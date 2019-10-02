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    108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl?

    Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamalarına katılan Xiaomi yöneticileri, 108 megapiksel kamera ile donatılmış Mi Mix Alpha ile fotoğraf çekti. İşte cihazın çekim kalitesi.
    1 hf.
    7,5b
    1
    11
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Geçtiğimiz günlerde duyurulan Xiaomi Mi Mix Alpha'nın satışları gelecek yıl başlayacak. Ancak 108 megapiksel kamera ile donatılmış fütüristik tasarıma sahip akıllı telefonun çekim kalitesini görebilmemiz için 2020 yılını beklememiz gerekmeyecek.
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    Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi Grup Başkan Yardımcısı Liu Weibing ve şirketin finans direktörü Zhou Guangping, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamalarında yer aldı. Xiaomi yöneticileri etkinlikte yeni Xiaomi Mi Mix Alpha'yı kullanarak birkaç fotoğraf çekti.

    Fotoğrafların boyutu 40 MB'a ulaşabilir

    Akıllı telefon ile çekilmiş karelerdeki harika detaylar dikkat çekiyor. Mi Mix Alpha, Samsung'un 108 megapiksel görüntü sensörüne sahip. Ancak geçit törenindeki fotoğraf 27 megapiksel “4'ü 1 arada” moduyla çekildi. 108 megapiksel modda çekilmiş fotoğrafların boyutu 40 MB'a ulaşabilir. Ayrıca  çözünürlükleri 12032 × 9024 pikseli bulabilir.


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    LGatakan 1 hf.
    Xiaomi en iyi sensörleri kullanıyor gerçekten. Son teknolojiyi takip ediyor. Ancak fotoğraf işleme de ayrı bir sanat bana göre. Xiaomi sensöre güveniyor, halbuki GCAM moduyla sensör ve yazılım birlikte harika işler çıkarıyorlar.
    Mi Max 3 telefonum var. Eskiden kamera performansını hiç sevmezdim, GCAM yükledim. Portre moduna, alan derinliğine, renklere ve kontrasta inanamadım...
    Diyeceğim o ki 108mp'lik sensör işin altyapısı, gerekeni GCAM modu yazan arkadaşlar halledecektir. Harika keskinlikte fotoğraflar bizi bekliyor...
    Xiaomi en iyi sensörleri kullanıyor gerçekten. Son teknolojiyi takip ediyor. Ancak fotoğraf işleme de ayrı bir sanat bana göre. Xiaomi sensöre güveniyor, halbu...
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    IMPEDIMENTA 1 hf. en beğenilen erenguleren
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    Glorfindel1907 3 gün
    Sony A7R4 64mp mix alpha 108mp o zaman mi mix daha iyi çeker
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    Askaparta 4 gün
    Bir Ay'a bir megapiksele yatırım.
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    gokhan2 1 hf.
    Zaten herkes megapiksel sayesinde bina giydirecek, reklam panolarına çekim yapacak telefonla :)
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    Şeref60 1 hf.
    Depolayacak yer problem
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    ozansirinn 1 hf.
    Eski Nokia telefonlar hala güzel fotoğraf cekiyor onlar nasıl cekiyorsa şimdi o kaliteye yakın orta seviye telefon yok
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    LGatakan 1 hf.
    Xiaomi en iyi sensörleri kullanıyor gerçekten. Son teknolojiyi takip ediyor. Ancak fotoğraf işleme de ayrı bir sanat bana göre. Xiaomi sensöre güveniyor, halbuki GCAM moduyla sensör ve yazılım birlikte harika işler çıkarıyorlar.
    Mi Max 3 telefonum var. Eskiden kamera performansını hiç sevmezdim, GCAM yükledim. Portre moduna, alan derinliğine, renklere ve kontrasta inanamadım...
    Diyeceğim o ki 108mp'lik sensör işin altyapısı, gerekeni GCAM modu yazan arkadaşlar halledecektir. Harika keskinlikte fotoğraflar bizi bekliyor...
    Yanıtla +4
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    erenguleren 1 hf. yeni yorumcu
    Fotoğraf çözünürlüğünü merak ettim
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    IMPEDIMENTA 1 hf. erenguleren
    üşenmeyip haberin içeriğini okusan yazdığını görecektin
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    BeAr 1 hf.
    biri söylesin şunlara megapixel'in tek başına bi işe yaramadığını mercek boyutu+sensor boyutu=pixellerin kalitesi demektir gerisi boş iş. telefonlar belki bir gün slr kalitesinde fotoğraf çekebilir ama sony telefon kamerası sektorunde büyük bi yer kaplıyor adamlar kendi ayağına kurşun sıkmadığı sürece daha az alana daha fazla pixel sıkıştırmanın bi anlamı yok.
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    Galaxy. 1 hf. yeni yorumcu
    Şöyle 20-30 optik zoomu olsa bir de
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    fotifoti 1 hf.
    ince ince işlemişler :)
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