Galaxy Z Flip 7, daha büyük kapak ekranı ve pille gelebilir: İşte yeni görseller

Galaxy Z Flip 7 daha büyük kapak ekranıyla gelebilir
Yeni görseller, Flip 6'dan farklı olarak telefonun daha büyük bir kapak ekranına sahip olacağını iddia ediyor. Daha önce Motorola'da gördüğümüze benzer şekilde, kamera lensleri hariç Flip 7'nin kapağının tamamı ekrandan oluşacak ve 4 inç büyüklüğünde olacak. Referans olması açısından, Galaxy Z Flip 6'nın 3,4 inçlik kapak ekranına sahip olduğunu belirtelim.
Galaxy Z Flip 7'de yer alacak çipset ise bilinmezliğini koruyor. Daha önce, Samsung'un üretiminde sıkıntılar yaşadığı Exynos 2500 işlemcisinin telefona güç vereceği belrtiliyordu. Daha sonra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi iddiaları gündeme geldi.
Diğer sızıntılara göre Flip 7, 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı, 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş kamera gibi özelliklere sahip olacak. Telefonun, yılın ikinci yarısında, muhtemelen Temmuz veya Ağustos aylarında tanıtılması bekleniyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_z_flip7_now_rumored_to_have_a_much_bigger_cover_display-news-66809.php https://wccftech.com/samsung-galaxy-z-flip-7-tipped-for-a-bigger-battery-but-the-upgrade-might-disappoint/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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