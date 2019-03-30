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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG K12+ Brezilya'da tanıtıldı

LG, yeni giriş seviyesi cihazı LG K12+'ı tanıttı. 5.7 inç genişliğinde HD+ bir ekranla, Helio P22 yonga setiyle ve Android 8.1 Oreo ile gelen cihaz 308 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
1 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, Brezilya'da yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli LG K12+'ın tanıtımını gerçekleştirdi. LG K40 ile aynı donanıma sahip olan cihazın K40'dan tek farkı daha gelişmiş yapay zeka yeteneklerine ve üst segment LG cihazlarında bulunan bir kaç özelliğe sahip olması. 308 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulan LG K12+, kendi segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; LG K12+, 5.7 inç genişliğinde ve 720 x 1440 çözünürlüğünde, çentiksiz bir ekranla karşımıza çıkıyor. Helio P22 yonga setinden gücünü alan cihaz, 3 GB RAM kapasitesi ve microSD kart ile arttırılabilen 32 GB'lık dahili depolama alanı ile geliyor.
16 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörüne sahip olan cihazda, 8 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 3.000 mAh gücünde bir batarya ile gelecek olan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Cihaza dair en çarpıcı detaylarından biri DTS: X 3D Surround ses desteği ile birlikte gelmesi. Başka dikkat çekici bir detay ise MIL-STD 810G dayanıklılık standardına uygun olması.
Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak, 153.0 x 71.9 x 8.3 mm ölçülerinde ve 150 gram ağırlığında olan cihaz, Fas mavisi, platin grisi ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak. Plastik bir kasaya sahip olan cihazda arka kamera sensörünün hemen altında konumlandırılmış bir parmak izi okuma sensörü bulunuyor.
https://www.gsmarena.com/lg_k12_launched_in_brazil-news-36295.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
Direk cevaplama gereği bile duymadım ama fiyat ve tasarım olarak iyiymiş öyle diyen arkadaşlar var aramızda (!)
Bir daha kale almamak lazım bence bu telefona iyi diyen birilerini
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danlabilic 1 ay Mustafa Oğuzhan Aydemir
arkadaş zaten yorum kasmak için her konuya boş boş yorumlar atan biri ne kadar ciddiye alınır tartışılır orası:d
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mehmet_clk 1 ay
Mi8 SE varken bu telefonun olayı listelerde kalabalık yapmak olur. LG batmanı ve çıkamamanı diliyorum.
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The.Mafia 1 ay
Fiyat ve tasarım olarak iyi duruyor
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