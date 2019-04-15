Samsung Galaxy A80 için kayar-döner mekanizmaya uygun kılıflar ortaya çıktı

Kılıf üreticisi Olixar tarafından ortaya çıkarılan Samsung Galaxy A80 kılıfları, cihazın özel mekanizmasına tam uyum sağlamak üzere tasarlanmış. Kılıflar şimdilik ön siparişte müşterilerini bekliyor.

Geçen yıl çıkan Oppo Find X ile de sözünü ettiğimiz kılıf problemi, Samsung Galaxy A80 ile de geçerli. Cihazın arka-üst tarafında yer alan kızaklı mekanizma, ön-arka kamera setini barındırıyor. Sistem sadece kızaklı olmadığından ve içerideki kamera mekanizmasının da hareketli olmasından ötürü kılıf üreticileri bu kısmı kapatmak için hemen bir çözüm üretebilmiş değil. Bu sebeple kılıflar, cihazın özel mekanizmasını açıkta bırakıyor.

Çıkarılan iki kılıftan bir tanesi deri bir yapıya ve kapaklı tasarıma sahip. Arka tarafta kamera sistemini açık bırakan kılıf, önde ise kapağıyla ekranı koruyor. Mobile Fun üzerinde satışa sunulan kılıfın fiyatı 20 pound, yani ~150 TL.

Diğer tasarım ise FlexiShield Gel Case adıyla geliyor. Firmanın iddiasına göre özel olarak Galaxy A80 için kalıptan çıkarılan bu jel materyalli kılıf, hem esneklik hem de dayanıklılık sağlıyor. Kaymaz kaplamayla gelen ürün, cihazın yüzeylerden ve ellerden kaymasını da engelleyecek.

Tasarım olarak deri olana kıyasla daha koruyucu diyebileceğimiz bu model, kızaklı kısmın ön tarafından ekranı sarıyor. Bu sayede cihazın ekranının daha iyi korunabileceğini söylemek mümkün. FlexiShield Gel Case üç farklı renk seçeneğine sahip ve 5 pound (~38 TL) fiyatıyla satılıyor.

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Samsung’un bu özel tasarımlı cihazı için yakın zamanda farklı firmalar ve Samsung da kılıf tasarımlarını ortaya çıkaracaktır.