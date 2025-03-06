Galaxy Z Flip 7, daha büyük kapak ekranı ve pille gelebilir: İşte yeni görseller

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta, yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip 7'ye ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüleri ortaya çıkmış ve telefonun büyük ölçüde önceki modele benzeyeceği iddia edilmişti. Şimdi aynı kaynak, daha farklı bir kapak ekranına sahip yeni render görselleri yayınladı.

Galaxy Z Flip 7 daha büyük kapak ekranıyla gelebilir

Yeni görseller, Flip 6'dan farklı olarak telefonun daha büyük bir kapak ekranına sahip olacağını iddia ediyor. Daha önce Motorola'da gördüğümüze benzer şekilde, kamera lensleri hariç Flip 7'nin kapağının tamamı ekrandan oluşacak ve 4 inç büyüklüğünde olacak. Referans olması açısından, Galaxy Z Flip 6'nın 3,4 inçlik kapak ekranına sahip olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Bunun dışında, Galaxy Z Flip 7'nin selefinden biraz daha büyük bir kasaya ve 6,8 inç ile biraz daha büyük bir iç ekrana sahip olması bekleniyor. Batarya tarafında ise 300 mAh kapasite artışıyla 4.300 mAh'lik bir pile yer verileceği iddia ediliyor.

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Galaxy Z Flip 7'de yer alacak çipset ise bilinmezliğini koruyor. Daha önce, Samsung'un üretiminde sıkıntılar yaşadığı Exynos 2500 işlemcisinin telefona güç vereceği belrtiliyordu. Daha sonra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi iddiaları gündeme geldi.

Diğer sızıntılara göre Flip 7, 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı, 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş kamera gibi özelliklere sahip olacak. Telefonun, yılın ikinci yarısında, muhtemelen Temmuz veya Ağustos aylarında tanıtılması bekleniyor.

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Galaxy Z Flip 7, daha büyük kapak ekranı ve pille gelebilir