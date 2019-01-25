48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor

Üzerinde herhangi bir giriş veya fiziksel tuş bulundurmayan ilginç cihazı Meizu Zero'yu tanıtarak bütün ilgileri üzerine toplayan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, önümüzdeki ay yeni bir cihaz daha tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin kurucusu Huang Zhang, Meizu'nun yeni orta seviye cihazı Meizu M9 Note'un Şubat ayının ortalarında geleceğini resmen onayladı.

150 dolar seviyesinde bütçe dostu bir fiyat etiketi ile Redmi Note 7'ye rakip olarak gelecek olan M9 Note, kamera yetenekleri ile dikkat çekiyor. Cihaz 48 MP (f/1.8) çözünürlüğünde bir arka kamera sensörüne ve ona eşlik eden 5 MP (f/2.4) çözünürlüğünde bir derinlik algılama sensörüne sahip olacak. Cihazda ayrıca HDR destekli 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörü yer alacak.



https://www.91mobiles.com/hub/meizu-m9-note-february-2019-launch-details/

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yonga seti vegrafik işlemcisi ile birlikte gelecek ve'lik bir bataryaya sahip olacak. Cihazındahili depolama vedahili depolama alanı seçenekleriyle alıcı bulması bekleniyor.