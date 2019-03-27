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Samsung Galaxy A60’ın tüm teknik özellikleri TENAA’da listelendi

Samsung’un yeni Galaxy A serisinin orta seviye üyelerinden Galaxy A60’ın tüm teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi. Detaylar haberimizde.
1 ay
5,1b
1
7
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung’un giriş,orta ve orta-üst seviye, bütçe dostu modellerden oluşan Galaxy A serisinin orta seviye üyelerinden Galaxy A60’ın tüm teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde listelendi. Galaxy A60’ın bir üst modeli Galaxy A70 çok kısa zaman önce resmi olarak tanıtıldı ve Galaxy A60 hem tasarım hem de donanım açısından halefine ile hayli benzer.
Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden söz edecek olursak, 2.0 GHz hızında çalışan ve henüz ismi bilinmeyen sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olan cihaz, 6 GB RAM/64 GB dahili depolama ve 8 GB RAM/128 GB dahili depolama olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle birlikte gelecek. Cihaz, 6.3 inç genişliğinde, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD + bir ekranla karşımıza çıkacak.
Cihaz, 16 MP + 8 MP + 5 MP çözünürlüklerine sahip üçlü arka kamera kurulumuna ve 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Ayrıca arka kamera sensörlerinin hemen altında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, 3.410mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. 155.2 x 73.9 x 7.9mm ölçülerinde ve 162 gram ağırlığında olan cihaz, siyah, mavi ve turuncu olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak.
Galaxy A60’ın tanıtım tarihi hakkında henüz herhangi bir bilgimiz yok ancak 10 Nisan’da tanıtılması oldukça olası gözüküyor. Zira Samsung, 10 Nisan’da birkaç yeni Galaxy A serisi modelinin tanıtımını gerçekleştirecek.
https://www.gizmochina.com/2019/03/26/samsung-galaxy-a60-full-specifications-leaked-through-tenaa-listing/ Yorum Yaz
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sis651 1 ay
Alet Galaxy S10e'den daha dolu yeminle!..
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maxmania 1 ay
6,3" mi yahu artık orta sınıfta da küçük ekranlı model bırakmadılar. büyütün büyütün millet telefon için özel cep diktirir artık.
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astegon 1 ay
2020 içinde muhtemelen A61 çıkar
2021 de A62
böyle giderler...
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r.yilmaz4545 1 ay
Samsung herhalde 1 den 9 a kadar bütün rakamları kullanacak
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Johan Elmander 1 ay
A8s işte.
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DH Misafiri 1 ay
Her gün bir halt tanıtıyorlar bunlar da.
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TearsForFears 1 ay
a50 nin ucuz ve daha küçük versiyonuna neden a60 dersin?
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