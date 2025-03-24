Galaxy S23 için kötü haber: One UI 7’den çıkacak özellikler belli oldu

Galaxy S23 için One UI 7’den çıkacak özellikler belli oldu
Aktarıldığı kadarıyla One UI 7 ile Audio Eraser ve Natural Language Search özellikleri Galaxy S23 serisine sunulmayacak. Bu özellikler yalnızca Galaxy S24 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Tab S10 serisine gelecek. Kaçıranlar için Audio Eraser, videolardaki istenmeyen sesleri kaldırmaya, Natural Language Search ise ayarlarda günlük dilde arama yapmaya olanak tanıyordu.
Öte yandan, Now Brief özelliğinin de Galaxy S23 bu listeye katılabileceği belirtiliyor. Samsung yetkilileri, kişisel veri motoru gibi cihaz içi yapay zeka işlemlerinin güçlü donanım gerektirdiğini belirtiyor. Ancak Circle to Search gibi bulut tabanlı yapay zeka özellikleri daha geniş bir cihaz yelpazesine sunulabilecek.
Kırpılan özelliklere ek olarak One UI 7, Galaxy S23 serisine önemli yenilikler de getiriyor. Yeni simgeler, kullanıcı arayüzü tasarımı, dikey uygulama çekmecesi, gelişmiş özelleştirme seçenekleri, daha akıcı animasyonlar, Writing Assist, Drawing Assist gibi birçok yeni özellik bu güncelleme ile cihazlara gelecek. Galaxy S23 serisine One UI 7’nin kararlı sürümünün Nisan ayında ulaşması bekleniyor. Hemen aşağıdan güncelleme alacak modellere ulaşabilirsinizBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!