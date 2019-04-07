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Samsung Galaxy S10 5G ilk kez parçalarına ayrıldı

Samsung'un 5G destekli ilk akıllı telefonu olacak olan Galaxy S10 5G, Güney Kore'de ön sipariş almaya başlamıştı. YouTube'da ilk kez yayınlanan videoda cihaz parçalarına ayrılıp incelendi.
1 ay
2,9b
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5
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Henüz satışa sunulmamış olan Samsung’un 5G destekli amiral gemisi Galaxy S10 5G, yayınlanan videoda parçalarına ayrıldı.
Diğer tüm iki tarafı cam telefonlarda olduğu gibi bu modelde de sıcak hava tabancası kullanarak ayrılan plakalar, donanımları açığa çıkarıyor. Arka taraf açıldıktan sonra ilk dikkat çeken donanımlar kablosuz şarj bobini ve kameralar oluyor. Cihazda bildiğiniz üzere üç tane kamera ve bir 3D ToF sensör bulunuyor. ToF sensörler ışığın hedefe çarpıp geri dönmesindeki süreyi hesaplayarak mesafe tespit etmekte kullanılıyor.
Cihazın geri kalanında pek de ilginç bir şey olmasa da dikkat çeken bir nokta mevcut. Galaxy S10 5G içerisinde videoda ortaya çıktığı üzere boşta duran bir port yer alıyor. Bu port cihazın farklı operatörlere özel bir varyantı olabilme ihtimalini doğuruyor. Bu port kullanılarak ekstra bir donanım yerleştirilip reklam amaçlı kullanılacak olabilir.

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cemus 1 ay
@The.Mafia
Vestel 'e kimse sahip çıkmıyor değil bir Türk markası gelirde aynı donanımı ve kaliteyi daha iyi fiyata kendi halkına pazarlarsa kesinlikle bu millet o markaya sahip çıkar bizim millette böyle davranışlar ve vefa duygusu oldukça fazladır aslında... Amaaa yerli diye çıkıp bir firma daha kötüyü daha kazık fiyata dayamaya çalışırsa da bu millet hemen cezayı keser abi net. Yap en iyiyi en uygun fiyata sonra yabancı markalara vergi diye bastır. Bu fiyatların bu noktalara gelmesinde en büyük sebeptir Vestel. Dolar kurudu vs. geçsinler artık dışarıdan gelen telefonların kur farkının da ötesinde fiyatlarla karşılaşıyoruz. Vestel millete atılmış en büyük kazıklardan biridir...
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mehmet_clk 1 ay
Mühendislik oldukça iyi, keşke bizimde böyle üretim yapabilecek markalarımız olsa. :)
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The.Mafia 1 ay mehmet_clk
Bizim ülkemizde kimse yapmaz hocam Vestel var kimse de sahip çıkmıyor zaten
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