üzerinde modem bulunan özellik açısından zengin, küçük boyutlu ve düşük enerji tüketen yarıiletken ürünler olacak. Girişimin adı Communication Platform Planning Co. olarak belirlendi. NTT DoCoMo girişime 5.8 milyon dolar sermaye bağışlayarak finansal olarak da faaliyetlere başlamasını sağlayacak. Yönetim NTT firmasına ait olacak.

Test süreçlerinin ardından girişimin yongaların seri üretimine başlaması Mart 2012 tarihini bulacak.

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sertacarslan 7 yıl
Neticede tüm sistem neredeyse SOC olacak ve sistem ucuzlayacak. Çok iyi...
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OverClocK1ng 7 yıl
Off firmalara bak. Bir de işin içinde NEC de var. Yürüyün be. Süper SOC çözümleri bekliyorum sizden...
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Ne olacakki? ben çok umut bağlamazdım ne bileyim mal ve üretim girdieri ortada çığır açacak birşey yok patlar bu iş...
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Rey Leon 7 yıl
Bende Katılacakdım Ortaklığa Ama Anlaşamadık..)
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axilik 7 yıl
Bu adamlar işe el attılarsa güzel bir şeyler ortaya çıkar sanırım. Aralarındaki rekabet de bize yarar.
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