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    Samsung, üçe katlanır telefonunu beklenenden erken piyasaya sürebilir

    Samsung, üçe katlanır telefonunu Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile birlikte Temmuz'da tanıtabilir. Yeni telefon neler sunacak?                                      
    Samsung, üçe katlanır telefonunu Temmuz'da tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Huawei'nin izinden giderek, üçe katlanabilir bir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Kore'den gelen yeni bir söylentiye göre, Samsung üçe katlanır modelini Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile birlikte tanıtabilir.

    Samsung'un üçe katlanır telefonu Temmuz'da tanıtılabilir

    Samsung'un Nisan ayında parçaları temin etmeye başlayacağı ve ardından seri üretime geçeceği belirtiliyor. Piyasaya çıkışın ise, diğer katlanabilir modellerle birlikte Temmuz'da gerçekleşmesi muhtemel.

    Samsung'un üç katlı telefonunun 6,49 inç büyüklüğünde dış ekrana, 9,96 inç büyüklüğünde iç ekrana sahip olması bekleniyor. Ancak, Huawei Mate XT'den farklı olarak telefonun Z yerine G şeklinde katlanacağı belirtiliyor. Bu sayede iç ekran katlı haldeyken tamamen iç kısımda kalarak daha yüksek koruma sağlanacak. Bu çözümün dezavantajı ise şu anki katlanır telefonlar gibi ek bir dış ekrana gereksinim duyulması.

    Samsung'un üçe katlanır telefonunun yaklaşık 200 bin adet ile oldukça sınırlı sayıda üretileceği belirtiliyor. Ayrıca, sınırlı sayıda ülkede satışa sunulması da olası.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_to_launch_trifold_smartphone_alongside_the_galaxy_z_fold7_and_flip7-news-66690.php https://www.etnews.com/20250224000261
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