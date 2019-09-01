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Samsung Galaxy M30s’ten yeni detaylar

Samsung’un fiyat performans odaklı M30 modelinin güncellenmiş hali olan Galaxy M30s hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün ise Google’ın önerilen cihazlar sayfasında görüldü.
5 gün
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy M30s’ten yeni detaylar
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Samsung’un uygun fiyat amacıyla ortaya çıkan M serisi, ülkemizde de oldukça beğenildi. Yakın zamanda bu seri güncellenmeye hazırlanıyor. Galaxy M30 modeli de yerini M30s’e bırakacak. Geçtiğimiz gün tasarımı sızdırılan cihazın bugün ise bazı teknik özellikleri resmileşti.

Google’ın önerilen cihazlar sayfasında listelendi

Google’ın partnerlerine ait cihazları listelediği Android Enterprise Partners sayfasında M30s modelini görme şansı yakaladık. Dolayısıyla elimizdeki bilgiler resmi diyebiliriz. Bu bilgilerden ilki cihazın ekranının 6.4 inç boyutunda olacağı. Diğer detaylar ise 4 GB RAM, 64-128 GB depolama şeklinde sıralanabiliyor. Ayrıca NFC desteğinin olmadığını da görebiliyoruz.

Samsung Galaxy M30s’ten yeni detaylar

Samsung Galaxy M30s aynı fiyat hassasiyetini korursa çok satacak cihazlardan biri olabilir. Çünkü cihaz hakkında yapılan diğer teknik özellik tahminleri, 6000 mAh batarya, 3.5 mm kulaklık girişi, Exynos 9610 yonga seti, 48 MP ana kamera şeklinde. Bu tahminlerin doğru çıkması halinde özellikle 6000 mAh batarya oldukça dikkat çekici.

Ayrıca Bkz. "Buldukları açıkları HackerOne’a ileten altı hacker, milyoner oldu"

Cihaz, Google’a ait sayfada listelendiğine göre yakın zamanda tanıtılabilir. Tabii ki en çok merak edilen nokta fiyatı olacak. Hindistan için 210 dolar ile 255 dolar arasındaki rakamlar dedikodu olarak konuşuluyor. Ancak şimdilik net bir şey söylememiz mümkün değil.



https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m30s_specs_android_enterprise-news-38972.php Yorum Yaz
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Alpha Centauri 20 sa.
m serisinin kaderi tft değil
m30 modeli amoled ekranlıdır, ve 5000 mah + amoled ekran sayesinde iyi ekran süresi alınıyor
gsmarena.com/...
m30s modeli de amoled'li gelebilir 6000mah bataryalı cihaza amoled yakışır. fiyatını uygun tutarlarsa çok satar
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Cezzar Murat paşa 3 gün yeni yorumcu ramis78
Aynen öyle sırf bataryası için almayı düşünüyorum bende Türkiyeye gelirse tabi
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ramis78 3 gün
batarya gayet iyi olmuş. Bir çok kişinin tercih sebebi olacak.
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astegon 3 gün
PLS TFT koymasın da.
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MS4343 3 gün astegon
A serisinde koymaz
M serisinin kaderi
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Çotanak I 4 gün
Telefon çok güzel olmuş bence özellikle bataryası.
Yazılım ile desteklenince güzel sonuçlar elde edilebilir batarya konusunda. Bir an önce piyasaya çıksa bir inceleyip almayı bile düşünüyorum
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samsung, galaxy m30s ve
7 etiket daha teknik ozellikler sızıntı galaxy m30 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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