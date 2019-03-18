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Pocophone F2 modeli benchmark testlerinde görüldü

Bu yılın en ucuz amiral gemilerinden birisi olmaya aday Pocophone F2 modeli görünmeye başladı. İlk benchmark testleri Snapdragon 855 yonga setine işaret ediyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pocophone F2 modeli benchmark testlerinde görüldü

Xiaomi’nin en ucuz amiral gemisi olarak tanıttığı ve önemli bir satış başarısı yakalayan Pocophone F1 kendi markası ile yola devam ediyor. Poco F1 Lite modelinden sonra Pocophone F2 modeli de benchmark testlerinde görüldü.

Pocophone F2 özellikleri

Pocophone konsepti Xiaomi Mi 8 amiral gemisinin belirli yönlerden kırpılmış bir versiyonunu temel almıştı. Kasa malzemesi, dış tasarım ve kamera kombinasyonu bunların başında geliyordu. Pocophone F2 de aynı yolu izleyecek.

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Xiaomi Mi 9 amiral gemisinden bazı özellikleri kırpacağı tahmin edilen Pocophone F2 modeli Snapdragon 855 yonga setini koruyor. Henüz geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan prototip 4GB RAM barındırıyor ve düşük bir puan elde edebilmiş. Ayrıca işletim sistemi de Android 10.0 Q versiyonu.

Ağustos-Eylül aylarında piyasaya çıkacağı tahmin edilen Pocophone F2 yine dikkat çekici bir fiyat etiketi ile gelecektir. Henüz benchmark skorlarından donanım tarafında bilgi edinmek biraz zor ancak 6GB RAM seçeneği, sıvı soğutma, QuickCharge 4 hızlı şarj, üçlü kamera kombinasyonu yine lansmanda karşımıza çıkacak ihtimaller arasında.

Xiaomi amiral gemisi yanında Pocophone için bir de orta seviye bir telefon planlıyor. Pocophone F1 Lite modeli Snapdragon 660 yonga seti ile sınıfında iddialı olmaya çalışacak. Firmanın diğer segment telefonlarından ne tür farklar sunacağı merakla bekleniyor.

 

https://www.slashgear.com/poco-f2-benchmark-surfaces-hinting-at-snapdragon-855-android-q-17569959/ Yorum Yaz
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napolyon94 2 ay en beğenilen
Bu geekbench skoru daha cok snap 670 710 vs. Gibi duruyor
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susesa 2 ay
SD 675
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astegon 2 ay
aha POCO efsanesinin de içine edildi.
Bu skorlar doğru ise Xiaomi'de ayağına sıkmaya başladı.
Ah be money, sen nelere kadirsin...
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cemus 2 ay
böyle gelecekse hiç gelmesin eskisi geekbench te zaten yaklaşık 2500-9000 puan alıyor. Kesinlikle düşük orta seviye işlemciyle geliyor bu skora göre... Buna yenilik değil gerilik denir.
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OverClocK1ng 2 ay
SD855 in 3.000 e 10.000 falan alması gerekmez miydi?
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napolyon94 2 ay en beğenilen
Bu geekbench skoru daha cok snap 670 710 vs. Gibi duruyor
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shkoksal 2 ay napolyon94
Aynen, çok düşük.
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