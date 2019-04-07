Samsung Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy A olarak isimlendirilen ve çift haneli numaralandırma kullanılan bir orta seviye akıllı telefon serisini başlattı. Dokuz farklı üyeden oluşan serinin bir kaç üyesi bu ayın 10'unda düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. 10 Nisan'da tanıtılması beklenen modellerden biri olan Galaxy A90'ın tüm teknik özellikleri tanıtımına sayılı günler kala sızdırıldı.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Galaxy A90, 6.7 inç genişliğinde ve 1080 x 2040 piksel çözünürlüğünde, çentiksiz Super AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihaz, daha önceki sızıntılarda da ortaya çıktığı gibi gücünü Qualcomm'un henüz tanıtılmamış olan yeni nesil orta seviye işlemcisi Snapdragon 7150'den alacak. 6 GB ve 8 GB olmak üzere 2 farklı RAM kapasitesi seçeneği ile gelecek olan cihaz, 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak.

Cihaz, 48 MP (f/2.0) çözünürlüklü ana kamera sensörü, 8 MP (f/2.4) çözünürlüklü derinlik algılayıcı ve ToF (f/1.2) sensöründen oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu sensörler sürgülü bir mekanizmaya sahip ve döndürülüp ön kamera olarak da kullanılabilecek.

https://mightygadget.co.uk/samsung-galaxy-a90-specifications-leak-48mp-slide-out-camera-snapdragon-7150-soc-probably-sd712/

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