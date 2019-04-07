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Samsung Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı

Giriş,orta ve orta-üst seviye, bütçe dostu modellerden oluşan Galaxy A serisinin en gelişmiş üyesi Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı. Detaylar haberimizde.
1 ay
5,5b
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy A olarak isimlendirilen ve çift haneli numaralandırma kullanılan bir orta seviye akıllı telefon serisini başlattı. Dokuz farklı üyeden oluşan serinin bir kaç üyesi bu ayın 10'unda düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. 10 Nisan'da tanıtılması beklenen modellerden biri olan Galaxy A90'ın tüm teknik özellikleri tanıtımına sayılı günler kala sızdırıldı.
Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Galaxy A90, 6.7 inç genişliğinde ve 1080 x 2040 piksel çözünürlüğünde, çentiksiz Super AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihaz, daha önceki sızıntılarda da ortaya çıktığı gibi gücünü Qualcomm'un henüz tanıtılmamış olan yeni nesil orta seviye işlemcisi Snapdragon 7150'den alacak. 6 GB ve 8 GB olmak üzere 2 farklı RAM kapasitesi seçeneği ile gelecek olan cihaz, 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak.
Cihaz, 48 MP (f/2.0) çözünürlüklü ana kamera sensörü, 8 MP (f/2.4) çözünürlüklü derinlik algılayıcı ve ToF (f/1.2) sensöründen oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu sensörler sürgülü bir mekanizmaya sahip ve döndürülüp ön kamera olarak da kullanılabilecek.
3.700 mAh gücünde, 25W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz, çok büyük ihtimalle Android 9 Pie tabanlı One UI işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. 165 x 76,5 x 9,0 mm ölçülerinde ve 219 gram ağırlığında olan cihaz, gümüş rengi, siyah ve altın sarısı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.
https://mightygadget.co.uk/samsung-galaxy-a90-specifications-leak-48mp-slide-out-camera-snapdragon-7150-soc-probably-sd712/ Yorum Yaz
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foreveriphone 1 ay
Samsung neden sd710 712 serisini kale bile almadı anlamıyorum halbuki Huawei in kirin 659 ve 710 işlemcilerin hunharca kullandığı gibi tüm orta ve üst seviyeleri bu işlemciye donatmalıydı
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Whippoorwill 1 ay
Deneme-yanılma ürünü.
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intel7mix 1 ay
O ekrana o batarya hakaret gibi...
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TearsForFears 1 ay intel7mix
Ekran kasa oranı yüksek ve kızaklı yapı olduğundan batarya anca bu kadar koyabilmişlerdir. Batarya performansının ben gayet iyi olacağını düşünüyorum. Şu donanım redmi note 7 de de var. Ama redmi note 7 150 euroyken a90 tahmini 450 euro olacak.
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The.Mafia 1 ay
Değişik kamera stilli bir telefon daha
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