Samsung Galaxy Fold'un ekranı ancak 18.500 katlamaya dayanabildi

Samsung Galaxy Fold sonunda ABD'de satışa sunuldu. Güney Koreli şirket katlanabilir telefon örneklerinde dayanıklılık sorunu çıkınca piyasaya çıkış tarihini ertelemişti. Galaxy Fold ile ilgili tüm tasarım sorunlarını gideren Samsung cihazı kısa bir süre önce piyasaya sürdü.

Ayrıca Bkz.

"108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl?"

SquareTrade, güncellenmiş Galaxy Fold'un dayanıklılığını test etti. Özel bir robot kullanılarak katlanabilir telefon arka arkaya 120.000 kez katlanıp-açıldı ancak 18.500 katlamanın ardından ekranda piksel hatası ortaya çıktı.

Menteşesi yıprandı

Samsung daha önce Galaxy Fold'un 200.000 katlanmaya dayanabileceğini belirtmişti. Yani bu da ortalam beş yıllık bir kullanım süresi anlamına geliyor. Yıllık ortalama 40.000 katlamadan bahsedildiğini düşünürsek ekrandaki sorun altı aylık kullanımdan sonra ortaya çıkmış oluyor.

SquareTrade tarafından yapılan testte katlanabilir telefon toplam 120.000 kez katlanıp açıldı. Üç yıl kullanıma denk gelen bu süre zarfında Galaxy Fold'un ekranında sorun çıktı ve menteşesinde yıpranma meydana geldi. Ancak buna rağmen cihazın kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=VzlDTlByHFI