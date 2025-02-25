Samsung, üçe katlanır telefonunu beklenenden erken piyasaya sürebilir

Samsung'un üçe katlanır telefonu Temmuz'da tanıtılabilir
Samsung'un Nisan ayında parçaları temin etmeye başlayacağı ve ardından seri üretime geçeceği belirtiliyor. Piyasaya çıkışın ise, diğer katlanabilir modellerle birlikte Temmuz'da gerçekleşmesi muhtemel.
Samsung'un üç katlı telefonunun 6,49 inç büyüklüğünde dış ekrana, 9,96 inç büyüklüğünde iç ekrana sahip olması bekleniyor. Ancak, Huawei Mate XT'den farklı olarak telefonun Z yerine G şeklinde katlanacağı belirtiliyor. Bu sayede iç ekran katlı haldeyken tamamen iç kısımda kalarak daha yüksek koruma sağlanacak. Bu çözümün dezavantajı ise şu anki katlanır telefonlar gibi ek bir dış ekrana gereksinim duyulması.
Samsung'un üçe katlanır telefonunun yaklaşık 200 bin adet ile oldukça sınırlı sayıda üretileceği belirtiliyor. Ayrıca, sınırlı sayıda ülkede satışa sunulması da olası.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_to_launch_trifold_smartphone_alongside_the_galaxy_z_fold7_and_flip7-news-66690.php https://www.etnews.com/20250224000261 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: