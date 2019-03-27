Samsung Galaxy A60’ın tüm teknik özellikleri TENAA’da listelendi

Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung’un giriş,orta ve orta-üst seviye, bütçe dostu modellerden oluşan Galaxy A serisinin orta seviye üyelerinden Galaxy A60’ın tüm teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde listelendi. Galaxy A60’ın bir üst modeli Galaxy A70 çok kısa zaman önce resmi olarak tanıtıldı ve Galaxy A60 hem tasarım hem de donanım açısından halefine ile hayli benzer.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden söz edecek olursak, 2.0 GHz hızında çalışan ve henüz ismi bilinmeyen sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olan cihaz, 6 GB RAM/64 GB dahili depolama ve 8 GB RAM/128 GB dahili depolama olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle birlikte gelecek. Cihaz, 6.3 inç genişliğinde, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD + bir ekranla karşımıza çıkacak.

Cihaz, 16 MP + 8 MP + 5 MP çözünürlüklerine sahip üçlü arka kamera kurulumuna ve 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Ayrıca arka kamera sensörlerinin hemen altında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, 3.410mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. 155.2 x 73.9 x 7.9mm ölçülerinde ve 162 gram ağırlığında olan cihaz, siyah, mavi ve turuncu olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/03/26/samsung-galaxy-a60-full-specifications-leaked-through-tenaa-listing/

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’ın tanıtım tarihi hakkında henüz herhangi bir bilgimiz yok ancak’da tanıtılması oldukça olası gözüküyor. Zira’da birkaç yeniserisi modelinin tanıtımını gerçekleştirecek.