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    Samsung Galaxy A51’in batarya boyutu belli oldu

    Samsung’un orta sınıf için sunacağı Galaxy A51 hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Bugün ise anavatanı Güney Kore’de aldığı sertifika sayesinde 4000 mAh batarya ile geleceği öğrenildi.
    5 gün
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Samsung Galaxy A51’in batarya boyutu belli oldu
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    Geçtiğimiz günlerde görüntüleri sızdırılan Galaxy A51 modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu seferki sızıntı ise firmanın anavatanı Güney Kore’den geldi. Araştırma enstitüsüne yapılan sertifika başvurusu cihazın batarya boyutunu resmileştirmiş oldu.

    4000 mAh batarya

    Daha önceki sızıntılar cihazın 4500 mAh boyutunda batarya ile geleceğine yönelikti. Ancak sertifika da 4000 mAh boyutunda batarya ile geleceği belli oldu. Selefleri Galaxy A50 ve Galaxy A50s de aynı boyutta batarya ile geldiği için bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz.

    Her ne kadar batarya konusunda ilerleme göremeyecek olsak da Galaxy A51’in en çok konuşulacağı nokta dörtlü arka kamerası olacak. L şeklinde dizilen sensörler, 48 MP, 12 MP ultra geniş, 12 MP telefoto, 5 MP derinlik algılama şeklinde sıralanabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, Gigafactory 4 için keseceği ağaçların üç kat fazlasını dikeceğini taahhüt etti"

    Cihazın diğer özellikleri, 6.5 inç boyutunda Full HD ekran, 32 MP ön kamera, Exynos 9611 yonga seti, 4 GB RAM, 128 GB depolama olarak belirtilebilir. Ön yüzdeki kameranın Note 10’ana benzer şekilde orta kısma yerleştirilmesi bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi hakkında bir bilgi olmasa da sertifika almaya başlaması çok da beklemeyeceğimiz manasına geliyor.



    https://www.gizchina.com/2019/11/16/samsung-galaxy-a51-korean-certification-reveals-a-4000mah-battery/ Yorum Yaz
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