108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl?

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Xiaomi Mi Mix Alpha'nın satışları gelecek yıl başlayacak. Ancak 108 megapiksel kamera ile donatılmış fütüristik tasarıma sahip akıllı telefonun çekim kalitesini görebilmemiz için 2020 yılını beklememiz gerekmeyecek.

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Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi Grup Başkan Yardımcısı Liu Weibing ve şirketin finans direktörü Zhou Guangping, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamalarında yer aldı. Xiaomi yöneticileri etkinlikte yeni Xiaomi Mi Mix Alpha'yı kullanarak birkaç fotoğraf çekti.

Fotoğrafların boyutu 40 MB'a ulaşabilir

Akıllı telefon ile çekilmiş karelerdeki harika detaylar dikkat çekiyor. Mi Mix Alpha, Samsung'un 108 megapiksel görüntü sensörüne sahip. Ancak geçit törenindeki fotoğraf 27 megapiksel “4'ü 1 arada” moduyla çekildi. 108 megapiksel modda çekilmiş fotoğrafların boyutu 40 MB'a ulaşabilir. Ayrıca çözünürlükleri 12032 × 9024 pikseli bulabilir.