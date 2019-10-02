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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Fold'un ekranı ancak 18.500 katlamaya dayanabildi

    Samsung Galaxy Fold yeni bir dayanıklılık testine tabi tutuldu. 200.000 katlamaya dayanabileceği belirtilen cihazın ekranında 18.500 katlamadan sonra piksel hatası oluştu.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Samsung Galaxy Fold sonunda ABD'de satışa sunuldu. Güney Koreli şirket katlanabilir telefon örneklerinde dayanıklılık sorunu çıkınca piyasaya çıkış tarihini ertelemişti. Galaxy Fold ile ilgili tüm tasarım sorunlarını gideren Samsung cihazı kısa bir süre önce piyasaya sürdü.
    Ayrıca Bkz. "108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl?"
    SquareTrade, güncellenmiş Galaxy Fold'un dayanıklılığını test etti. Özel bir robot kullanılarak katlanabilir telefon arka arkaya 120.000 kez katlanıp-açıldı ancak 18.500 katlamanın ardından ekranda piksel hatası ortaya çıktı.

    Menteşesi yıprandı

    Samsung daha önce Galaxy Fold'un 200.000 katlanmaya dayanabileceğini belirtmişti. Yani bu da ortalam beş yıllık bir kullanım süresi anlamına geliyor. Yıllık ortalama 40.000 katlamadan bahsedildiğini düşünürsek ekrandaki sorun altı aylık kullanımdan sonra ortaya çıkmış oluyor.
    SquareTrade tarafından yapılan testte katlanabilir telefon toplam 120.000 kez katlanıp açıldı. Üç yıl kullanıma denk gelen bu süre zarfında Galaxy Fold'un ekranında sorun çıktı ve menteşesinde yıpranma meydana geldi. Ancak buna rağmen cihazın kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.


    https://www.youtube.com/watch?v=VzlDTlByHFI Yorum Yaz
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    hazarRS 1 hf. en beğenilen
    Şakır şakır açıp kapatarak gerçek bir kullanım senaryosu simule edilemez. Malzemeye dinlenecek süre kalmıyor tabiri caizse. Bu kadar sık hareket, menteşede ve ekranda ısınmaya neden olur, piksel hatası da bu yüzden olmuştur belki. Elimizi ısıtmak için ovuşturmak gibi; 5-10 kere ovuşturunca elimiz ısınır ama 10dk boyunca ovuştursak 2. derecede yanık oluşur.
    Ne olursa olsun teoride güzel, ama pratikte saçma bir telefon çıktı piyasaya. Huawei de çıkınca benzer sorunlar yaşayacak.
    Şakır şakır açıp kapatarak gerçek bir kullanım senaryosu simule edilemez. Malzemeye dinlenecek süre kalmıyor tabiri caizse. Bu kadar sık hareket, menteşede ve e...
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    1 Yanıt Yanıtla +50
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    Bay Robot 1 hf.
    Altı aylık kullanım sonrası yurtdışında garanti kapsamında değiştirirler ekranı muhtemelen ancak burada olsa garanti dışı bırakıp para isterler tabii...
    Yanıtla +24
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    Kerim5100 1 hf.
    Telefonların su geçirmezliğini telefona tazyikli su tutup mu test ediyorsunuz?
    Hayatımda gördüğüm en abes test çıkarımı.
    Yanıtla +13
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    Golden Gate 4 gün
    18.500 dayansa,
    Günde 50 kez acip kapansa, 1 senede ekrqn gidiyor.
    Samsungun dedigi 200.000 dayansa, 10 sene dayaniyor.
    Ortalamasini alsak 5 sene dayaniyor. Telefon alip, kapatip acarsam acaba ekran bozulur mu demek için, 20.000 tl veremeyecegim.
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    agent1453 1 hf.
    Video'yu yayınlayan şirket san francisco ve california'da samsung'a karşı yapmış.
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    Bloodin 1 hf.
    Bu telefonun ne kadar dayanıksız olduğunu görmek için JerryRigEverything'in videosunu izlemek yeterli, iç ekran tırnakla bile kalıcı olarak çiziliyor, kenardan ufacık bir şeyin girmesi ekranı öldürmeye yetiyor, tozlar hemen menteşeye kaçıyor...
    youtube.com/...
    Yanıtla +3
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    ccandan 1 hf.
    Tek derdiniz bu olsun ya 18.500 ekran yanmış hayatımda gördüğüm en gereksiz test 21.000 olduğunda da haber olacak miydi acaba ?
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    Umutcan 1 hf.
    Buna o parayı verecek kişi o robot gibi hor bir şekilde katlayıp açmaz zaten.
    Robot normal kullanımdan ziyade çok uç noktayı test etmiş, bence normal kullanımda uzun zaman içinde yapılan nazik
    18500 açıp katlama aynı deformasyonu sağlamaz.
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    swat882 1 hf.
    Böyle saçma test mi olur arkadaş. Sırf çamur atmak için böyle teste gerek yok.
    Kolunu bu şekilde sürekli aşağı yukarı indir kaldır bakalım 10 dakika sonra hiçbir eklem uzmanı o kolu eski haline getiremez.
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    MK* 1 hf.
    2 kere katlayabileceğimi bile düşünmüyorum
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    Serdar 1 hf.
    Samsung kurutma makinesi aldık iki tane. Birinin kapağı hava kaçırıyor, bir kurutma işlemi 4 saate kadar sürüyor. Diğeri de dün bozuldu, dönmüyor. Garanti için servisle iletişime geçmek imkansız. Adamlar çıkmıyor telefona. Maillere cevap veren yok. Elimizde kaldı yani.
    Telefonmuş, beyaz eşyaymış, Samsung mu? Asla.
    Yer: Almanya.
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    ilkerinanç 1 hf.
    Bu katlamalı telefon olayı çok zorlama bişi abi ya niye ısrar ediyorlar anlamadım.
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    Ünlemeli 1 hf.
    Katlanır telefon tasarımı hatalı bence. Eski papiluslara benzetebilirler.
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    samsung, akıllı telefon ve
    9 etiket daha cep telefonu dayanıklılık testi katlanabilir telefon galaxy fold Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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