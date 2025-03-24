Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 için kötü haber: One UI 7’den çıkacak özellikler belli oldu

    Galaxy S23 serisi için One UI 7 beta sürümünü yayınlandı ancak tüm Galaxy AI özelliklerini içermiyor. Samsung ise bazı yapay zeka özelliklerinin gelmeyeceğini doğruladı.
    Eski Samsung telefonlar için One UI 7’den çıkacak özellikler
    Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 7 beta sürümünü bu ayın başlarında yayınladı. Ancak bu güncelleme, Galaxy S25 serisiyle tanıtılan tüm Galaxy AI özelliklerini içermiyordu. Beta sürecinde olduğu için birçok kullanıcı, eksik kalan yapay zeka özelliklerinin kararlı sürümle birlikte sunulabileceğini düşündü. Fakat Samsung, hangi Galaxy AI özelliklerinin Galaxy S23 serisine gelmeyeceğini resmen açıkladı.

    Galaxy S23 için One UI 7’den çıkacak özellikler belli oldu

    Aktarıldığı kadarıyla One UI 7 ile Audio Eraser ve Natural Language Search özellikleri Galaxy S23 serisine sunulmayacak. Bu özellikler yalnızca Galaxy S24 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Tab S10 serisine gelecek. Kaçıranlar için Audio Eraser, videolardaki istenmeyen sesleri kaldırmaya, Natural Language Search ise ayarlarda günlük dilde arama yapmaya olanak tanıyordu.

    Öte yandan, Now Brief özelliğinin de Galaxy S23 bu listeye katılabileceği belirtiliyor. Samsung yetkilileri, kişisel veri motoru gibi cihaz içi yapay zeka işlemlerinin güçlü donanım gerektirdiğini belirtiyor. Ancak Circle to Search gibi bulut tabanlı yapay zeka özellikleri daha geniş bir cihaz yelpazesine sunulabilecek.

    Kırpılan özelliklere ek olarak One UI 7, Galaxy S23 serisine önemli yenilikler de getiriyor. Yeni simgeler, kullanıcı arayüzü tasarımı, dikey uygulama çekmecesi, gelişmiş özelleştirme seçenekleri, daha akıcı animasyonlar, Writing Assist, Drawing Assist gibi birçok yeni özellik bu güncelleme ile cihazlara gelecek. Galaxy S23 serisine One UI 7’nin kararlı sürümünün Nisan ayında ulaşması bekleniyor. Hemen aşağıdan güncelleme alacak modellere ulaşabilirsiniz

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 16 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sigarayı bırakanların cinsellik yorumları mekik çekerken karın ağrısı hcl iyonik mi yalova termal otel tavsiye 45 yaş erkek haftada kaç kez yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 12s
    HUAWEI nova 12s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Quadro NovaBook
    Quadro NovaBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum