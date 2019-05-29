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Samsung Galaxy M40’ın tanıtım tarihi belli oldu

Samsung’un uygun fiyatlı M serisine yeni bir üye ekleneceği uzun zamandır biliniyordu. Infinity O ekranlı Galaxy M40’ın, 11 Haziran tarihinde Hindistan’da tanıtılacağı açıklandı.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy M40’ın tanıtım tarihi belli oldu
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Samsung’un M serisi uygun fiyat odağında geliştirilen ürün grubunu içeriyor. Bugüne kadar Galaxy M10, Galaxy M20 ve Galaxy M30 gibi modelleri görme şansı yakaladık. Hatta Galaxy M20, ülkemizde de oldukça beğenilen telefonlardan biri halinde. Samsung’un M40 isminde yeni bir model ekleyeceği uzun zamandır biliniyordu. Serinin tepe modeli olarak gelecek Galaxy M40 için tanıtım tarihi paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Sony sensörlere yapay zekâ takviyesi"

11 Haziran’da tanıtılacak

Paylaşılan görsellerde 11 Haziran’da tanıtılacağı açıklanan cihazın tasarımını içeren görseller de yer alıyor. Böylece Galaxy M40’ın, Infinity O ismindeki delikli ekran tasarımıyla geleceği görüldü. Serinin diğer modellerine su damlası çentik tasarımı hakimdi. Ek olarak yine aynı görsel üzerinde “Snapdragon 6 Series” yazısı dikkat çekiyor. Büyük ihtimalle cihazın yonga seti Snapdragon 675 olacaktır. Diğer M modellerinde Exynos işlemciler kullanıldığı için bu da bir ilk olacak. Son olarak cihazın arka tarafında üçlü kamera paketi ve parmak izi sensörünün yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy M40’ın tanıtım tarihi belli oldu
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Kısacası Samsung Galaxy M40, Snapdragon yonga seti, Infinity O ekran tasarımı, üçlü arka kamere gibi özellikleriyle serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle fiyatı da diğer modellere kıyasla daha yüksek olacak. Telefon hakkında daha detaylı bilgiler 11 Haziran’da düzenlenecek olan Hindistan etkinliği yaklaştıkça ortaya çıkacaktır.


https://www.samsung.com/in/microsite/galaxy-m/m40/ Yorum Yaz
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The Red Devil 1 hf.
Haftaya da M50 duyurulur herhalde her hafta yenisini çıkarıyorlar.
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Alpha Centauri 1 hf.
daha m30 ülkemize resmi olarak gelmedi
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scanh 1 hf.
Samsung çok garip bir firma; geçmişte Nokia'nın yaptığı hataları yapıyor, model ve segment karmaşası yaratıyor.
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alprkrkmz 1 hf.
M30 girmedi ki bu girsin ülkemize. Hatta m30 un yeniden isimlendirmesi olan a40s de girmedi. Keşke bu girse. Amoled ekran, 5000 mah batarya, centiksiz tasarım, snapdragon 675 ile tadından yenmez. Birde m20 de olduğu gibi uygun fiyattan girse 2500 2800 arası. Harika olur.
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astegon 1 hf.
Yaw ben o fiyata 2016 ağustosunda s7 almıştım. Hey gidi ekonomimiz.
M30 gelmeyecek sanırım. M40 da zor
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mcht6198 1 hf. yeni yorumcu
Merhaba arkadaşlar.Foruma yeni üye oldum sizden 1500-2000 tl arası telefon önerisi alabilir miyim öncelikli aradığım özellikler bataryası iyi olmalı işlemcisi ve tasarımı önerilerinizi bekliyorum
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yolyordam35 1 hf. mcht6198
hocam delta garantili galaxy m30 2.000tl bandina bulunabiliyor. su an piyasadaki en iyi batarya performansina sahip cihaz.
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damn2u 1 hf.
GSMArena bilgilerine göre 5K batarya + Snapdragon 675 özellikleri gözüküyor. Eğer oyun ve batarya odaklı telefon arayanlar olursa A30/A50 falan bırakmayacak ortada. Tabi IPS LCD ve Super Amoled farkını kim ne kadar önemser ona bir şey diyemeyeceğim.
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yolyordam35 1 hf.
m30u distributor garantili ulkeye soksalardi iyiydi.
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