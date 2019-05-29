Samsung Galaxy M40’ın tanıtım tarihi belli oldu

Samsung’un M serisi uygun fiyat odağında geliştirilen ürün grubunu içeriyor. Bugüne kadar Galaxy M10, Galaxy M20 ve Galaxy M30 gibi modelleri görme şansı yakaladık. Hatta Galaxy M20, ülkemizde de oldukça beğenilen telefonlardan biri halinde. Samsung’un M40 isminde yeni bir model ekleyeceği uzun zamandır biliniyordu. Serinin tepe modeli olarak gelecek Galaxy M40 için tanıtım tarihi paylaşıldı.

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11 Haziran’da tanıtılacak

Paylaşılan görsellerde 11 Haziran’da tanıtılacağı açıklanan cihazın tasarımını içeren görseller de yer alıyor. Böylece Galaxy M40’ın, Infinity O ismindeki delikli ekran tasarımıyla geleceği görüldü. Serinin diğer modellerine su damlası çentik tasarımı hakimdi. Ek olarak yine aynı görsel üzerinde “Snapdragon 6 Series” yazısı dikkat çekiyor. Büyük ihtimalle cihazın yonga seti Snapdragon 675 olacaktır. Diğer M modellerinde Exynos işlemciler kullanıldığı için bu da bir ilk olacak. Son olarak cihazın arka tarafında üçlü kamera paketi ve parmak izi sensörünün yer aldığını belirtelim.

Kısacası Samsung Galaxy M40, Snapdragon yonga seti, Infinity O ekran tasarımı, üçlü arka kamere gibi özellikleriyle serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle fiyatı da diğer modellere kıyasla daha yüksek olacak. Telefon hakkında daha detaylı bilgiler 11 Haziran’da düzenlenecek olan Hindistan etkinliği yaklaştıkça ortaya çıkacaktır.

https://www.samsung.com/in/microsite/galaxy-m/m40/