Samsung Galaxy A20e kılıf sızıntısıyla ortaya çıktı

Samsung, Galaxy A serisi için birçok model duyurdu. Orta sınıfa hitap eden bu serinin en yeni modellerinden biri olan Galaxy A20 de geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı. Bugün ise Samsung Galaxy A20e modeli kılıf sızıntısıyla birlikte ortaya çıktı.

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Galaxy A20'ye oldukça benzer

Galaxy A20e modelinin geleceği daha öncesinde Samsung İngiltere'nin resmi sitesinde görülmüştü. Ancak cihaz hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlıydı. Sızan görseller sayesinde tasarımı hakkında tüm detayları görme şansı yakaladık. Yeni model geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy A20'ye oldukça benzer bir tasarıma sahip. İki cihaz arasındaki en önemli tasarım farkı Galaxy A20e modelinin biraz daha küçük olması.

Görüntüler üzerinden cihaz hakkında edinebileceğimiz bilgiler, Samsung tarafından Infinity-U olarak isimlendirilen damla çentik ile geleceği, arka tarafında çift kamera ve parmak izi sensörü bulunduğu vb. kısıtlı bilgiler oluyor. Abisi diyebileceğimiz Galaxy A20, Exynos 7884 yonga seti, 6.4 inç Super AMOLED 720x1560 çözünürlüklü ekran, 3 GB RAM, 4000 mAh batarya gibi özelliklere sahip.

Samsung 10 Nisan tarihi için yeni bir Galaxy A serisi etkinliği planladığını açıkladı. Bu etkinlikte yeni Galaxy A20e modeli de göreceğiz. O zamana kadar elimizdeki bilgilerin şimdilik oldukça kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni modelin fiyatları ve satışa sunulacağı ülkeler de bu etkinlikte öğrenilecektir.

https://www.gsmarena.com/alleged_galaxy_a20e_case_renders_show_it_will_look_similar_to_the_a20-news-36301.php