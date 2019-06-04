Samsung Galaxy J7 Pro için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başladı

Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, konu yazılım güncellemeleri olduğunda zirvedeki isim olarak karşımıza çıkmasa da son günlerde görece eski akıllı telefon modellerine Android 9 Pie güncellemesi vererek pek çok kullanıcısının kalbini fethediyor.

Bahsi geçen görece eski cihazlar arasına bugün itibariyle Galaxy J7 Pro da katılmış bulundu. Cihaz, 2017 yılında Android 7 Nougat işletim sistemi ile piyasaya sürülmüştü ve bu almış olduğu 2. büyük sistem güncellemesi.

J730FMXXU5CSEE güncellemesi Rusya'daki kullanıcılar için Mayıs ayının güvenlik yamasıyla birlikte yayınlanmaya başlamış durumda. Güncelleme ile birlikte cihaz için yeni One UI kullanıcı arayüzü de yayınlandı. Bu kullanıcıların sistem çapında karanlık mod, jest tabanlı navigasyon sistemi ve adaptif batarya gibi tüm standart One UI özelliklerine kavuşacakları anlamına geliyor.

Galaxy J7 Pro’nun Galaxy J7 (2017) ile olan benzerliğini göz önüne alırsak yakın gelecekte Galaxy J7'nin de güncelleme alması oldukça olası.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_j7_pro_is_receiving_android_pie_update-news-37366.php

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Güncelleme aşamalı olarak yayınlandığı için farklı coğrafyalardaki kullanıcıların güncellemeye kavuşmaları bir kaç gün ve hatta bir kaç hafta sürebilir.