Samsung Galaxy S10 5G ilk kez parçalarına ayrıldı

Henüz satışa sunulmamış olan Samsung’un 5G destekli amiral gemisi Galaxy S10 5G, yayınlanan videoda parçalarına ayrıldı.

Diğer tüm iki tarafı cam telefonlarda olduğu gibi bu modelde de sıcak hava tabancası kullanarak ayrılan plakalar, donanımları açığa çıkarıyor. Arka taraf açıldıktan sonra ilk dikkat çeken donanımlar kablosuz şarj bobini ve kameralar oluyor. Cihazda bildiğiniz üzere üç tane kamera ve bir 3D ToF sensör bulunuyor. ToF sensörler ışığın hedefe çarpıp geri dönmesindeki süreyi hesaplayarak mesafe tespit etmekte kullanılıyor.

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Cihazın geri kalanında pek de ilginç bir şey olmasa da dikkat çeken bir nokta mevcut. Galaxy S10 5G içerisinde videoda ortaya çıktığı üzere boşta duran bir port yer alıyor. Bu port cihazın farklı operatörlere özel bir varyantı olabilme ihtimalini doğuruyor. Bu port kullanılarak ekstra bir donanım yerleştirilip reklam amaçlı kullanılacak olabilir.