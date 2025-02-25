Samsung, üçe katlanır telefonunu beklenenden erken piyasaya sürebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, Huawei'nin izinden giderek, üçe katlanabilir bir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Kore'den gelen yeni bir söylentiye göre, Samsung üçe katlanır modelini Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile birlikte tanıtabilir.

Samsung'un üçe katlanır telefonu Temmuz'da tanıtılabilir

Samsung'un Nisan ayında parçaları temin etmeye başlayacağı ve ardından seri üretime geçeceği belirtiliyor. Piyasaya çıkışın ise, diğer katlanabilir modellerle birlikte Temmuz'da gerçekleşmesi muhtemel.

Galaxy Z Fold 7'nin render görüntüleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Samsung'un üç katlı telefonunun 6,49 inç büyüklüğünde dış ekrana, 9,96 inç büyüklüğünde iç ekrana sahip olması bekleniyor. Ancak, Huawei Mate XT'den farklı olarak telefonun Z yerine G şeklinde katlanacağı belirtiliyor. Bu sayede iç ekran katlı haldeyken tamamen iç kısımda kalarak daha yüksek koruma sağlanacak. Bu çözümün dezavantajı ise şu anki katlanır telefonlar gibi ek bir dış ekrana gereksinim duyulması.

Samsung'un üçe katlanır telefonunun yaklaşık 200 bin adet ile oldukça sınırlı sayıda üretileceği belirtiliyor. Ayrıca, sınırlı sayıda ülkede satışa sunulması da olası.

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