Samsung'un içe ve dışa katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı

Samsung'un yeni katlanabilir telefon patenti, telefonun her iki yönde katlanmasına izin vererek ayrı bir kapak ekranına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Cihaz ayrıca, katlanmayı her iki yönde de mümkün kılan ızgara ve şerit desenli özel destek plakaları ve ayrı katlama eksenleri kullanıyor.
Patent açıklamasında, Samsung'un ultra ince cam (UTG) esnek ekranın altında esnek polimer alt tabakalar ve esnek bir yapışkan katman ekleyen kendi geliştirdiği destekleyici katmanları ayrıntılı olarak açıklanıyor.
Samsung aslında 2023'te benzer bir "Flex In & Out" konsept cihazını tanıtmıştı, ancak cihazın ticari hale getirilmesi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo