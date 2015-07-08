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Samsung Galaxy J2'nin teknik detayları ortaya çıktı

Samsung yaklaşık 5 ay önce Galaxy J1 modelini piyasaya sürmüştü. Hatırlanacağı üzere bu model mütevazı donanımı ile birlikte giriş seviyesi cihazlar arasında yer alıyordu. Aradan çok uzun bir zaman ge
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Galaxy J2'nin teknik detayları ortaya çıktı
 Görsel Galaxy J1 modeline aittir
Samsung yaklaşık 5 ay önce Galaxy J1 modelini piyasaya sürmüştü. Hatırlanacağı üzere bu model mütevazı donanımı ile birlikte giriş seviyesi cihazlar arasında yer alıyordu. Aradan çok uzun bir zaman geçmese de serinin devam cihazı J2'nin tüm özellikleri bir sızıntıda ortaya çıktı.
SM-J200F model numarasına sahip olacak Galaxy J2'de günümüze göre düşük donanım sunuyor olsa da J1 modeline göre önemli geliştirmeler içeriyor. 4.5" ekranında 800x480 piksel çözünürlük sunması beklenen akıllı telefona 1.5 GB sistem belleği, 8 GB arttırılabilir depolama alanı, 2000mAh batarya, 5 MP arka ve 2MP ön kamera gibi özellikler eşlik edecek.
Cihazın dikkat çekici noktalarından birisi ise 32-bit Exynos 3475 çipsete sahip olması. 1.2 Ghz saat hızında çalışan 4 çekirdeğin bulunduğu çipset hakkında net bir bilgi olmasa da bu çekirdeklerin Cortex-A7 tabanlı olması bekleniyor. Android 5.1.1 ile kutusundan çıkacak olan cihazın boyutlarının 136 x 69 x 8.3 mm şeklinde olacağı da sızdırılan bilgiler arasında.
İlk olarak Hindistan'da satışa çıkması beklenen Galaxy J2'nin çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Hindistan sonrasında modelin farklı pazarlarda da boy göstermesi bekleniyor.

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mfc3 3 yıl
youtube.com/...
ön inceleme ve kutu açılışı buyrun
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Bu kadar model cikaracagina eskilere yazılım desteği ver
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Elsa 4 yıl
Gelecek haftadaki model daha iyi olacakmış
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Pi 4 yıl
Yav eskiden uc asagi bes yukari model isminden nasil olabilecegini anlardik. Simdi bakiyorum harflere donduler. Ne nedir belli degil. Gel de hangisi ne bil. Samsung not serisi disinda bes para etmez arkadas.
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ygultekin82 4 yıl
Ne saçma marka arkadaş, ellerinde kurt var, duramıyorlar.Donanım yerine yazılım işinin üstüne gitseler kısa sürede bir numaraya oynarlar ama bu halleri ile her cihazı 1 senede yarı yarıya değer kaybetmeye mahkum malesef.
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Tolgá 4 yıl
alt segmentede exynos çıkarmaları güzel bir şey bence.mediatek ve qc yalnız kalmaz.
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sercandk 4 yıl
Yine samsung yine duyurulan bir cihaz.
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furkann20 4 yıl
Samsung'un üretim planında 2017 yılına kadar tüm alfabeyi kullanacakmış arkadaşlar....
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silver0021 4 yıl
Sen önce turkiyeye yazılım desteği sağla. Note 3 gibi bir cihaza bugun android 5.0 veremeyen sirket benim için yoktur. Guzel ekran uretirsin anlarim etkileyici tasarimlar yaparsin ona eyvallah ancak kullanici magduruyetini duymazsin bende alip seni cebime koymam.
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umut_baris 4 yıl silver0021
silver0021

Sen önce turkiyeye yazılım desteği sağla. Note 3 gibi bir cihaza bugun android 5.0 veremeyen sirket benim için yoktur. Guzel ekran uretirsin anlarim etkileyici tasarimlar yaparsin ona eyvallah ancak kullanici magduruyetini duymazsin bende alip seni cebime koymam.



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WB 4 yıl
Bu adamlar telefon üretmiyor bence ressmen s*ciyor..
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WB 4 yıl
Bu hangi modeldir, nedir, ben neredeyim, hangi zaman dilimi..
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