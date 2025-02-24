Galaxy Z Fold 7'nin render görüntüleri ortaya çıktı: Oldukça ince olacak!

Tam Boyutta Gör Samsung, kitap tarzı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut modelden çok daha ince olması beklenen telefonun render görüntüleri ilk defa ortaya çıktı.

Android Headlines tarafından ortaya çıkarılan resimler, Galaxy Z Fold 7'nin mevcut modelle aynı tasarım dilini koruduğunu gösteriyor. Köşeli hatlara sahip olduğu görülen telefon, üçlü kamera kurulumuyla gelecek.

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Samsung Galaxy Z Fold 7 neler sunacak?

Gelen bilgilere göre Galaxy Z Fold 7, 6,5 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 8,2 inç'likiç ekrana sahip olacak ve Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Fold SE'yi geride bırakacak. Telefon ayrıca selefine göre çok daha ince bir gövdeye sahip olacak. Galaxy Z Fold 7'nin açıldığında yalnızca 4,5 mm, katlandığında ise 9,5 mm kalınlığında olacağı olacağı belirtiliyor. Galaxy Z Fold 6'da bu değerlerin sırasıyla 5,6 mm ve 12,1 mm olduğunu belirtelim. Ancak geçtiğimiz hafta tanıtılan Oppo Find N5, 8,9 mm kalınlığıyla Galaxy Z Fold 7'nin önünde yer almaya devam edecek.

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Telefonun açık haldeyken 158,4 x 143,1 x 4,5 mm ölçülerinde olacağı belirtiliyor. Dış ekranın en boy oranı hakkında bir bilgi olmasa da, selefinden daha geniş bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Katlanabilir telefonlar hakkında insanların en çok şikayet ettiği konulardan biri de ekrandaki katlanma izi. Samsung, Galaxy Z Fold 7 ile bu alanda da önemli iyileştirmeler yapacak. Söylentilere göre, telefonun ekranındaki kırışıklık neredeyse görünmez olacak.

Galaxy Z Fold 7'nin, Snapdragon 8 Elite'in kırpılmış bir versiyonu ile gelmesi bekleniyor. Pil tarafında ise mevcut modelle aynı 4.400 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu kapasite rakipleriyle kıyaslayınca hayal kırıklığı gibi görünse de, Samsung'un yapacağı optimizasyonlar ile cihaz rakipleriyle boy ölçüşen bir pil ömrü sunabilir.

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Galaxy Z Fold 7'nin render görüntüleri ortaya çıktı