Samsung Galaxy M30s’ten yeni detaylar

Samsung’un uygun fiyat amacıyla ortaya çıkan M serisi, ülkemizde de oldukça beğenildi. Yakın zamanda bu seri güncellenmeye hazırlanıyor. Galaxy M30 modeli de yerini M30s’e bırakacak. Geçtiğimiz gün tasarımı sızdırılan cihazın bugün ise bazı teknik özellikleri resmileşti.

Google’ın önerilen cihazlar sayfasında listelendi

Google’ın partnerlerine ait cihazları listelediği Android Enterprise Partners sayfasında M30s modelini görme şansı yakaladık. Dolayısıyla elimizdeki bilgiler resmi diyebiliriz. Bu bilgilerden ilki cihazın ekranının 6.4 inç boyutunda olacağı. Diğer detaylar ise 4 GB RAM, 64-128 GB depolama şeklinde sıralanabiliyor. Ayrıca NFC desteğinin olmadığını da görebiliyoruz.

Samsung Galaxy M30s aynı fiyat hassasiyetini korursa çok satacak cihazlardan biri olabilir. Çünkü cihaz hakkında yapılan diğer teknik özellik tahminleri, 6000 mAh batarya, 3.5 mm kulaklık girişi, Exynos 9610 yonga seti, 48 MP ana kamera şeklinde. Bu tahminlerin doğru çıkması halinde özellikle 6000 mAh batarya oldukça dikkat çekici.

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Cihaz, Google’a ait sayfada listelendiğine göre yakın zamanda tanıtılabilir. Tabii ki en çok merak edilen nokta fiyatı olacak. Hindistan için 210 dolar ile 255 dolar arasındaki rakamlar dedikodu olarak konuşuluyor. Ancak şimdilik net bir şey söylememiz mümkün değil.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m30s_specs_android_enterprise-news-38972.php