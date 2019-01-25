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48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor

48 MP'lik ana kamerası, Snapdragon 675 yonga seti, 4.000 mAh'lik bataryası ve 150 dolar civarındaki bütçe dostu fiyat etiketiyle Meizu M9 Note, önümüzdeki ay geliyor. Detaylar haberimizde.
3 ay
4,8b
1
5
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor
 
Üzerinde herhangi bir giriş veya fiziksel tuş bulundurmayan ilginç cihazı Meizu Zero'yu tanıtarak bütün ilgileri üzerine toplayan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, önümüzdeki ay yeni bir cihaz daha tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin kurucusu Huang Zhang, Meizu'nun yeni orta seviye cihazı Meizu M9 Note'un Şubat ayının ortalarında geleceğini resmen onayladı.
150 dolar seviyesinde bütçe dostu bir fiyat etiketi ile Redmi Note 7'ye rakip olarak gelecek olan M9 Note, kamera yetenekleri ile dikkat çekiyor. Cihaz 48 MP (f/1.8) çözünürlüğünde bir arka kamera sensörüne ve ona eşlik eden 5 MP (f/2.4) çözünürlüğünde bir derinlik algılama sensörüne sahip olacak. Cihazda ayrıca HDR destekli 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörü yer alacak.
Meizu M9 Note, Snapdragon 675 yonga seti ve Adreno 612 grafik işlemcisi ile birlikte gelecek ve 4.000mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Cihazın 4 GB RAM/64 GB dahili depolama ve 3 GB RAM/32 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle alıcı bulması bekleniyor. 
https://www.91mobiles.com/hub/meizu-m9-note-february-2019-launch-details/ Yorum Yaz
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Bloodin 3 ay
Redmi Note 7 ile aynı fiyata çok daha güçlü işlemci, pazar kızışıyor, güzeeeel :)
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kreat 3 ay
Abi sudan ucuz telefonlara bir maaş veriyoruz
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Emin KOÇ 3 ay
50 MP olsa alırdım ama 48 bana göre değil.
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damn2u 3 ay
Hafıza kartı girişi yok yazıyor gsmarena sitesinde, ayrıca 6GB ram versiyonu da yok. Hadi ram neyse fakat hafıza kart girişi olmazsa Redmi Note 7 ile direkt rakip olamaz.
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