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Lenovo Legion markası mobile geliyor

PC tarafındaki Legion oyuncu markasını mobile de getirmek isteyen Lenovo ilk adımı Z6 Pro amiral gemisi ile atacak. Telefonun Legion markasını taşıyacağı anlaşılıyor.
1 ay
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4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin yükselen trendi oyuncu odaklı akıllı telefonlardan uzak kalmak istemeyen Lenovo yakın zamanda tanıtacağı Lenovo Z6 Pro amiral gemisi modelini Legion isimlendirmesiyle donatacak gibi görünüyor.

Lenovo Z6 Pro özellikleri

Firmanın yaptığı paylaşımlar Legion markasının mobile geleceğini gösteriyor. Bilindiği üzere Legion markası firmanın oyuncu donanımları pazarındaki ön önemli silahı konumunda. Bu noktada Lenovo Z6 Pro isimlendirmesi mi kullanılacak yoksa Lenovo Legion şeklinde yeni bir seri mi başlayacak bilinmiyor.

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Telefonun neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahip olacağı ve arka kısımda Legion ikonunun RGB aydınlatma ile donatılacağı tahmin ediliyor. Hız aşırtılmış Snapdragon 855 yonga seti sıvı soğutma ile desteklenecek.

Ayrıca makro modda yavaş çekim video kaydı yapabilen HyperVideo adlı bir teknolojinin kullanılacağı ve arka kameranın da bu nedenle HyperVision olarak adlandırılacağı ifade ediliyor. Yine arka kamera piksel birleştirme ile 100MP fotoğraf çekebilecek.

Artık yeni oyuncu odaklı akıllı telefonlarda aynı özelliklerin kullanılmasından kaçınılamıyor zira alınabilecek bileşenler belli. Bu bakımdan firmalar daha çok kamera veya içerik tarzında farklılaşmaya çalışıyor. Bakalım 23 Nisan tarihinde tanıtılacak Lenovo Z6 Pro ne tür farklılıklar sunacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/04/10/lenovo-z6-pro-teaser-legion-gaming-brand-thin-bezels/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bullx 1 ay
Ekrem being ekrem again
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The.Mafia 1 ay
Türkiye’den çekildiler diye biliyorum oyun telefonu olarak huawei yapmıştı performans açısından hangisi daha iyi olacak
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mhrUca 1 ay
Tr cekildiler bizi ilgilendirmio malasef
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bypangea 1 ay
Başlıktan haberin ne olduğu hiç anlaşılmıyor tamamen anlatım bozukluğu
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