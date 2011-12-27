Samsung, Fujitsu, NEC, Panasonic ve NTT DoCoMo ortaklığı Qualcomm'a rakip oluyor

ARM tabanlı işlemcileriyle günümüz akıllı telefonlarının büyük kısmında yerini alan Qualcomm firması HSPA, LTE, WCDMA gibi bağlantı teknolojilerini barındıran iletişim yongalarıyla da piyasanın devlerinden. Ancak Asya kaynaklı 6 firma LTE teknoloıjileri alanında kendi yongalarını üretmek için kolları sıvadı.





NTT DoCoMo operatörünün başlattığı girişimde Samsung, Panasonic, Fujitsu Limited, Fujitsu Semiconductor ve NEC firmaları kendi ortak LTE ve LTE-Advanced teknolojili yongaları üretmek için biraraya geldi.





Firmaların anavatanı olan Japonya ve Güney Kore'de 3G teknolojisinin bir üst seviyesi olan LTE standardı yoğun olarak kullanılırken, bir sonraki aşama olacak LTE-Advanced standardı da deneme aşamasında. Bu bakımdan firmalar kendi bölgelerinde bu standarda uyumlu yongalar üretmek istiyor. Ancak firmaların satış yaptığı global pazarlarda da bu yongalar kullanılacak.





Yongalar üzerinde modem bulunan özellik açısından zengin, küçük boyutlu ve düşük enerji tüketen yarıiletken ürünler olacak. Girişimin adı Communication Platform Planning Co. olarak belirlendi. NTT DoCoMo girişime 5.8 milyon dolar sermaye bağışlayarak finansal olarak da faaliyetlere başlamasını sağlayacak. Yönetim NTT firmasına ait olacak.





Test süreçlerinin ardından girişimin yongaların seri üretimine başlaması Mart 2012 tarihini bulacak.