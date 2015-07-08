Samsung Galaxy J2'nin teknik detayları ortaya çıktı

Görsel Galaxy J1 modeline aittir

Samsung yaklaşık 5 ay önce Galaxy J1 modelini piyasaya sürmüştü. Hatırlanacağı üzere bu model mütevazı donanımı ile birlikte giriş seviyesi cihazlar arasında yer alıyordu. Aradan çok uzun bir zaman geçmese de serinin devam cihazı J2'nin tüm özellikleri bir sızıntıda ortaya çıktı.

SM-J200F model numarasına sahip olacak Galaxy J2'de günümüze göre düşük donanım sunuyor olsa da J1 modeline göre önemli geliştirmeler içeriyor. 4.5" ekranında 800x480 piksel çözünürlük sunması beklenen akıllı telefona 1.5 GB sistem belleği, 8 GB arttırılabilir depolama alanı, 2000mAh batarya, 5 MP arka ve 2MP ön kamera gibi özellikler eşlik edecek.

Cihazın dikkat çekici noktalarından birisi ise 32-bit Exynos 3475 çipsete sahip olması. 1.2 Ghz saat hızında çalışan 4 çekirdeğin bulunduğu çipset hakkında net bir bilgi olmasa da bu çekirdeklerin Cortex-A7 tabanlı olması bekleniyor. Android 5.1.1 ile kutusundan çıkacak olan cihazın boyutlarının 136 x 69 x 8.3 mm şeklinde olacağı da sızdırılan bilgiler arasında.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkması beklenen Galaxy J2'nin çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Hindistan sonrasında modelin farklı pazarlarda da boy göstermesi bekleniyor.