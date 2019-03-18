Pocophone F2 modeli benchmark testlerinde görüldü

Xiaomi’nin en ucuz amiral gemisi olarak tanıttığı ve önemli bir satış başarısı yakalayan Pocophone F1 kendi markası ile yola devam ediyor. Poco F1 Lite modelinden sonra Pocophone F2 modeli de benchmark testlerinde görüldü.

Pocophone F2 özellikleri

Pocophone konsepti Xiaomi Mi 8 amiral gemisinin belirli yönlerden kırpılmış bir versiyonunu temel almıştı. Kasa malzemesi, dış tasarım ve kamera kombinasyonu bunların başında geliyordu. Pocophone F2 de aynı yolu izleyecek.

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Xiaomi Mi 9 amiral gemisinden bazı özellikleri kırpacağı tahmin edilen Pocophone F2 modeli Snapdragon 855 yonga setini koruyor. Henüz geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan prototip 4GB RAM barındırıyor ve düşük bir puan elde edebilmiş. Ayrıca işletim sistemi de Android 10.0 Q versiyonu.

Ağustos-Eylül aylarında piyasaya çıkacağı tahmin edilen Pocophone F2 yine dikkat çekici bir fiyat etiketi ile gelecektir. Henüz benchmark skorlarından donanım tarafında bilgi edinmek biraz zor ancak 6GB RAM seçeneği, sıvı soğutma, QuickCharge 4 hızlı şarj, üçlü kamera kombinasyonu yine lansmanda karşımıza çıkacak ihtimaller arasında.

Xiaomi amiral gemisi yanında Pocophone için bir de orta seviye bir telefon planlıyor. Pocophone F1 Lite modeli Snapdragon 660 yonga seti ile sınıfında iddialı olmaya çalışacak. Firmanın diğer segment telefonlarından ne tür farklar sunacağı merakla bekleniyor.