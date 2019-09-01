Samsung Galaxy M30s’ten yeni detaylar

Google’ın önerilen cihazlar sayfasında listelendi
Google’ın partnerlerine ait cihazları listelediği Android Enterprise Partners sayfasında M30s modelini görme şansı yakaladık. Dolayısıyla elimizdeki bilgiler resmi diyebiliriz. Bu bilgilerden ilki cihazın ekranının 6.4 inç boyutunda olacağı. Diğer detaylar ise 4 GB RAM, 64-128 GB depolama şeklinde sıralanabiliyor. Ayrıca NFC desteğinin olmadığını da görebiliyoruz.
Samsung Galaxy M30s aynı fiyat hassasiyetini korursa çok satacak cihazlardan biri olabilir. Çünkü cihaz hakkında yapılan diğer teknik özellik tahminleri, 6000 mAh batarya, 3.5 mm kulaklık girişi, Exynos 9610 yonga seti, 48 MP ana kamera şeklinde. Bu tahminlerin doğru çıkması halinde özellikle 6000 mAh batarya oldukça dikkat çekici.Ayrıca Bkz. "Buldukları açıkları HackerOne’a ileten altı hacker, milyoner oldu"
Cihaz, Google’a ait sayfada listelendiğine göre yakın zamanda tanıtılabilir. Tabii ki en çok merak edilen nokta fiyatı olacak. Hindistan için 210 dolar ile 255 dolar arasındaki rakamlar dedikodu olarak konuşuluyor. Ancak şimdilik net bir şey söylememiz mümkün değil.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m30s_specs_android_enterprise-news-38972.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
m30 modeli amoled ekranlıdır, ve 5000 mah + amoled ekran sayesinde iyi ekran süresi alınıyor
gsmarena.com/...
m30s modeli de amoled'li gelebilir 6000mah bataryalı cihaza amoled yakışır. fiyatını uygun tutarlarsa çok satar
M serisinin kaderi
Yazılım ile desteklenince güzel sonuçlar elde edilebilir batarya konusunda. Bir an önce piyasaya çıksa bir inceleyip almayı bile düşünüyorum