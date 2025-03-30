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Tam Boyutta Gör Günümüzdeki katlanabilir akıllı telefonların çoğu içe doğru katlanan cihazlardan oluşuyor. Böylece daha hassas olan iç ekran korunurken, dış kısımda yer alan daha küçük ekranda temel işlevler sunuluyor. Huawei gibi bazı üreticilerin dışa doğru katlanan cihazları olsa da, bu cihazların ekranı açıkta olduğu için dayanıklılık açısından risk oluşturuyor.

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Samsung'un yeni katlanabilir telefon patenti, telefonun her iki yönde katlanmasına izin vererek ayrı bir kapak ekranına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Cihaz ayrıca, katlanmayı her iki yönde de mümkün kılan ızgara ve şerit desenli özel destek plakaları ve ayrı katlama eksenleri kullanıyor.

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Patent açıklamasında, Samsung'un ultra ince cam (UTG) esnek ekranın altında esnek polimer alt tabakalar ve esnek bir yapışkan katman ekleyen kendi geliştirdiği destekleyici katmanları ayrıntılı olarak açıklanıyor.

Samsung aslında 2023'te benzer bir "Flex In & Out" konsept cihazını tanıtmıştı, ancak cihazın ticari hale getirilmesi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Samsung'un içe ve dışa katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı